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https://sputniknews.com.tr/20231010/eski-cia-uzmani-abd-israil-filistin-sorununu-cozemedi--1076174888.html
Eski CIA uzmanı: ABD, İsrail-Filistin sorununu çözemedi
Eski CIA uzmanı: ABD, İsrail-Filistin sorununu çözemedi
Sputnik’e konuşan eski CIA analisti Philip Giraldi, ABD'nin İsrail-Filistin gerilimini çözmek için hiçbir zaman gerçekten etkili girişimlerde bulunmadığını... 10.10.2023, Sputnik Türkiye
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CIA'in eski üst düzey yetkililerinden olan terörle mücadele uzmanı ve gazeteci Philip Giraldi, Washington’un hem Kongre'de hem de Beyaz Saray'da küçük bir krizle bile başa çıkma becerisi göstermediğini vurgularken, “Bu soruna da (İsrail-Filistin gerilimi) yanıt olarak daha fazla para ve silah tahsis edildi. Şimdi ise bu süreç İsrail’le ilgili olduğu için Cumhuriyetçi Parti'nin de devreye gireceğinden şüpheleniyorum” ifadelerini kullandı.37 yıl önce Biden: İsrail olmasaydı da ABD bölgede bir İsrail yaratmak zorunda kalacaktıİsrail - Filistin çatışması yoğun bir şekilde devam ederken, Biden'ın Senatör yıllarında yaptığı bir konuşma sosyal medyada gündem oldu. Genç Joe Biden, 1986 yılında yaptığı konuşmasında İsrail hakkında şunları diyor:
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Eski CIA uzmanı: ABD, İsrail-Filistin sorununu çözemedi

01:31 10.10.2023
© AA / Ashraf Amraİsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2023
© AA / Ashraf Amra
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Sputnik’e konuşan eski CIA analisti Philip Giraldi, ABD'nin İsrail-Filistin gerilimini çözmek için hiçbir zaman gerçekten etkili girişimlerde bulunmadığını, çözümü yalnızca İsrail'e mali ve silah yardımlarıyla sınırladığını söyledi.
CIA'in eski üst düzey yetkililerinden olan terörle mücadele uzmanı ve gazeteci Philip Giraldi, Washington’un hem Kongre'de hem de Beyaz Saray'da küçük bir krizle bile başa çıkma becerisi göstermediğini vurgularken, “Bu soruna da (İsrail-Filistin gerilimi) yanıt olarak daha fazla para ve silah tahsis edildi. Şimdi ise bu süreç İsrail’le ilgili olduğu için Cumhuriyetçi Parti'nin de devreye gireceğinden şüpheleniyorum” ifadelerini kullandı.
37 yıl önce Biden: İsrail olmasaydı da ABD bölgede bir İsrail yaratmak zorunda kalacaktı
İsrail - Filistin çatışması yoğun bir şekilde devam ederken, Biden'ın Senatör yıllarında yaptığı bir konuşma sosyal medyada gündem oldu. Genç Joe Biden, 1986 yılında yaptığı konuşmasında İsrail hakkında şunları diyor:
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