https://sputniknews.com.tr/20231003/rusyanin-tanimadigi-uluslararasi-ceza-mahkemesinin-kurucu-anlasmasina-ermenistandan-onay-1075979793.html
Rusya'nın tanımadığı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kurucu anlaşmasına Ermenistan'dan onay
Rusya'nın tanımadığı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kurucu anlaşmasına Ermenistan'dan onay
Ermenistan Parlamentosu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'nü onaylayarak Erivan'ı Lahey merkezli mahkemenin yargı... 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T12:37+0300
2023-10-03T12:37+0300
2023-10-03T12:38+0300
dünya
ermenistan
rusya
uluslararası ceza mahkemesi
roma statüsü
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Ermenistan Parlamentosu, Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında yakalama kararı çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma Statüsü'nü onayladı
https://sputniknews.com.tr/20231003/rusya-savunma-bakani-soygudan-karabagdaki-ermenilerin-tahliyesine-iliskin-aciklama-1075979337.html
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ermenistan, rusya, uluslararası ceza mahkemesi, roma statüsü
ermenistan, rusya, uluslararası ceza mahkemesi, roma statüsü
Rusya'nın tanımadığı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kurucu anlaşmasına Ermenistan'dan onay
12:37 03.10.2023 (güncellendi: 12:38 03.10.2023) Abone ol
Ermenistan Parlamentosu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'nü onaylayarak Erivan'ı Lahey merkezli mahkemenin yargı yetkisi altına soktu.
Ermenistan Parlamentosu, Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında yakalama kararı çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma Statüsü'nü onayladı