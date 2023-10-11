https://sputniknews.com.tr/20231011/centcom-abdnin-ucak-gemisi-taarruz-grubu-dogu-akdenize-ulasti-1076217089.html
CENTCOM: ABD’nin uçak gemisi taarruz grubu Doğu Akdeniz'e ulaştı
CENTCOM: ABD’nin uçak gemisi taarruz grubu Doğu Akdeniz'e ulaştı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hamas'ın başlattığı saldırılarda İsrail'e yardıma hazır olması amacıyla gönderilen uçak gemi filosunun Doğu... 11.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-11T00:12+0300
2023-10-11T00:12+0300
2023-10-11T00:13+0300
dünya
centcom
centcom
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
abd merkez kuvvetler (centcom) komutanı joseph votel
doğu akdeniz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103844/89/1038448950_0:100:5351:3110_1920x0_80_0_0_eba1721ccedf7386dc51ce4d0e9178a7.jpg
CENTCOM’dan yapılan açıklamada, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmanın tırmanmasını engellemek amacıyla ABD'ye ait uçak gemisi taarruz grubunun Doğu Akdeniz'e ulaştığı belirtildi:Açıklamada, saldırı grubunda uçak gemisinin yanı sıra bir güdümlü füze kruvazörü ve çok sayıda güdümlü füze destroyerinin de yer aldığı bilgisi de yer aldı.ABD'nin, savaş uçaklarının bölgeye hızlı hareketiyle duruşunu güçlendirmeye devam ettiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20231010/jirinovskiyin-2019da-ukrayna-ve-ortadogu-ile-ilgili-yaptigi-kehanet-animsatildi-1076214569.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103844/89/1038448950_536:0:4815:3209_1920x0_80_0_0_475879c30bf6f4755d06f77826854ee8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
centcom, centcom, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), abd merkez kuvvetler (centcom) komutanı joseph votel, doğu akdeniz
centcom, centcom, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), abd merkez kuvvetler (centcom) komutanı joseph votel, doğu akdeniz
CENTCOM: ABD’nin uçak gemisi taarruz grubu Doğu Akdeniz'e ulaştı
00:12 11.10.2023 (güncellendi: 00:13 11.10.2023) Abone ol
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hamas'ın başlattığı saldırılarda İsrail'e yardıma hazır olması amacıyla gönderilen uçak gemi filosunun Doğu Akdeniz'e ulaştığını duyurdu.
CENTCOM’dan yapılan açıklamada, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmanın tırmanmasını engellemek amacıyla ABD'ye ait uçak gemisi taarruz grubunun Doğu Akdeniz'e ulaştığı belirtildi:
“USS Gerald R. Ford uçak gemisi taarruz grubu, durumu tırmandırmak veya bu savaşı genişletmek isteyen aktörleri caydırmak için Doğu Akdeniz'e ulaştı.”
Açıklamada, saldırı grubunda uçak gemisinin yanı sıra bir güdümlü füze kruvazörü ve çok sayıda güdümlü füze destroyerinin de yer aldığı bilgisi de yer aldı.
ABD'nin, savaş uçaklarının bölgeye hızlı hareketiyle duruşunu güçlendirmeye devam ettiği belirtildi.