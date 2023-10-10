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İsrail-Filistin gerilimi 4. gününde | Gazze'ye tam abluka: Elektrik ve su verilmiyor
İsrail-Filistin gerilimi 4. gününde | Gazze'ye tam abluka: Elektrik ve su verilmiyor
İsrail güçleri ve Hamas arasındaki çatışmalarda 4. güne girildi. İsrail'in tam abluka emri vermesi sonrası Gazze Şeridi'ne giden su akışı da kesildi. İsrail... 10.10.2023, Sputnik Türkiye
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İsrail-Filistin gerilimi 4. gününde | Gazze'ye tam abluka: Elektrik ve su verilmiyor

07:00 10.10.2023 (güncellendi: 07:22 10.10.2023)
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İsrail güçleri ve Hamas arasındaki çatışmalarda 4. güne girildi. İsrail'in tam abluka emri vermesi sonrası Gazze Şeridi'ne giden su akışı da kesildi. İsrail tarafında hayatını kaybedenlerin sayısı 900'ü aştı. İsrail'in hava saldırılarında da hayatını kaybeden Filistinli sayısı da 704'e ulaştı.
İsrail-Filistin arasındaki çatışmaya dönüşen gerilim 4. gününe girdi. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki saldırıları sırasında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 143'ü çocuk, 105'i kadın olmak üzere 704'e yükseldiği bildirildi. İsrail’de ise hayatını kaybedenlerin sayısı 900’ü aşarken, 57'si ağır 2 bin 616 kişi de yaralandı.
İsrail donanmasına ait hücum botlarının, Akdeniz kıyısındaki Gazze Şeridi'nin orta kesimlerini ve Han Yunus kenti sahilindeki yerleşim yerlerini denizden vurduğu bildirildi. İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında 2 gazetecinin hayatını kaybettiği belirtildi.
İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre Bakan Katz, İsrail'den Gazze Şeridi'ne giden su borularındaki su akışının durdurulduğunu belirtti.
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08:43 10.10.2023
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Arap liderlerle İsrail saldırılarının durdurulmasını görüştü
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile İsrail saldırılarının durdurulmasının imkanları üzerine görüşmeler yaptı.
Liderler, Abbas ile görüşmelerinde, bölgede gerginliğin dinmesi için her türlü çabayı göstererek tüm bölgesel ve uluslararası taraflarla iletişime geçeceklerini belirtti.
07:02 10.10.2023
İsrail Hava Kuvvetleri sabahın erken saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki farklı bölgelere bir dizi saldırı gerçekleştirdi. Filistin basına göre, Beit Lahiya şehrine bombalı saldırı sırasında bir eve düşen füzeden dolayı 14 kişilik bir aile hayatını kaybetti.
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