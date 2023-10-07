https://sputniknews.com.tr/20231007/hamasin-lubnan-temsilcisi-onumuzdeki-saatler-surprizlerle-dolu-olacak-1076116630.html

Hamas'ın Lübnan temsilcisi: Önümüzdeki saatler sürprizlerle dolu olacak

Hamas'ın Lübnan temsilcisi: Önümüzdeki saatler sürprizlerle dolu olacak

Hamas'ın Lübnan temsilcisi Velid el Kilani, inisiyatifin artık kendilerinde olduğunu ve önümüzdeki saatlerin sürprizlerle dolu olacağını söyledi. 07.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-07T13:22+0300

2023-10-07T13:22+0300

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Velid el Kilani Sputnik'e demecinde "Bugün direniş günü, Önümüzdeki saatler sürprizlerle dolu olacak" dedi.El Kilani, ‘direnişin’ Siyonist düşmanı ve yerleşimcileri Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden saldırıların ve baskınların sonuçları konusunda defalarca uyardığını belirterek, "Düşman hükümeti savaş ilan etti. Direniş tam olarak hazır ve artık inisiyatif onun elinde" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231007/israil-basini-en-az-22-kisi-hayatini-kaybetti-500den-fazla-yarali-var-1076116387.html

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filistin, israil-filistin sorunu, hamas, siyonist, israil, israil savunma bakanlığı