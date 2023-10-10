https://sputniknews.com.tr/20231010/cumhurbaskani-erdogan-rusya-devlet-baskani-putin-ile-gorustu-1076215306.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki görüşmede de İsrail-Filistin çatışması... 10.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-10T21:31+0300

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recep tayyip erdoğan

dünya

türkiye

rusya

vladimir putin

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'in ardından Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmeye ilişkin şu ifadelere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20231010/cumhurbaskani-erdogan-bm-genel-sekreteri-guterres-ile-telefonda-gorustu-1076214989.html

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recep tayyip erdoğan, türkiye, rusya, vladimir putin