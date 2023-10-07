https://sputniknews.com.tr/20231007/mahmud-abbas-israilin-eylemleri-durdurulmali-1076132338.html

Filistin Devlet Başkanı Abbas: İsrail'in eylemleri durdurulmalı

Filistin Devlet Başkanı Abbas: İsrail'in eylemleri durdurulmalı

Filistin Devlet Başkanı Abbas ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail-Filistin arasında tırmanan gerginlik sebebiyle görüştüler. 07.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-07T23:17+0300

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşerek İsrail’in eylemlerinin durdurulması gerektiğini vurguladı.Filistin Devlet Başkanı Abbas, yaşanan olayların İsrail ordusu ve yerleşimcilerin Filistin halkına yönelik eylemlerinin ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırının bir sonucu olduğunu söyledi. Filistin Devlet Başkanı, İsrail'in uluslararası hukuk kararlarına uymamasının durumu patlamaya ittiğini de vurguladı.ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise ülkesinin gerilimin tırmanmasını durdurmak için çatışmanın tüm taraflarıyla birlikte çalıştığını söyledi ve temasların sürdürülmesinin önemini vurguladı.

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israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, mahmud abbas, antony blinken, abd