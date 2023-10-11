https://sputniknews.com.tr/20231011/centcom-abdnin-ucak-gemisi-taarruz-grubu-dogu-akdenize-ulasti-1076217089.html

CENTCOM: ABD’nin uçak gemisi taarruz grubu Doğu Akdeniz'e ulaştı

CENTCOM: ABD’nin uçak gemisi taarruz grubu Doğu Akdeniz'e ulaştı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hamas'ın başlattığı saldırılarda İsrail'e yardıma hazır olması amacıyla gönderilen uçak gemi filosunun Doğu... 11.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-11T00:12+0300

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dünya

centcom

centcom

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

abd merkez kuvvetler (centcom) komutanı joseph votel

doğu akdeniz

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CENTCOM’dan yapılan açıklamada, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmanın tırmanmasını engellemek amacıyla ABD'ye ait uçak gemisi taarruz grubunun Doğu Akdeniz'e ulaştığı belirtildi:Açıklamada, saldırı grubunda uçak gemisinin yanı sıra bir güdümlü füze kruvazörü ve çok sayıda güdümlü füze destroyerinin de yer aldığı bilgisi de yer aldı.ABD'nin, savaş uçaklarının bölgeye hızlı hareketiyle duruşunu güçlendirmeye devam ettiği belirtildi.

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centcom, centcom, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), abd merkez kuvvetler (centcom) komutanı joseph votel, doğu akdeniz