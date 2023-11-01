https://sputniknews.com.tr/20231101/israil-disislerinden-kolombiya-ve-siliye-hamasi-kinama-ve-demokratik-israile-destek-cagrisi-1076980357.html

İsrail Dışişleri'nden Kolombiya ve Şili’ye Hamas’ı kınama ve ‘demokratik’ İsrail’e destek çağrısı

İsrail Dışişleri'nden Kolombiya ve Şili’ye Hamas’ı kınama ve ‘demokratik’ İsrail’e destek çağrısı

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, Kolombiya ve Şili’ye Hamas’ı açık bir şekilde kınama ve ‘demokratik’ İsrail’in kendi vatandaşlarını koruma... 01.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-01T23:10+0300

2023-11-01T23:10+0300

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israil dışişleri bakanlığı

şili

kolombiya

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İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, X sosyal medya platformundaki paylaşımında, “Kolombiya ve Şili’yi, bebekleri, çocukları, kadınları ve yaşlıları öldüren ve kaçıran terör örgütü Hamas’ı açıkça kınamaya çağırıyoruz” diye yazdı.Söz konusu ülkelerin İsrail’in kendi halkını koruma hakkına destek vermesi gerektiğini kaydeden Haiat, “Kolombiya ve Şili’den, demokratik bir ülkenin kendi vatandaşlarını koruma hakkını desteklemesini ve tüm kaçırılanların derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmasını bekliyoruz” ifadesini kullandı.Daha önce Kolombiya ve Şili, İsrail’in Gazze’ye saldırılarını kınayarak Tel-Aviv’deki büyükelçilerini istişareler için geri çağırdıklarını duyurmuşlardı.

https://sputniknews.com.tr/20231101/bm-israilin-multeci-kamplarina-saldirilari-savas-sucu-sayilabilir-1076980260.html

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