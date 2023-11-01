https://sputniknews.com.tr/20231101/hizbullah-yetkilisi-israil-ile-catismaya-girmememiz-icin-abdden-cok-sayida-mesaj-aldik-1076960477.html
Hizbullah yetkilisi: İsrail ile çatışmaya girmememiz için ABD'den çok sayıda mesaj aldık
Hizbullah yetkilisi: İsrail ile çatışmaya girmememiz için ABD'den çok sayıda mesaj aldık
Hizbullah'tan üst düzey bir yetkili, ABD'nin Lübnan direniş hareketine gönderdiği ve Washington'un İsrail ile çatışmaya girmekten kaçınmalarını istediği son... 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T13:57+0300
2023-11-01T13:57+0300
2023-11-01T13:57+0300
israil- filistin çatışması
hizbullah
lübnan
abd
şeyh naim kasım
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
gazze
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İran merkezli bir haber ajansının Lübnan'daki muhabirine özel bir mülakat veren Hizbullah yetkilisi, son günlerde ABD'den çok sayıda mesaj aldıklarını doğruladı.Hizbullah yetkilisi, "Ayrı ayrı ve defalarca iletilen bu mesajlar, ABD ve bazı müttefiklerinin Hizbullah'ı Siyonist rejimle savaşa girmekten kaçınmaya çağıran ortak ricasını taşıyor" diyerek Hizbullah'ın İsral hususundaki tutumunu, "Verdiğimiz yanıt, bağımsızlığımızın ve kendi gündemimize olan sarsılmaz bağlılığımızın altını çizen net bir yanıt oldu" şeklinde izah etti.Yükümlülüklerinin askeri, örgütsel ya da istihbarat alanlarında ve çeşitli cephelerde güçlü bir varlık sürdürmek olduğunu açıkça ifade ettiğini belirten Hizbullah yetkilisi sözlerini şu mesajla bitirdiHizbullah, Gazze'ye yönelik saldırılarını tırmandırması ve yabancı askeri güçlerin İsrail rejimine yardım etmek üzere müdahalede bulunması halinde İsrail'e karşı mücadelede Filistinli direniş grubu Hamas ve müttefiklerine katılacağı uyarısında bulunmuştu. Yine Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım yaptığı açıklamada, Lübnan hareketinin abluka altındaki Filistin toprağı Gazze Şeridi'ni devam eden İsrail saldırılarına karşı savunmak için bölgesel direnişin merkezinde yer aldığını dile getirmiş ve sosyal medyada yayımlanan bir yazısında, Hizbullah'ın Gazze'yi savunmak ve Filistin'in işgalcilerine karşı koymak için gerekli gördüğü ölçüde "parmağının tetikte" olduğunun altını çizmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231028/iran-israili-uyardi-parmaklari-tetikte-1076807780.html
lübnan
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Hizbullah yetkilisi: İsrail ile çatışmaya girmememiz için ABD'den çok sayıda mesaj aldık
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Hizbullah'tan üst düzey bir yetkili, ABD'nin Lübnan direniş hareketine gönderdiği ve Washington'un İsrail ile çatışmaya girmekten kaçınmalarını istediği son mesajı açıkladı.
İran merkezli bir haber ajansının Lübnan'daki muhabirine özel bir mülakat veren Hizbullah yetkilisi, son günlerde ABD'den çok sayıda mesaj aldıklarını doğruladı.
Hizbullah yetkilisi, "Ayrı ayrı ve defalarca iletilen bu mesajlar, ABD ve bazı müttefiklerinin Hizbullah'ı Siyonist rejimle savaşa girmekten kaçınmaya çağıran ortak ricasını taşıyor" diyerek Hizbullah'ın İsral hususundaki tutumunu, "Verdiğimiz yanıt, bağımsızlığımızın ve kendi gündemimize olan sarsılmaz bağlılığımızın altını çizen net bir yanıt oldu" şeklinde izah etti.
Yükümlülüklerinin askeri, örgütsel ya da istihbarat alanlarında ve çeşitli cephelerde güçlü bir varlık sürdürmek olduğunu açıkça ifade ettiğini belirten Hizbullah yetkilisi sözlerini şu mesajla bitirdi
Durum ne zaman gerektirirse öngörülemez bir şekilde hareket etmeye hazırız.
Hizbullah, Gazze'ye yönelik saldırılarını tırmandırması ve yabancı askeri güçlerin İsrail rejimine yardım etmek üzere müdahalede bulunması halinde İsrail'e karşı mücadelede Filistinli direniş grubu Hamas ve müttefiklerine katılacağı uyarısında bulunmuştu. Yine Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım yaptığı açıklamada, Lübnan hareketinin abluka altındaki Filistin toprağı Gazze Şeridi'ni devam eden İsrail saldırılarına karşı savunmak için bölgesel direnişin merkezinde yer aldığını dile getirmiş ve sosyal medyada yayımlanan bir yazısında, Hizbullah'ın Gazze'yi savunmak ve Filistin'in işgalcilerine karşı koymak için gerekli gördüğü ölçüde "parmağının tetikte" olduğunun altını çizmişti.