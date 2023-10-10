https://sputniknews.com.tr/20231010/jirinovskiyin-2019da-ukrayna-ve-ortadogu-ile-ilgili-yaptigi-kehanet-animsatildi-1076214569.html
Jirinovskiy’in 2019’da Ukrayna ve Ortadoğu ile ilgili yaptığı 'kehanet' anımsatıldı
Jirinovskiy’in 2019’da Ukrayna ve Ortadoğu ile ilgili yaptığı 'kehanet' anımsatıldı
Sosyal medya kullanıcıları, Rusya Liberal Demokrat Partisi’nin (LDPR) eski lideri Vladimir Jirinovskiy’in, 2024’e doğru Ortadoğu’daki çatışma yüzünden tüm... 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T21:10+0300
2023-10-10T21:10+0300
2023-10-10T21:11+0300
dünya
vladimir jirinovskiy
rusya
rusya liberal demokrat partisi
ortadoğu
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LDPR lideri Jirinovskiy, 2019’da Rossiya 1 televizyonundaki bir programda, “2024’e doğru Ortadoğu’da bir çatışma patlak verecek ve herkes Ukrayna’yı unutacak” ifadesini kullanmıştı.Bu olayların 3. Dünya Savaşı’na yol açabileceği tahmininde bulunan Jirinovskiy, İran’ın rolüne dikkat çekerek, “İran sizin için Kuzey Kore veya Vietnam ya da Kosova değil. Burada en korkunç olaylar yaşanacak” demişti.
https://sputniknews.com.tr/20231010/jirinovskiyin-2019da-ukrayna-ve-ortadogu-ile-ilgili-yaptigi-kehanet-animsatildi-1076214569.html
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vladimir jirinovskiy, rusya, rusya liberal demokrat partisi, ortadoğu
vladimir jirinovskiy, rusya, rusya liberal demokrat partisi, ortadoğu
Jirinovskiy’in 2019’da Ukrayna ve Ortadoğu ile ilgili yaptığı 'kehanet' anımsatıldı
21:10 10.10.2023 (güncellendi: 21:11 10.10.2023) Abone ol
Sosyal medya kullanıcıları, Rusya Liberal Demokrat Partisi’nin (LDPR) eski lideri Vladimir Jirinovskiy’in, 2024’e doğru Ortadoğu’daki çatışma yüzünden tüm dünyanın Ukrayna’yı unutacağını dile getirdiği bir videoya dikkat çekti.
LDPR lideri Jirinovskiy, 2019’da Rossiya 1 televizyonundaki bir programda, “2024’e doğru Ortadoğu’da bir çatışma patlak verecek ve herkes Ukrayna’yı unutacak” ifadesini kullanmıştı.
Bu olayların 3. Dünya Savaşı’na yol açabileceği tahmininde bulunan Jirinovskiy, İran’ın rolüne dikkat çekerek, “İran sizin için Kuzey Kore veya Vietnam ya da Kosova değil. Burada en korkunç olaylar yaşanacak” demişti.