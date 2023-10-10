İsrail-Filistin gerilimi 4. gününde | Gazze'ye tam abluka: Elektrik ve su verilmiyor

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Arap liderlerle İsrail saldırılarının durdurulmasını görüştü

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile İsrail saldırılarının durdurulmasının imkanları üzerine görüşmeler yaptı.

Liderler, Abbas ile görüşmelerinde, bölgede gerginliğin dinmesi için her türlü çabayı göstererek tüm bölgesel ve uluslararası taraflarla iletişime geçeceklerini belirtti.