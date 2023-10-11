https://sputniknews.com.tr/20231011/isvicre-parlamentosu-hamasin-teror-orgutu-olarak-taninmasini-istedi-1076218326.html

İsviçre parlamentosu, Hamas'ın terör örgütü olarak tanınmasını istedi

İsviçre parlamentosu, Hamas'ın terör örgütü olarak tanınmasını istedi

İsviçre parlamentosu Hamas'ın terör örgütü olarak tanınması ve yasaklanması çağrısında bulundu. 11.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-11T02:09+0300

2023-10-11T02:09+0300

2023-10-11T02:09+0300

dünya

isviçre

hamas

terör

terör örgütü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/1c/1060501894_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_1a60354337c059ebe9a006929168ce9b.jpg

İsviçre parlamentosunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İsviçre Ulusal Konseyi Güvenlik Politikası Komisyonu (CPS-N), hükümete Hamas'ı terör örgütü olarak yasaklaması talimatını veren öneriyi oybirliğiyle kabul etti.Açıklamada, "CPS-N, oybirliğiyle komisyona, Federal Konsey'e (hükümet) Hamas'ı terör örgütü olarak yasaklaması talimatını veren bir öneri sunmaya karar verdi. Ayrıca oybirliğiyle, Federal Konsey'e İsviçre'nin Hamas'ı terör örgütü olarak yasaklamasına olanak veren seçenekleri bir raporda ortaya koyması talimatı için komisyona başvuruda bulunmaya karar verdi” denildi.İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis önceki gün, hukuki durumun İsviçre'nin Hamas'ı terör örgütü olarak sınıflandırmasına izin vermediğini ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231011/yunanistan-disisleri-bakanligindan-ortadogudaki-durumun-cozumu-icin-5-maddelik-oneri-1076204975.html

isviçre

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

isviçre, hamas, terör, terör örgütü