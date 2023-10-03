https://sputniknews.com.tr/20231003/erivan-karabagdan-ermenistana-insan-akisi-durdu-1075967475.html
Erivan: Karabağ’dan Ermenistan’a insan akışı durdu
Erivan: Karabağ’dan Ermenistan’a insan akışı durdu
Ermenistan Bakanlar Kurulu Sözcüsü Bagdasaryan, Karabağ’dan Ermenistan’a taşınmak isteyen neredeyse tüm Ermenilerin bunu yaptığını, insan akışının durduğunu... 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T00:30+0300
2023-10-03T00:30+0300
2023-10-03T00:30+0300
erivan
dünya
karabağ
dağlık karabağ
dağlık karabağ krizi
ermenistan
nazeli bagdasaryan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1a/1075783164_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_82d121129f0bd184e5d636b62799fd48.jpg
Ermenistan Bakanlar Kurulu Sözcüsü Nazeli Bagdasaryan, bugünkü basın toplantısında, “Şu an itibariyle Karabağ’dan Ermenistan’a 100 bin 520 kişi taşındı, 21 bin 107 araç giriş yaptı. Dünün akşamına göre rakamlarda pek değişiklik olmadı, ana akım durdu” açıklamasında bulundu.Karabağ’da genel olarak yetkililerin ve az sayıda sivilin kaldığını belirten Bagdasaryan, Ermenistan’da kayıt yapılan kişi sayısının 89 bin 167 olduğunu, 53 bin 935 kişi için geçici konaklama sağlandığını anlattı.Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev 22 Eylül'de yaptığı açıklamada Karabağ Ermenilerinin Azerbaycan'ın ekonomik, siyasi ve sosyal hayatına entegrasyonunun zor olacağını ve bazılarının bu politikayı kabul etmeyip ayrılmaya karar vermesine hazırlıklı olunması gerektiğini söylemişti. Buna ek olarak Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ Ermenileri'nin Azerbaycan vatandaşlarıyla aynı haklara sahip olacağını defalarca ifade etmişti. Ermeni yetkililere göre son olaylardan önce bölgede 120 bin kişi yaşıyordu.
https://sputniknews.com.tr/20231001/ermenistan-bakanlar-kurulu-gitmek-isteyenlerin-karabagdan-tasinma-surecinin-sonuna-yaklasiliyor-1075933245.html
erivan
karabağ
dağlık karabağ
ermenistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1a/1075783164_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f56b98276893ed0fee8e514256354589.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
erivan, karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, ermenistan, nazeli bagdasaryan
erivan, karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, ermenistan, nazeli bagdasaryan
Erivan: Karabağ’dan Ermenistan’a insan akışı durdu
Abone ol
Ermenistan Bakanlar Kurulu Sözcüsü Bagdasaryan, Karabağ’dan Ermenistan’a taşınmak isteyen neredeyse tüm Ermenilerin bunu yaptığını, insan akışının durduğunu belirtti.
Ermenistan Bakanlar Kurulu Sözcüsü Nazeli Bagdasaryan, bugünkü basın toplantısında, “Şu an itibariyle Karabağ’dan Ermenistan’a 100 bin 520 kişi taşındı, 21 bin 107 araç giriş yaptı. Dünün akşamına göre rakamlarda pek değişiklik olmadı, ana akım durdu” açıklamasında bulundu.
Karabağ’da genel olarak yetkililerin ve az sayıda sivilin kaldığını belirten Bagdasaryan, Ermenistan’da kayıt yapılan kişi sayısının 89 bin 167 olduğunu, 53 bin 935 kişi için geçici konaklama sağlandığını anlattı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev 22 Eylül'de yaptığı açıklamada Karabağ Ermenilerinin Azerbaycan'ın ekonomik, siyasi ve sosyal hayatına entegrasyonunun zor olacağını ve bazılarının bu politikayı kabul etmeyip ayrılmaya karar vermesine hazırlıklı olunması gerektiğini söylemişti. Buna ek olarak Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ Ermenileri'nin Azerbaycan vatandaşlarıyla aynı haklara sahip olacağını defalarca ifade etmişti. Ermeni yetkililere göre son olaylardan önce bölgede 120 bin kişi yaşıyordu.