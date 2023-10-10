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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki görüşmede de İsrail-Filistin çatışması... 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T21:31+0300
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recep tayyip erdoğan
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türkiye
rusya
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'in ardından Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmeye ilişkin şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20231010/cumhurbaskani-erdogan-bm-genel-sekreteri-guterres-ile-telefonda-gorustu-1076214989.html
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recep tayyip erdoğan, türkiye, rusya, vladimir putin
recep tayyip erdoğan, türkiye, rusya, vladimir putin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

21:31 10.10.2023 (güncellendi: 21:43 10.10.2023)
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2023
© İHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki görüşmede de İsrail-Filistin çatışması çerçevesinde atılabilecek adımların ele alındığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'in ardından Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmeye ilişkin şu ifadelere yer verildi:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede iki lider, İsrail ve Filistin arasındaki kaygı verici çatışmalı sürecin seyrini ve gerilimin yayılmasını önleyici tedbirleri ele aldı.
Bölgedeki insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla hangi girişimlerin yapılacağı, görüşmede değerlendirildi.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, sivil yerleşimlerin hedef alınmasının kaygı verici olduğunu ve bu tür girişimlerin Türkiye tarafından olumlu karşılanmadığını söyledi.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye'nin bölgede sükunetin sağlanması için her türlü gayreti göstermeye devam edeceğini de belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2023
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
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