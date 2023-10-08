https://sputniknews.com.tr/20231008/dhc-baskan-danismani-ukraynaya-yardim-olarak-verilen-nato-silahlari-filistine-satildi--1076147580.html

DHC Başkan Danışmanı: Ukrayna'ya yardım olarak verilen NATO silahları Filistin'e satıldı

DHC Başkan Danışmanı: Ukrayna'ya yardım olarak verilen NATO silahları Filistin'e satıldı

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Başkan Danışmanı Yan Gagin, bir zamanlar Kiev'e verilen NATO silahlarının Ukrayna tarafından Filistin'e satıldığını belirtti. 08.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-08T19:51+0300

2023-10-08T19:51+0300

2023-10-08T19:56+0300

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DHC Başkan Danışmanı Gagin'in paylaştığı istihbarat bilgilerine göre, zamanında Ukrayna'ya NATO ve İsrail tarafından verilen milyar dolarlık silahların bir kısmının tekrardan satıldığı öğrenildi. Gagin, İsrail - Filistin çatışmasında Ukrayna'daki NATO silahlarının Filistinlilere satıldığını ve aynı silahlarla bugün İsraillilerin öldürdüğünü söyledi. 7 Ekim'de başlayan Filistin güçlerinin sürpriz saldırısı üzerine İsrail ordusu şok yaşamış, birçok asker ve yetkili ele geçirilmişti. Güncel olarak devam eden çatışmada taraflar arasında yoğun mücadele devam ediyor. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ülkenin 'resmen savaşta' olduğunu vurgulaması ardından İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. ABD, Avrupa Birliği ve Ukrayna dahil birçok Batılı devlet 'İsrail'e kesin desteğini' vurguladı. Son olarak ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in ABD'den resmi olarak yardım talebi istediğini açıkladı. Netanyahu, "Batı'nın Ukrayna'ya verdiği silahları İsrail sınırında görüyoruz, endişeliyiz" demiştiİsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail - Filistin çatışması başlamadan tam 4 ay önce Batı medyasına verdiği demeçte, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya verdiği bazı silahların halihazırda İsrail sınırlarında görüldüğünü ve bunların İran gibi 'düşman' ülkelerin eline geçmesinden endişe duyduklarını söylemişti. Söylediklerinin teorik bir varsayım olmadığını vurgulayan Netanyahu, ülkesinin ürettiği silahların aynı şekilde İran’ın eline geçeceği korkusuyla Kiev’e askeri yardım yapmaktan kaçınmasının sebeplerinden biri olduğunu vurgulamıştı. İsrail Başbakanı ayrıca hükümetinin Ukrayna çevresindeki durumla ilgili tutumu sorusunu “İsrail’in, örneğin Polonya, Almanya veya Ukrayna’yı destekleyen herhangi bir Batılı ülkeden farklı, özel bir konumda olduğunu unutmamalıyız. Birincisi, Rusya ile yakın bir askeri sınırımız var. Pilotlarımız Suriye semalarında Rus pilotlarla yan yana uçuyor” ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230623/netanyahu-batinin-ukraynaya-verdigi-silahlari-israil-sinirlarinda-goruyoruz-endiseliyiz-1072782847.html

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