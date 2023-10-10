https://sputniknews.com.tr/20231010/putinin-de-katilacagi-bagimsiz-devletler-toplulugu-zirvesine-pasinyanin-katilmayacagi-duyuruldu-1076204831.html

Putin'in de katılacağı Bağımsız Devletler Topluluğu zirvesine Paşinyan'ın katılmayacağı duyuruldu

Putin'in de katılacağı Bağımsız Devletler Topluluğu zirvesine Paşinyan'ın katılmayacağı duyuruldu

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından Sputnik’e yapılan açıklamada, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile... 10.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-10T16:39+0300

2023-10-10T16:39+0300

2023-10-10T16:39+0300

dünya

bağımsız devletler topluluğu (bdt)

rusya

ermenistan

vladimir putin

nikol paşinyan

ermenistan başbakanı nikol paşinyan

kırgızistan

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13 Ekim’de Kırgızistan'a gidecek olan Rus liderin de hazır bulunacağı Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Liderler Zirvesi, ülkenin cumhurbaşkanı Caparov başkanlığında Bişkek'te yapılacak.Zirvede BDT üyesi Rusya, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, Ermenistan ve Belarus’tan yetkililerin ticari, ekonomik, kültürel ve insani alanlarda işbirliğini genişletme ve güçlendirmeye yönelik görüşmeler yapması bekleniyor.Soçi'de bu yıl 20.'si düzenlenen Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Toplantısı'nın ana oturumunda konuşan Putin, Ermenistan’ın Prag’da imzaladığı belgeyle esasen Azerbaycan'ın Karabağ üzerindeki egemenliğini tanıdığını söylemişti.Daha önce gazetecilere konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Ermenistan'ın Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Roma Statüsü'ne katılımının Moskova’da ‘dostane olmayan bir adım’ olarak nitelendirildiğini açıklamıştı.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Erivan’ın, Moskova’nın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yetkilerini tanıması konusundaki endişelerini ortadan kaldırmak için Rusya'ya ikili bir anlaşma yapılmasını teklif ettiğini hatırlatırken, bu koşullar altında Moskova'nın Erivan'ın ikili anlaşma yapma önerisini ciddiye alamayacağını da sözlerine ekledi.Ermenistan Ulusal Meclisi, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Roma Statüsü'nü onaylarken, UCM mart ayında, Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için tutuklama kararı almıştı.Ermenistan, ülkenin UCM’ye katılımının Rusya'ya değil Azerbaycan'a yönelik olduğunu savunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20231003/rusyanin-tanimadigi-uluslararasi-ceza-mahkemesinin-kurucu-anlasmasina-ermenistandan-onay-1075979793.html

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bağımsız devletler topluluğu (bdt), rusya, ermenistan, vladimir putin, nikol paşinyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, kırgızistan