https://sputniknews.com.tr/20231101/israil-disislerinden-kolombiya-ve-siliye-hamasi-kinama-ve-demokratik-israile-destek-cagrisi-1076980357.html
İsrail Dışişleri'nden Kolombiya ve Şili’ye Hamas’ı kınama ve ‘demokratik’ İsrail’e destek çağrısı
İsrail Dışişleri'nden Kolombiya ve Şili’ye Hamas’ı kınama ve ‘demokratik’ İsrail’e destek çağrısı
İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, Kolombiya ve Şili’ye Hamas’ı açık bir şekilde kınama ve ‘demokratik’ İsrail’in kendi vatandaşlarını koruma... 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T23:10+0300
2023-11-01T23:10+0300
2023-11-01T23:10+0300
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şili
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İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, X sosyal medya platformundaki paylaşımında, “Kolombiya ve Şili’yi, bebekleri, çocukları, kadınları ve yaşlıları öldüren ve kaçıran terör örgütü Hamas’ı açıkça kınamaya çağırıyoruz” diye yazdı.Söz konusu ülkelerin İsrail’in kendi halkını koruma hakkına destek vermesi gerektiğini kaydeden Haiat, “Kolombiya ve Şili’den, demokratik bir ülkenin kendi vatandaşlarını koruma hakkını desteklemesini ve tüm kaçırılanların derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmasını bekliyoruz” ifadesini kullandı.Daha önce Kolombiya ve Şili, İsrail’in Gazze’ye saldırılarını kınayarak Tel-Aviv’deki büyükelçilerini istişareler için geri çağırdıklarını duyurmuşlardı.
https://sputniknews.com.tr/20231101/bm-israilin-multeci-kamplarina-saldirilari-savas-sucu-sayilabilir-1076980260.html
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hamas, israil dışişleri bakanlığı, şili, kolombiya
hamas, israil dışişleri bakanlığı, şili, kolombiya
İsrail Dışişleri'nden Kolombiya ve Şili’ye Hamas’ı kınama ve ‘demokratik’ İsrail’e destek çağrısı
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İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, Kolombiya ve Şili’ye Hamas’ı açık bir şekilde kınama ve ‘demokratik’ İsrail’in kendi vatandaşlarını koruma hakkını destekleme çağrısında bulundu.
İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, X sosyal medya platformundaki paylaşımında, “Kolombiya ve Şili’yi, bebekleri, çocukları, kadınları ve yaşlıları öldüren ve kaçıran terör örgütü Hamas’ı açıkça kınamaya çağırıyoruz” diye yazdı.
Söz konusu ülkelerin İsrail’in kendi halkını koruma hakkına destek vermesi gerektiğini kaydeden Haiat, “Kolombiya ve Şili’den, demokratik bir ülkenin kendi vatandaşlarını koruma hakkını desteklemesini ve tüm kaçırılanların derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmasını bekliyoruz” ifadesini kullandı.
Daha önce Kolombiya ve Şili, İsrail’in Gazze’ye saldırılarını kınayarak Tel-Aviv’deki büyükelçilerini istişareler için geri çağırdıklarını duyurmuşlardı.