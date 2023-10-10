https://sputniknews.com.tr/20231010/avusturya-sansolyesi-ile-gorusen-erdogan-duzensiz-gocle-mucadelenin-abye-katkisi-herkesin-malumu-1076209444.html

Erdoğan'dan Washington'a tepki: ABD uçak gemisinin İsrail'de ne işi var? Ne yapmaya geliyor?

Erdoğan'dan Washington'a tepki: ABD uçak gemisinin İsrail'de ne işi var? Ne yapmaya geliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya Şansölyesi Nehammer ile basın toplantısında konuştu. 10.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-10T18:37+0300

2023-10-10T18:37+0300

2023-10-10T19:18+0300

recep tayyip erdoğan

politika

karl nehammer

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avusturya Federal Şansölyesi Karl Nehammer ile ortak basın toplantısı düzenledi. Birçok liderle olduğu gibi bugün içinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de İsrail'deki olaylara ilişkin görüşme gerçekleştireceğini belirten Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:Erdoğan'dan tepki: ABD uçak gemisini İsrail'de ne işi var?İsrail-Filistin çatışması için de konuşan Erdoğan, ABD'ye tepki göstererek, "'Adil bir barışın kaybedeni olmaz' düsturuyla bölgede etkili tüm aktörleri barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyoruz. Ateşe benzin dökmenin, hele hele sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef almanın kimseye bir faydası olmaz. Bölgede gerilimi tırmandıracak, daha fazla kan akmasına yol açacak, sorunları daha derinleştirecek adımdan imtina edilmesi şart" dedi ve ekledi:Suriye'de ABD'nin Türk İHA'sını düşürmesine değinen Erdoğan: Bunu neyle izah edip değerlendireceğiz?Suriye'de ABD'nin Türk İHA'sını düşürmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Suriye'de ABD üssünün ne işi var? Bu üslerde ne yapılıyor? Ama Türkiye'nin bir İHA'sını ne yazık ki ABD düşürüyor. ABD İHA'mızı düşürürken Türkiye NATO'nun ortağı değil mi? Bunu neyle izah edip değerlendireceğiz? ABD bütün terör örgütlerini yetiştiriyor, silahlandırıyor" dedi.

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