İsrail-Filistin gerilimi 4. gününde | Gazze'ye tam abluka: Elektrik ve su verilmiyor

İsrail-Filistin arasındaki çatışmaya dönüşen gerilim 4. gününe girdi. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki saldırıları sırasında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 143'ü çocuk, 105'i kadın olmak üzere 704'e yükseldiği bildirildi. İsrail’de ise hayatını kaybedenlerin sayısı 900’ü aşarken, 57'si ağır 2 bin 616 kişi de yaralandı.
İsrail donanmasına ait hücum botlarının, Akdeniz kıyısındaki Gazze Şeridi'nin orta kesimlerini ve Han Yunus kenti sahilindeki yerleşim yerlerini denizden vurduğu bildirildi. İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında 2 gazetecinin hayatını kaybettiği belirtildi.
İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre Bakan Katz, İsrail'den Gazze Şeridi'ne giden su borularındaki su akışının durdurulduğunu belirtti.