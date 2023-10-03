https://sputniknews.com.tr/20231003/rusya-savunma-bakani-soygudan-karabagdaki-ermenilerin-tahliyesine-iliskin-aciklama-1075979337.html
Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan Karabağ'daki Ermenilerin tahliyesine ilişkin açıklama
Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan Karabağ'daki Ermenilerin tahliyesine ilişkin açıklama
Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan Karabağ'daki Ermenilerin tahliyesine ilişkin açıklama 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T12:16+0300
2023-10-03T12:16+0300
2023-10-03T12:46+0300
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rus barış gücü
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bölgede görev yapan Rus barış gücü askerlerinin katılımıyla Dağlık Karabağ'dan Ermenistan'a 98 binden fazla kişinin tahliye edildiğini açıkladı.Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin üst yönetimiyle yapılan toplantıda konuşan Şoygu, Karabağ sakinlerinin Ermenistan'a geçiş sürecine dair bilgi verdi.Şoygu, "İnsanların hayatını kaybetmelerini önlemek için sivilleri tahliye etme ve gözlem noktalarına ve ana kampa yerleştirme kararı alındı. Rus barış gücünün arabuluculuğunda çatışan tarafların tam ateşkes konusunda anlaşması sağlandı. 32 bini çocuk 98 binden fazla Dağlık Karabağ sakini Rus barış gücünün yardımıyla Ermenistan topraklarına tahliye edildi" dedi.Bölgede çatışmaların yoğunlaştığı dönemlerde Rus barış gücü askerlerinin kendilerine verilen görevi yerine getirdiğini ve can kaybının artmasını önlediğini söyleyen Şoygu, Ağdam ve Laçin güzergahları üzerinden Karabağ'a yaklaşık 300 ton ağırlığında insani yardım götürüldüğü bilgisini de paylaştı.'Rus ordusu, Ukrayna'nın muharebe potansiyelini önemli oranda zayıflattı'Şoygu, konuşması sırasında Ukrayna'daki özel askeri harekattaki durumdan da bahsetti. Rus birliklerinin kendilerine verilen görevleri başarıyla yerine getirdiğinin altını çizen Şoygu, yoğun faaliyetler sonucunda Rusya ordusunun Ukrayna'nın muharebe potansiyelini önemli oranda zayıflattığını vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20231003/erivan-karabagdan-ermenistana-insan-akisi-durdu-1075967475.html
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rusya, ermenistan, ermenistan savunma bakanlığı, rus barış gücü, asker
rusya, ermenistan, ermenistan savunma bakanlığı, rus barış gücü, asker
Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan Karabağ'daki Ermenilerin tahliyesine ilişkin açıklama
12:16 03.10.2023 (güncellendi: 12:46 03.10.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan Karabağ'daki Ermenilerin tahliyesine ilişkin açıklama
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bölgede görev yapan Rus barış gücü askerlerinin katılımıyla Dağlık Karabağ'dan Ermenistan'a 98 binden fazla kişinin tahliye edildiğini açıkladı.
Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin üst yönetimiyle yapılan toplantıda konuşan Şoygu, Karabağ sakinlerinin Ermenistan'a geçiş sürecine dair bilgi verdi.
Şoygu, "İnsanların hayatını kaybetmelerini önlemek için sivilleri tahliye etme ve gözlem noktalarına ve ana kampa yerleştirme kararı alındı. Rus barış gücünün arabuluculuğunda çatışan tarafların tam ateşkes konusunda anlaşması sağlandı. 32 bini çocuk 98 binden fazla Dağlık Karabağ sakini Rus barış gücünün yardımıyla Ermenistan topraklarına tahliye edildi" dedi.
Bölgede çatışmaların yoğunlaştığı dönemlerde Rus barış gücü askerlerinin kendilerine verilen görevi yerine getirdiğini ve can kaybının artmasını önlediğini söyleyen Şoygu, Ağdam ve Laçin güzergahları üzerinden Karabağ'a yaklaşık 300 ton ağırlığında insani yardım götürüldüğü bilgisini de paylaştı.
'Rus ordusu, Ukrayna'nın muharebe potansiyelini önemli oranda zayıflattı'
Şoygu, konuşması sırasında Ukrayna'daki özel askeri harekattaki durumdan da bahsetti. Rus birliklerinin kendilerine verilen görevleri başarıyla yerine getirdiğinin altını çizen Şoygu, yoğun faaliyetler sonucunda Rusya ordusunun Ukrayna'nın muharebe potansiyelini önemli oranda zayıflattığını vurguladı.