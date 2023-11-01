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İsrail, Cibaliye Mülteci Kampı'nı yine vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı
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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231101/hizbullah-yetkilisi-israil-ile-catismaya-girmememiz-icin-abdden-cok-sayida-mesaj-aldik-1076960477.html
Hizbullah yetkilisi: İsrail ile çatışmaya girmememiz için ABD'den çok sayıda mesaj aldık
Hizbullah yetkilisi: İsrail ile çatışmaya girmememiz için ABD'den çok sayıda mesaj aldık
Hizbullah'tan üst düzey bir yetkili, ABD'nin Lübnan direniş hareketine gönderdiği ve Washington'un İsrail ile çatışmaya girmekten kaçınmalarını istediği son... 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T13:57+0300
2023-11-01T13:57+0300
israil- filistin çatışması
hizbullah
lübnan
abd
şeyh naim kasım
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gazze
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İran merkezli bir haber ajansının Lübnan'daki muhabirine özel bir mülakat veren Hizbullah yetkilisi, son günlerde ABD'den çok sayıda mesaj aldıklarını doğruladı.Hizbullah yetkilisi, "Ayrı ayrı ve defalarca iletilen bu mesajlar, ABD ve bazı müttefiklerinin Hizbullah'ı Siyonist rejimle savaşa girmekten kaçınmaya çağıran ortak ricasını taşıyor" diyerek Hizbullah'ın İsral hususundaki tutumunu, "Verdiğimiz yanıt, bağımsızlığımızın ve kendi gündemimize olan sarsılmaz bağlılığımızın altını çizen net bir yanıt oldu" şeklinde izah etti.Yükümlülüklerinin askeri, örgütsel ya da istihbarat alanlarında ve çeşitli cephelerde güçlü bir varlık sürdürmek olduğunu açıkça ifade ettiğini belirten Hizbullah yetkilisi sözlerini şu mesajla bitirdiHizbullah, Gazze'ye yönelik saldırılarını tırmandırması ve yabancı askeri güçlerin İsrail rejimine yardım etmek üzere müdahalede bulunması halinde İsrail'e karşı mücadelede Filistinli direniş grubu Hamas ve müttefiklerine katılacağı uyarısında bulunmuştu. Yine Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım yaptığı açıklamada, Lübnan hareketinin abluka altındaki Filistin toprağı Gazze Şeridi'ni devam eden İsrail saldırılarına karşı savunmak için bölgesel direnişin merkezinde yer aldığını dile getirmiş ve sosyal medyada yayımlanan bir yazısında, Hizbullah'ın Gazze'yi savunmak ve Filistin'in işgalcilerine karşı koymak için gerekli gördüğü ölçüde "parmağının tetikte" olduğunun altını çizmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231028/iran-israili-uyardi-parmaklari-tetikte-1076807780.html
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filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, abd, suriye, lübnan, hizbullah

Hizbullah yetkilisi: İsrail ile çatışmaya girmememiz için ABD'den çok sayıda mesaj aldık

13:57 01.11.2023
© AFP 2023 / ANWAR AMROLübnanlı Şii örgüt Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail'e karşı sınırötesi operasyon da simüle eden askeri tatbikatta
Lübnanlı Şii örgüt Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail'e karşı sınırötesi operasyon da simüle eden askeri tatbikatta - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
© AFP 2023 / ANWAR AMRO
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Hizbullah'tan üst düzey bir yetkili, ABD'nin Lübnan direniş hareketine gönderdiği ve Washington'un İsrail ile çatışmaya girmekten kaçınmalarını istediği son mesajı açıkladı.
İran merkezli bir haber ajansının Lübnan'daki muhabirine özel bir mülakat veren Hizbullah yetkilisi, son günlerde ABD'den çok sayıda mesaj aldıklarını doğruladı.
Hizbullah yetkilisi, "Ayrı ayrı ve defalarca iletilen bu mesajlar, ABD ve bazı müttefiklerinin Hizbullah'ı Siyonist rejimle savaşa girmekten kaçınmaya çağıran ortak ricasını taşıyor" diyerek Hizbullah'ın İsral hususundaki tutumunu, "Verdiğimiz yanıt, bağımsızlığımızın ve kendi gündemimize olan sarsılmaz bağlılığımızın altını çizen net bir yanıt oldu" şeklinde izah etti.
Yükümlülüklerinin askeri, örgütsel ya da istihbarat alanlarında ve çeşitli cephelerde güçlü bir varlık sürdürmek olduğunu açıkça ifade ettiğini belirten Hizbullah yetkilisi sözlerini şu mesajla bitirdi
Durum ne zaman gerektirirse öngörülemez bir şekilde hareket etmeye hazırız.
Hizbullah, Gazze'ye yönelik saldırılarını tırmandırması ve yabancı askeri güçlerin İsrail rejimine yardım etmek üzere müdahalede bulunması halinde İsrail'e karşı mücadelede Filistinli direniş grubu Hamas ve müttefiklerine katılacağı uyarısında bulunmuştu. Yine Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım yaptığı açıklamada, Lübnan hareketinin abluka altındaki Filistin toprağı Gazze Şeridi'ni devam eden İsrail saldırılarına karşı savunmak için bölgesel direnişin merkezinde yer aldığını dile getirmiş ve sosyal medyada yayımlanan bir yazısında, Hizbullah'ın Gazze'yi savunmak ve Filistin'in işgalcilerine karşı koymak için gerekli gördüğü ölçüde "parmağının tetikte" olduğunun altını çizmişti.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2023
DÜNYA
İran İsrail'i uyardı: Parmakları tetikte
28 Ekim, 10:23
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