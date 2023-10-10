https://sputniknews.com.tr/20231010/eski-cia-uzmani-abd-israil-filistin-sorununu-cozemedi--1076174888.html
Eski CIA uzmanı: ABD, İsrail-Filistin sorununu çözemedi
Eski CIA uzmanı: ABD, İsrail-Filistin sorununu çözemedi
Sputnik’e konuşan eski CIA analisti Philip Giraldi, ABD'nin İsrail-Filistin gerilimini çözmek için hiçbir zaman gerçekten etkili girişimlerde bulunmadığını... 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T01:31+0300
2023-10-10T01:31+0300
2023-10-10T01:31+0300
dünya
abd
israil-filistin
gazze şeridi
kudüs
washington
washington dc
hamas
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/09/1076178565_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_214097dfa0ca58f568a5bf65f8b60f5a.jpg
CIA'in eski üst düzey yetkililerinden olan terörle mücadele uzmanı ve gazeteci Philip Giraldi, Washington’un hem Kongre'de hem de Beyaz Saray'da küçük bir krizle bile başa çıkma becerisi göstermediğini vurgularken, “Bu soruna da (İsrail-Filistin gerilimi) yanıt olarak daha fazla para ve silah tahsis edildi. Şimdi ise bu süreç İsrail’le ilgili olduğu için Cumhuriyetçi Parti'nin de devreye gireceğinden şüpheleniyorum” ifadelerini kullandı.37 yıl önce Biden: İsrail olmasaydı da ABD bölgede bir İsrail yaratmak zorunda kalacaktıİsrail - Filistin çatışması yoğun bir şekilde devam ederken, Biden'ın Senatör yıllarında yaptığı bir konuşma sosyal medyada gündem oldu. Genç Joe Biden, 1986 yılında yaptığı konuşmasında İsrail hakkında şunları diyor:
https://sputniknews.com.tr/20231009/medvedev-natonun-ukraynaya-verdigi-silahlar-bugun-israilde-kullaniliyor-1076167055.html
abd
gazze şeridi
kudüs
washington
washington dc
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/09/1076178565_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7dbaba9f11bc8f4447dd1055b533f576.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, israil-filistin, gazze şeridi, kudüs, washington, washington dc, hamas
abd, israil-filistin, gazze şeridi, kudüs, washington, washington dc, hamas
Eski CIA uzmanı: ABD, İsrail-Filistin sorununu çözemedi
Abone ol
Sputnik’e konuşan eski CIA analisti Philip Giraldi, ABD'nin İsrail-Filistin gerilimini çözmek için hiçbir zaman gerçekten etkili girişimlerde bulunmadığını, çözümü yalnızca İsrail'e mali ve silah yardımlarıyla sınırladığını söyledi.
CIA'in eski üst düzey yetkililerinden olan terörle mücadele uzmanı ve gazeteci Philip Giraldi, Washington’un hem Kongre'de hem de Beyaz Saray'da küçük bir krizle bile başa çıkma becerisi göstermediğini vurgularken, “Bu soruna da (İsrail-Filistin gerilimi) yanıt olarak daha fazla para ve silah tahsis edildi. Şimdi ise bu süreç İsrail’le ilgili olduğu için Cumhuriyetçi Parti'nin de devreye gireceğinden şüpheleniyorum” ifadelerini kullandı.
37 yıl önce Biden: İsrail olmasaydı da ABD bölgede bir İsrail yaratmak zorunda kalacaktı
İsrail - Filistin çatışması yoğun bir şekilde devam ederken, Biden'ın Senatör yıllarında yaptığı bir konuşma sosyal medyada gündem oldu. Genç Joe Biden, 1986 yılında yaptığı konuşmasında İsrail hakkında şunları diyor: