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Silahlı gruplar İsrail'e sızıp polis karakollarını bastı: 'Savaş durumu alarmı' ilan edildi
Silahlı gruplar İsrail'e sızıp polis karakollarını bastı: 'Savaş durumu alarmı' ilan edildi
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’nden silahlı bir grubun İsrail topraklarına sızdığını duyurdu. İsrail ordusu son gelişmelerin ardından 'savaş... 07.10.2023, Sputnik Türkiye
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Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplar, birçok noktadan İsrail'e doğru onlarca roket attı. - Sputnik Türkiye

Silahlı gruplar İsrail'e sızıp polis karakollarını bastı: 'Savaş durumu alarmı' ilan edildi

09:15 07.10.2023 (güncellendi: 10:29 07.10.2023)
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Ayrıntılar geliyor
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’nden silahlı bir grubun İsrail topraklarına sızdığını duyurdu. İsrail ordusu son gelişmelerin ardından 'savaş durumu alarmı' ilan ettiğini duyurdu. Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden çıkan silahlı grup, yakınlardaki Sderot kentinde bir polis merkezini ele geçirdi.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Gazze'den İsrail bölgelerine sızan silahlı grup, Sderot kentinde bir polis merkezini ele geçirdi. İsrail ordusunun silahlı gruplarla çatışmaya girdiği ve yaralılar olduğu bildirildi. İsrail ordusu, Sderot kentinin girişinde yolları kapattı.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi etrafında 80 kilometre yarıçapındaki bölgeyi askeri alan ilan etti.
İsrail'deki Kanal12 televizyonunun haberine göre, Gazze'den 4 ayrı Filistinli silahlı grup çevredeki yerleşim yerlerine girdi.
Sosyal medyada, Gazze'den İsrail bölgelerine sızan silahlı grupların yerleşim alanlarında çatışmaya girdiği, yaralı İsraillilerin olduğuna ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Silahlı gruplar İsrail'e sızdı

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, sabah saatlerinde abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e yönelik başlatılan saldırılarda bir İsraillinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını açıkladı.
X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yaralılardan ikisinin durumunun ciddi, altısının orta derecede olduğu, diğer 7 kişinin ise hafif şekilde yaralandığı bilgisine yer verildi.

Çatışma görüntüleri sosyal medyaya yansıdı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, Gazze yakınlarındaki İsrail yerleşim yerlerinde silahlı bir grubun kamyonetle ilerlediği görüldü. Silahlı kişilerin bir evin çatısına konumlandığı bir video ve yolda ilerleyen silahlı grubun polis aracına ateş açtığı videolar paylaşıldı.
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İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: İki asker yaralandı
3 Ekim, 01:44
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İsrail ordusu: Sınır bölgelerine ‘belirsiz sayıda’ militan sızdı, yedek askerler çağırıldı
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nden sınır bölgelerine ‘belirsiz sayıda’ militanın sızdığını duyurdu. Görgü tanıkları sosyal medyadan sokak çatışmalarının yaşandığını bildirdi.
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10:08 07.10.2023
İsrail tankının imha edildiği ve içindeki askerlerin esir alındığı öne sürüldü
İsrail ordusuna ait bir tankın, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayı tarafından imha edildiği ve tankın içindeki askerlerin esir alındığı ileri sürüldü.
Filistin'den sosyal medya hesaplarında, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırına yakın bir bölgede vurulmuş bir tankın yandığı görüntüler paylaşıldı.
Görüntülerde konuşan Filistinli, tanktaki İsrail askerlerinin İzzeddin el-Kassam güçleri tarafından esir alındığını söyledi.
Sosyal medyada ayrıca Kassam'a bağlı silahlı kişilerin İsrail'e ait askeri bir aracı Gazze içinde sürdüğü görüntüler de yer aldı.
10:06 07.10.2023
Demir Kubbe 'delindi': İsrail'de hava saldırısı sirenleri çalıyor
Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik aralıksız füze bombardımanı gerçekleştirildi.
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