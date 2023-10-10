https://sputniknews.com.tr/20231010/cumhurbaskani-erdogan-rusya-devlet-baskani-putin-ile-gorustu-1076215306.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki görüşmede de İsrail-Filistin çatışması... 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T21:31+0300
2023-10-10T21:31+0300
2023-10-10T21:43+0300
recep tayyip erdoğan
dünya
türkiye
rusya
vladimir putin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/04/1075184752_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ef6752feb47ae813b06e796c53d8abf5.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'in ardından Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmeye ilişkin şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20231010/cumhurbaskani-erdogan-bm-genel-sekreteri-guterres-ile-telefonda-gorustu-1076214989.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/04/1075184752_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f03406fe3817fa5f57dddbdd4a344dd9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, türkiye, rusya, vladimir putin
recep tayyip erdoğan, türkiye, rusya, vladimir putin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
21:31 10.10.2023 (güncellendi: 21:43 10.10.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki görüşmede de İsrail-Filistin çatışması çerçevesinde atılabilecek adımların ele alındığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'in ardından Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmeye ilişkin şu ifadelere yer verildi:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki lider, İsrail ve Filistin arasındaki kaygı verici çatışmalı sürecin seyrini ve gerilimin yayılmasını önleyici tedbirleri ele aldı. Bölgedeki insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla hangi girişimlerin yapılacağı, görüşmede değerlendirildi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, sivil yerleşimlerin hedef alınmasının kaygı verici olduğunu ve bu tür girişimlerin Türkiye tarafından olumlu karşılanmadığını söyledi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye'nin bölgede sükunetin sağlanması için her türlü gayreti göstermeye devam edeceğini de belirtti.