https://sputniknews.com.tr/20231101/hamas-lideri-haniye-tarihin-yanlis-tarafini-seciyorsunuz-1076969932.html

Hamas lideri Haniye: Tarihin yanlış tarafını seçiyorsunuz

Hamas lideri Haniye: Tarihin yanlış tarafını seçiyorsunuz

Hamas lideri İsmail Haniye Filistin-İsrail arasındaki çatışmalardan İsrail Başbakanı Netanyahu'yu sorumlu tuttu. 01.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-01T16:42+0300

2023-11-01T16:42+0300

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israil- filistin çatışması

ismail haniye

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Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye İsrail Başbakanı Netanyahu'nun muhtelif hukuki sıkıntılarına atıfta bulunarak, 'dünyanın gözlerini kendi suçundan çevirmek için' kendisini sağcı bir koalisyonla çevrelediğini söylediği Benyamin Netanyahu'yu savaştan sorumlu tuttu.Haniye, İsrail'in Gazze'de bir bataklığa saplandığını ve rehinelerinin Filistinlilerle aynı İsrail bombardımanına maruz kaldığını söyleyerek bunların en sonuncusunun Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki katliamda gerçekleştiğini vurguladı.Haniye açıklamasında ayrıca ABD'ye seslenerek "Bu faşist hükümete desteğini kesme ve insani bir ateşkes sağlanması için uluslararası çabaları engellemekten vazgeçme" çağrısında bulundu.İsmail Haniye açıklamasında, "Halkımız özgürlüğünü ve bağımsızlığını elde edip geri dönmediği sürece bölge güvenli ya da istikrarlı olmayacaktır" diyerek "Tarihin yanlış tarafını seçiyorsunuz" uyarısında bulundu.İsmail Haniye, rehinelerin serbest bırakılmasıyla ilgili müzakerelerde arabuluculara, tutuklu takası anlaşması için ateşkesin gerekli olduğu konusunda bilgi verdiğini de söyledi. Haniye ayrıca Arap ve İslam ülkelerine 'Filistin davasını desteklemek için' protestoları sürdürme çağrısında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20231101/hizbullah-yetkilisi-israil-ile-catismaya-girmememiz-icin-abdden-cok-sayida-mesaj-aldik-1076960477.html

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