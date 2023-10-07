https://sputniknews.com.tr/20231007/hamasin-lubnan-temsilcisi-onumuzdeki-saatler-surprizlerle-dolu-olacak-1076116630.html
Hamas'ın Lübnan temsilcisi: Önümüzdeki saatler sürprizlerle dolu olacak
Hamas'ın Lübnan temsilcisi: Önümüzdeki saatler sürprizlerle dolu olacak
Hamas'ın Lübnan temsilcisi Velid el Kilani, inisiyatifin artık kendilerinde olduğunu ve önümüzdeki saatlerin sürprizlerle dolu olacağını söyledi. 07.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-07T13:22+0300
2023-10-07T13:22+0300
2023-10-07T13:22+0300
dünya
filistin
israil-filistin sorunu
hamas
siyonist
israil
israil savunma bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/13/1060136650_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a10dd01b2919716efa242c1c73e79f63.jpg
Velid el Kilani Sputnik'e demecinde "Bugün direniş günü, Önümüzdeki saatler sürprizlerle dolu olacak" dedi.El Kilani, ‘direnişin’ Siyonist düşmanı ve yerleşimcileri Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden saldırıların ve baskınların sonuçları konusunda defalarca uyardığını belirterek, "Düşman hükümeti savaş ilan etti. Direniş tam olarak hazır ve artık inisiyatif onun elinde" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231007/israil-basini-en-az-22-kisi-hayatini-kaybetti-500den-fazla-yarali-var-1076116387.html
filistin
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/13/1060136650_124:0:772:486_1920x0_80_0_0_ef0c801bbbe778b1b4ca3fb48bf4f392.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
filistin, israil-filistin sorunu, hamas, siyonist, israil, israil savunma bakanlığı
filistin, israil-filistin sorunu, hamas, siyonist, israil, israil savunma bakanlığı
Hamas'ın Lübnan temsilcisi: Önümüzdeki saatler sürprizlerle dolu olacak
Abone ol
Hamas'ın Lübnan temsilcisi Velid el Kilani, inisiyatifin artık kendilerinde olduğunu ve önümüzdeki saatlerin sürprizlerle dolu olacağını söyledi.
Velid el Kilani Sputnik'e demecinde "Bugün direniş günü, Önümüzdeki saatler sürprizlerle dolu olacak" dedi.
El Kilani, ‘direnişin’ Siyonist düşmanı ve yerleşimcileri Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden saldırıların ve baskınların sonuçları konusunda defalarca uyardığını belirterek, "Düşman hükümeti savaş ilan etti. Direniş tam olarak hazır ve artık inisiyatif onun elinde" diye konuştu.