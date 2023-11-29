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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231129/gazze-seridinde-uzun-vadeli-ateskes-icin-katarda-yeni-muzakerelerin-yapildigi-bildirildi-1077893024.html
Gazze Şeridi'nde 'uzun vadeli ateşkes' için Katar'da yeni müzakerelerin yapıldığı bildirildi
Gazze Şeridi'nde 'uzun vadeli ateşkes' için Katar'da yeni müzakerelerin yapıldığı bildirildi
Katar'da, İsrailli askerler de dahil Gazze'deki tüm esirlerin serbest bırakılmasına karşılık, Tel Aviv'in İsraillileri öldürmekten "hüküm giyen" Filistinli... 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T02:40+0300
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israil- filistin çatışması
katar
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israil
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İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail dış istihbarat servisi Mossad Başkanı David Barnea, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William J. Burns ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in başkent Doha'da Gazze'de ateşkes ve esir takası konularını görüştükleri belirtildi.Haberde, görüşme masasında tartışılan konuların arasında "daha uzun ateşkes" için yeni anlaşmanın yanı sıra Gazze’de tutulan İsrailli erkekler ve askerlerin de bulunduğu tüm esirlerin salıverilmesine karşılık, Tel Aviv'in İsraillileri öldürmekten "hüküm giyenlerin" de bulunduğu Filistinli esirleri serbest bırakmasının yer aldığı kaydedildi.KAN'ın haberinde, Mossad Başkanı Barnea'nın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Doha'daki müzakerelerin ayrıntıları hakkında bilgi verdiği aktarıldı.Haberde Hamas'ın yapılması için çaba harcanan yeni anlaşmanın genel hatlarına onay verdiği, “tam bir ateşkes” istediği ancak İsrail’in halihazırda bunu reddettiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20231128/israilli-asiri-sagci-bakan-netanyahuyu-koalisyon-hukumetini-dagitmakla-tehdit-etti-1077889028.html
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katar, cia, israil, israil-filistin
katar, cia, israil, israil-filistin

Gazze Şeridi'nde 'uzun vadeli ateşkes' için Katar'da yeni müzakerelerin yapıldığı bildirildi

02:40 29.11.2023
© AA / Mostafa Alkharoufİsrail Gazze insani ara Marah Bekir sarılma Filistin
İsrail Gazze insani ara Marah Bekir sarılma Filistin - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
© AA / Mostafa Alkharouf
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Katar'da, İsrailli askerler de dahil Gazze'deki tüm esirlerin serbest bırakılmasına karşılık, Tel Aviv'in İsraillileri öldürmekten "hüküm giyen" Filistinli esirleri salıvermesini içeren "uzun vadeli ateşkes" için yeni bir anlaşmanın imzalanması yönünde müzakerelerin yapıldığı bildirildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail dış istihbarat servisi Mossad Başkanı David Barnea, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William J. Burns ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in başkent Doha'da Gazze'de ateşkes ve esir takası konularını görüştükleri belirtildi.
Haberde, görüşme masasında tartışılan konuların arasında "daha uzun ateşkes" için yeni anlaşmanın yanı sıra Gazze’de tutulan İsrailli erkekler ve askerlerin de bulunduğu tüm esirlerin salıverilmesine karşılık, Tel Aviv'in İsraillileri öldürmekten "hüküm giyenlerin" de bulunduğu Filistinli esirleri serbest bırakmasının yer aldığı kaydedildi.
KAN'ın haberinde, Mossad Başkanı Barnea'nın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Doha'daki müzakerelerin ayrıntıları hakkında bilgi verdiği aktarıldı.
Haberde Hamas'ın yapılması için çaba harcanan yeni anlaşmanın genel hatlarına onay verdiği, “tam bir ateşkes” istediği ancak İsrail’in halihazırda bunu reddettiği belirtildi.
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Ben-Gvir, 5 yıl sonra Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk İsrailli Bakan oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2023
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