https://sputniknews.com.tr/20231011/rusya-ortadogu-dortlusu-kapsaminda-istisarelere-haziriz-ancak-abd-buna-karsi-cikiyor-1076201034.html

Rusya: Ortadoğu Dörtlüsü kapsamında istişarelere hazırız ancak ABD buna karşı çıkıyor

Rusya: Ortadoğu Dörtlüsü kapsamında istişarelere hazırız ancak ABD buna karşı çıkıyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, Moskova'nın Rusya, ABD, AB ve BM'den oluşan Ortadoğu Dörtlüsü kapsamında istişarelere hazır olduğunu ancak... 11.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-11T00:55+0300

2023-10-11T00:55+0300

2023-10-11T01:13+0300

dünya

sergey verşinin

rusya dışişleri bakanlığı

israil-filistin

abd

ortadoğu

ortadoğu dörtlüsü

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Moskova'nın İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların sonlanması için Ortadoğu Dörtlüsü de dahil her platformda istişarelere hazır olduğunu ancak ABD'nin bu tür mekanizmaların önünü kestiğini vurguladı.'Ortadoğu Dörtlüsü'nün çalışmaları ABD tarafından engelleniyor'"Bugün Ortadoğu'da yaşanan şiddet patlamasının, bölgedeki dramatik gelişmelerin büyük oranda ABD'nin Ortadoğu'da çözümü tekelleştirmeye çalışmasının bir sonucu olduğuna dikkat çekiyoruz" diyen Verşinin, son yıllarda Ortadoğu Dörtlüsü'nün çalışmalarının ABD tarafından engellediğinin altını çizdi.Rusya'nın her türlü çalışmaya ve istişareye hazır olduğunu ancak özellikle ABD'lilerin Ortadoğu Dörtlüsü'nün önündeki engelleri kaldırmak istemediğini kaydeden Verşinin, "Görünen o ki bu mekanizmanın çalışmasının imkansız olduğu anlaşılıyor. Biz, kolektif çabalardan yanaydık ve böyle olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.Verşinin, Rusya'da BM, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı Brezilya'nın İsrail-Filistin çatışmasını önleyecek bir yol bulunması için yeteri kadar faydalı ve aktif bir yol oynayabilecekleri görüşünün de hakim olduğunu sözlerine ekledi.

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sergey verşinin, rusya dışişleri bakanlığı, israil-filistin, abd, ortadoğu, ortadoğu dörtlüsü