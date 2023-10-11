https://sputniknews.com.tr/20231011/isvicre-parlamentosu-hamasin-teror-orgutu-olarak-taninmasini-istedi-1076218326.html
İsviçre parlamentosu, Hamas'ın terör örgütü olarak tanınmasını istedi
İsviçre parlamentosu, Hamas'ın terör örgütü olarak tanınmasını istedi
İsviçre parlamentosu Hamas'ın terör örgütü olarak tanınması ve yasaklanması çağrısında bulundu. 11.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-11T02:09+0300
2023-10-11T02:09+0300
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İsviçre parlamentosunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İsviçre Ulusal Konseyi Güvenlik Politikası Komisyonu (CPS-N), hükümete Hamas'ı terör örgütü olarak yasaklaması talimatını veren öneriyi oybirliğiyle kabul etti.Açıklamada, "CPS-N, oybirliğiyle komisyona, Federal Konsey'e (hükümet) Hamas'ı terör örgütü olarak yasaklaması talimatını veren bir öneri sunmaya karar verdi. Ayrıca oybirliğiyle, Federal Konsey'e İsviçre'nin Hamas'ı terör örgütü olarak yasaklamasına olanak veren seçenekleri bir raporda ortaya koyması talimatı için komisyona başvuruda bulunmaya karar verdi” denildi.İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis önceki gün, hukuki durumun İsviçre'nin Hamas'ı terör örgütü olarak sınıflandırmasına izin vermediğini ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231011/yunanistan-disisleri-bakanligindan-ortadogudaki-durumun-cozumu-icin-5-maddelik-oneri-1076204975.html
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isviçre, hamas, terör, terör örgütü
isviçre, hamas, terör, terör örgütü
İsviçre parlamentosu, Hamas'ın terör örgütü olarak tanınmasını istedi
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İsviçre parlamentosu Hamas'ın terör örgütü olarak tanınması ve yasaklanması çağrısında bulundu.
İsviçre parlamentosunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İsviçre Ulusal Konseyi Güvenlik Politikası Komisyonu (CPS-N), hükümete Hamas'ı terör örgütü olarak yasaklaması talimatını veren öneriyi oybirliğiyle kabul etti.
Açıklamada, "CPS-N, oybirliğiyle komisyona, Federal Konsey'e (hükümet) Hamas'ı terör örgütü olarak yasaklaması talimatını veren bir öneri sunmaya karar verdi. Ayrıca oybirliğiyle, Federal Konsey'e İsviçre'nin Hamas'ı terör örgütü olarak yasaklamasına olanak veren seçenekleri bir raporda ortaya koyması talimatı için komisyona başvuruda bulunmaya karar verdi” denildi.
İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis önceki gün, hukuki durumun İsviçre'nin Hamas'ı terör örgütü olarak sınıflandırmasına izin vermediğini ifade etmişti.