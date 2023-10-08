https://sputniknews.com.tr/20231008/finlandiya-disisleri-bakanligi-vatandaslarina-israile-seyahat-etmekten-kacinmalarini-tavsiye-etti-1076130622.html

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına İsrail'e seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye etti

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına İsrail'e seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye etti

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Finlandiya vatandaşlarına İsrail'e seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edildi. 08.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-08T00:28+0300

2023-10-08T00:28+0300

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Finlandiya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'e yönelik seyahat tavsiyesinin değiştirildiği, gereksiz seyahatlerden ve belirli bölgelere yapılacak ziyaretlerden kaçınılmasını tavsiye ettiği belirtildi. Yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:İsrail'deki Finlandiya Büyükelçiliği'ne göre şu anda bu ülkede 245, Filistin topraklarında ise 16 Finlandiya vatandaşı bulunuyordu. Finlandiya diplomatik misyonunun yaptığı açıklamaya göre herhangi bir Finlandiya vatandaşının yaralanmadığı belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20231007/rusya-disisleri-bakanligi-israildeki-catismanin-tirmanmasindan-endise-duyuyoruz-1076128625.html

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