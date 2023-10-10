https://sputniknews.com.tr/20231010/jirinovskiyin-2019da-ukrayna-ve-ortadogu-ile-ilgili-yaptigi-kehanet-animsatildi-1076214569.html

Jirinovskiy’in 2019’da Ukrayna ve Ortadoğu ile ilgili yaptığı 'kehanet' anımsatıldı

Jirinovskiy’in 2019’da Ukrayna ve Ortadoğu ile ilgili yaptığı 'kehanet' anımsatıldı

Sosyal medya kullanıcıları, Rusya Liberal Demokrat Partisi’nin (LDPR) eski lideri Vladimir Jirinovskiy’in, 2024’e doğru Ortadoğu’daki çatışma yüzünden tüm... 10.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-10T21:10+0300

2023-10-10T21:10+0300

2023-10-10T21:11+0300

dünya

vladimir jirinovskiy

rusya

rusya liberal demokrat partisi

ortadoğu

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LDPR lideri Jirinovskiy, 2019’da Rossiya 1 televizyonundaki bir programda, “2024’e doğru Ortadoğu’da bir çatışma patlak verecek ve herkes Ukrayna’yı unutacak” ifadesini kullanmıştı.Bu olayların 3. Dünya Savaşı’na yol açabileceği tahmininde bulunan Jirinovskiy, İran’ın rolüne dikkat çekerek, “İran sizin için Kuzey Kore veya Vietnam ya da Kosova değil. Burada en korkunç olaylar yaşanacak” demişti.

https://sputniknews.com.tr/20231010/jirinovskiyin-2019da-ukrayna-ve-ortadogu-ile-ilgili-yaptigi-kehanet-animsatildi-1076214569.html

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