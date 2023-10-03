https://sputniknews.com.tr/20231003/erivan-karabagdan-ermenistana-insan-akisi-durdu-1075967475.html

Erivan: Karabağ’dan Ermenistan’a insan akışı durdu

Erivan: Karabağ’dan Ermenistan’a insan akışı durdu

Ermenistan Bakanlar Kurulu Sözcüsü Bagdasaryan, Karabağ’dan Ermenistan’a taşınmak isteyen neredeyse tüm Ermenilerin bunu yaptığını, insan akışının durduğunu... 03.10.2023, Sputnik Türkiye

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Ermenistan Bakanlar Kurulu Sözcüsü Nazeli Bagdasaryan, bugünkü basın toplantısında, “Şu an itibariyle Karabağ’dan Ermenistan’a 100 bin 520 kişi taşındı, 21 bin 107 araç giriş yaptı. Dünün akşamına göre rakamlarda pek değişiklik olmadı, ana akım durdu” açıklamasında bulundu.Karabağ’da genel olarak yetkililerin ve az sayıda sivilin kaldığını belirten Bagdasaryan, Ermenistan’da kayıt yapılan kişi sayısının 89 bin 167 olduğunu, 53 bin 935 kişi için geçici konaklama sağlandığını anlattı.Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev 22 Eylül'de yaptığı açıklamada Karabağ Ermenilerinin Azerbaycan'ın ekonomik, siyasi ve sosyal hayatına entegrasyonunun zor olacağını ve bazılarının bu politikayı kabul etmeyip ayrılmaya karar vermesine hazırlıklı olunması gerektiğini söylemişti. Buna ek olarak Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ Ermenileri'nin Azerbaycan vatandaşlarıyla aynı haklara sahip olacağını defalarca ifade etmişti. Ermeni yetkililere göre son olaylardan önce bölgede 120 bin kişi yaşıyordu.

https://sputniknews.com.tr/20231001/ermenistan-bakanlar-kurulu-gitmek-isteyenlerin-karabagdan-tasinma-surecinin-sonuna-yaklasiliyor-1075933245.html

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erivan, karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, ermenistan, nazeli bagdasaryan