https://sputniknews.com.tr/20231010/bati-basini-abd-israil-ve-ukrayna-yardimlarini-tek-pakette-gecirecek-1076188852.html

Batı basını: ABD, İsrail ve Ukrayna yardımlarını tek pakette geçirecek

Batı basını: ABD, İsrail ve Ukrayna yardımlarını tek pakette geçirecek

Batı basınında çıkan haberlere göre Beyaz Saray, İsrail ve Ukrayna'ya yapılacak yardımları birbirine bağlamayı düşünüyor. 10.10.2023, Sputnik Türkiye

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Batı basınının ABD yönetiminden bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre Beyaz Saray'ın, Kongre tarafından her iki girişimi de onaylamasını sağlamak amacıyla İsrail ve Ukrayna'ya yapılacak yardımları tek pakette sunmayı düşündüğü ifade edildi. Haberde, "Beyaz Saray, Ukrayna ve İsrail'e yardım sağlamanın siyasi uygulanabilirliğini değerlendiriyor." diye yazıldı. ABD basınında çıkan haberde, bazı milletvekillerinin Kiev'e ek fon tahsis edilmesine karşı çıktığı belirtilirken aynı milletvekillerinin Hamas operasyonunun arka planında İsrail'e yardım sağlanması noktasında bir direnç göstermeyecekleri ifade edildi.Beyaz Saray kaynağının belirttiğine göre, bu konudaki nihai kararın Kongre'ye ait olduğu belirtildi. Başka bir kaynak ise, Joe Biden yönetiminin Ukrayna'yı destekleme kabiliyetinin İsrail'e yardım etme kabiliyetini etkilemeyeceğini dile getirdi. Ancak ABD'den İsrail'e yapılacak silah transferi nedeniyle ABD'nin yeniden ikmal yapmak zorunda kalacağı vurgulandı. Kaynağın belirttiğine göre Tel Aviv ve Kiev farklı hava savunma sistemlerine sahip oldukları için aynı ABD'den aynı silahları alamayacaklar.

https://sputniknews.com.tr/20231010/eski-cia-uzmani-abd-israil-filistin-sorununu-cozemedi--1076174888.html

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abd, joe biden, ukrayna, ukrayna krizi, tel aviv, israil, hamas, beyaz saray, silah yardımı, batı basını