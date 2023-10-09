https://sputniknews.com.tr/20231009/medvedev-natonun-ukraynaya-verdigi-silahlar-bugun-israilde-kullaniliyor-1076167055.html

Medvedev: NATO'nun Ukrayna'ya verdiği silahlar bugün İsrail'de kullanılıyor

Medvedev: NATO'nun Ukrayna'ya verdiği silahlar bugün İsrail'de kullanılıyor

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, NATO tarafından Ukrayna'daki neo-Nazi rejimine verilen silahların tekrardan satılarak İsrail'de... 09.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-09T15:40+0300

2023-10-09T15:40+0300

2023-10-09T16:35+0300

ukrayna krizi

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vladimir zelenskiy

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Telegram kanalında İsrail sınırında daha önce Ukrayna için gönderilen silahların bulunduğuyla ilgili iddiaları değerlendiren Medvedev, “Bu silahlar, firari Amerikalıların Afganistan'da bıraktığı silahlar gibi tüm sıcak noktalarda kontrolsüz bir şekilde kullanılmaya devam edecek” diye yazdı. Yozlaşmış Ukraynalı yetkililerin aldıkları her şeyi sattığına dikkat çeken Medvedev, “Doğalgaz, petrol, yiyecek yardımları ve silah tedariklerinde de hırsızlık yaptılar. Boş duran her şeyi götürdüler. Durum daha da kötüye gidecek. Karaborsada Kiev'den füzeler, tanklar ve yakında uçaklar bekleniyor” ifadelerini kullandı.Netanyahu, "Batı'nın Ukrayna'ya verdiği silahları İsrail sınırında görüyoruz, endişeliyiz" demiştiİsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail - Filistin çatışması başlamadan tam 4 ay önce Batı medyasına verdiği demeçte, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya verdiği bazı silahların halihazırda İsrail sınırlarında görüldüğünü ve bunların İran gibi 'düşman' ülkelerin eline geçmesinden endişe duyduklarını söylemişti.Söylediklerinin teorik bir varsayım olmadığını vurgulayan Netanyahu, ülkesinin ürettiği silahların aynı şekilde İran’ın eline geçeceği korkusunun Kiev’e askeri yardım yapmaktan kaçınmasının sebeplerinden biri olduğunu vurgulamıştı. İsrail Başbakanı ayrıca hükümetinin Ukrayna çevresindeki durumla ilgili tutumu sorusunu “İsrail’in, örneğin Polonya, Almanya veya Ukrayna’yı destekleyen herhangi bir Batılı ülkeden farklı, özel bir konumda olduğunu unutmamalıyız. Birincisi, Rusya ile yakın bir askeri sınırımız var. Pilotlarımız Suriye semalarında Rus pilotlarla yan yana uçuyor” ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231008/dhc-baskan-danismani-ukraynaya-yardim-olarak-verilen-nato-silahlari-filistine-satildi--1076147580.html

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filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, dmitriy medvedev, rusya, vladimir zelenskiy, ukrayna krizi, hamas