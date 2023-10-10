https://sputniknews.com.tr/20231010/avusturya-sansolyesi-ile-gorusen-erdogan-duzensiz-gocle-mucadelenin-abye-katkisi-herkesin-malumu-1076209444.html
Erdoğan'dan Washington'a tepki: ABD uçak gemisinin İsrail'de ne işi var? Ne yapmaya geliyor?
Erdoğan'dan Washington'a tepki: ABD uçak gemisinin İsrail'de ne işi var? Ne yapmaya geliyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya Şansölyesi Nehammer ile basın toplantısında konuştu. 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T18:37+0300
2023-10-10T18:37+0300
2023-10-10T19:18+0300
recep tayyip erdoğan
politika
karl nehammer
ikili ilişkiler
ikili görüşme
avusturya
ab
türkiye-ab ilişkileri
üyelik
tam üyelik
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avusturya Federal Şansölyesi Karl Nehammer ile ortak basın toplantısı düzenledi. Birçok liderle olduğu gibi bugün içinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de İsrail'deki olaylara ilişkin görüşme gerçekleştireceğini belirten Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:Erdoğan'dan tepki: ABD uçak gemisini İsrail'de ne işi var?İsrail-Filistin çatışması için de konuşan Erdoğan, ABD'ye tepki göstererek, "'Adil bir barışın kaybedeni olmaz' düsturuyla bölgede etkili tüm aktörleri barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyoruz. Ateşe benzin dökmenin, hele hele sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef almanın kimseye bir faydası olmaz. Bölgede gerilimi tırmandıracak, daha fazla kan akmasına yol açacak, sorunları daha derinleştirecek adımdan imtina edilmesi şart" dedi ve ekledi:Suriye'de ABD'nin Türk İHA'sını düşürmesine değinen Erdoğan: Bunu neyle izah edip değerlendireceğiz?Suriye'de ABD'nin Türk İHA'sını düşürmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Suriye'de ABD üssünün ne işi var? Bu üslerde ne yapılıyor? Ama Türkiye'nin bir İHA'sını ne yazık ki ABD düşürüyor. ABD İHA'mızı düşürürken Türkiye NATO'nun ortağı değil mi? Bunu neyle izah edip değerlendireceğiz? ABD bütün terör örgütlerini yetiştiriyor, silahlandırıyor" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231010/putinin-de-katilacagi-bagimsiz-devletler-toplulugu-zirvesine-pasinyanin-katilmayacagi-duyuruldu-1076204831.html
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recep tayyip erdoğan, karl nehammer, ikili ilişkiler, ikili görüşme, avusturya, ab, türkiye-ab ilişkileri, üyelik, tam üyelik, abd, insansız hava aracı (iha), suriye, saldırı, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi
recep tayyip erdoğan, karl nehammer, ikili ilişkiler, ikili görüşme, avusturya, ab, türkiye-ab ilişkileri, üyelik, tam üyelik, abd, insansız hava aracı (iha), suriye, saldırı, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi
Erdoğan'dan Washington'a tepki: ABD uçak gemisinin İsrail'de ne işi var? Ne yapmaya geliyor?
18:37 10.10.2023 (güncellendi: 19:18 10.10.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya Şansölyesi Nehammer ile basın toplantısında konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avusturya Federal Şansölyesi Karl Nehammer ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Birçok liderle olduğu gibi bugün içinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de İsrail'deki olaylara ilişkin görüşme gerçekleştireceğini belirten Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:
"Terörle mücadelede uluslararası işbirliği ve ortak irade şarttır. Avusturya'dan bu minvalde daha yakın işbirliği bekliyoruz. Avrupa'nın bütünleşmesi ancak Türkiye'nin birliğe tam üyeliğiyle tamamlanacaktır. Tam üyelik dışındaki hiçbir alternatifi kabul etmeyeceğiz."
Erdoğan'dan tepki: ABD uçak gemisini İsrail'de ne işi var?
İsrail-Filistin çatışması için de konuşan Erdoğan, ABD'ye tepki göstererek, "'Adil bir barışın kaybedeni olmaz' düsturuyla bölgede etkili tüm aktörleri barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyoruz. Ateşe benzin dökmenin, hele hele sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef almanın kimseye bir faydası olmaz. Bölgede gerilimi tırmandıracak, daha fazla kan akmasına yol açacak, sorunları daha derinleştirecek adımdan imtina edilmesi şart" dedi ve ekledi:
"Bakın şu an Gazze'ye su, elektrik verilmiyor. Hani insan hakları? Siz İnsan hakları Evrensel Beyannamesi'nde suyu kesemezsiniz. ABD uçak gemisini İsrail'de ne işi var? Ne yapmaya geliyor?"
Suriye'de ABD'nin Türk İHA'sını düşürmesine değinen Erdoğan: Bunu neyle izah edip değerlendireceğiz?
Suriye'de ABD'nin Türk İHA'sını düşürmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Suriye'de ABD üssünün ne işi var? Bu üslerde ne yapılıyor? Ama Türkiye'nin bir İHA'sını ne yazık ki ABD düşürüyor. ABD İHA'mızı düşürürken Türkiye NATO'nun ortağı değil mi? Bunu neyle izah edip değerlendireceğiz? ABD bütün terör örgütlerini yetiştiriyor, silahlandırıyor" dedi.