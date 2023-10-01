https://sputniknews.com.tr/20231001/ermenistan-bakanlar-kurulu-gitmek-isteyenlerin-karabagdan-tasinma-surecinin-sonuna-yaklasiliyor-1075933245.html
Ermenistan Bakanlar Kurulu: Gitmek isteyenlerin Karabağ'dan taşınma sürecinin sonuna yaklaşılıyor
Ermenistan Bakanlar Kurulu: Gitmek isteyenlerin Karabağ'dan taşınma sürecinin sonuna yaklaşılıyor
Ermenistan Bakanlar Kurulu Basın Sekreteri Nazeli Bagdasaryan, Dağlık Karabağ'dan Ermenistan’a gitmek isteyenlerin taşınma sürecinin sonuna yaklaşıldığını... 01.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-01T23:10+0300
2023-10-01T23:10+0300
2023-10-01T23:10+0300
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ermenistan
karabağ
dağlık karabağ
dağlık karabağ krizi
asya & pasifik
nazeli bagdasaryan
rusya savunma bakanlığı
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Ermenistan Bakanlar Kurulu Basın Sekreteri Bagdasaryan, Dağlık Karabağ'dan Ermenistan’a gitmek isteyenlerin taşınma sürecinin sonuna yaklaşıldığını söyledi.Bagdasaryan, “Yoğunluk önemli ölçüde azaldı. Ermenistan'a taşınmak isteyen son kişilerin de bunu yaptığı ve bu sürecin mantıksal sonucuna yaklaştığı söylenebilir” diye konuştu.Buna rağmen bugün de Goris’ten insanları almak için Hankendi’ye bir otobüsün yola çıktığına dikkat çeken Bagdasaryan, Ermenistan’ın bölgeden taşıtlarla ayrılmak isteyenlerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğinin altını çizdi.24 Eylül'den bu yana şu ana kadar 100 bin 514 kişinin Dağlık Karabağ'dan Ermenistan'a geçtiğini kaydeden Bagdasaryan, yerinden edilmiş 48 bin 649 kişiye ise geçici konut sağlandığını vurguladı.Rusya Savunma Bakanlığı: Karabağ’da bir günde 45 zırhlı araç ve yaklaşık 14 milyon mühimmat teslim edildiDiğer yandan Rusya Savunma Bakanlığı, bugün itibarı ile Dağlık Karabağ’da 45 zırhlı araç ve yaklaşık 14 milyon adet mühimmat teslim edildiğini bildirdi.Karabağ’daki silahlı oluşumların Rus barış gücü birliğinin kontrolünde silah ve askeri teçhizatın teslim sürecinin devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, “1 Ekim itibarıyla 45 adet zırhlı araç, 87 adet otomobil, 28 adet hava savunma teçhizatı, 63 adet sahra topu, çok namlulu roketatar sistemi ve havan topu, 5.7 binin üzerinde hafif silah, anti-tank silahı, yaklaşık 14 milyon adet mühimmat teslim edildi” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca son bir günde hiç ateşkes ihlalinin kaydedilmediği vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20230929/karabagdaki-ermenilerin-yaklasik-yuzde-70i-ermenistana-gitti-1075863032.html
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ermenistan, karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, asya & pasifik, nazeli bagdasaryan, rusya savunma bakanlığı
ermenistan, karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, asya & pasifik, nazeli bagdasaryan, rusya savunma bakanlığı
Ermenistan Bakanlar Kurulu: Gitmek isteyenlerin Karabağ'dan taşınma sürecinin sonuna yaklaşılıyor
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Ermenistan Bakanlar Kurulu Basın Sekreteri Nazeli Bagdasaryan, Dağlık Karabağ'dan Ermenistan’a gitmek isteyenlerin taşınma sürecinin sonuna yaklaşıldığını bildirdi.
Ermenistan Bakanlar Kurulu Basın Sekreteri Bagdasaryan, Dağlık Karabağ'dan Ermenistan’a gitmek isteyenlerin taşınma sürecinin sonuna yaklaşıldığını söyledi.
Bagdasaryan, “Yoğunluk önemli ölçüde azaldı. Ermenistan'a taşınmak isteyen son kişilerin de bunu yaptığı ve bu sürecin mantıksal sonucuna yaklaştığı söylenebilir” diye konuştu.
Buna rağmen bugün de Goris’ten insanları almak için Hankendi’ye bir otobüsün yola çıktığına dikkat çeken Bagdasaryan, Ermenistan’ın bölgeden taşıtlarla ayrılmak isteyenlerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğinin altını çizdi.
24 Eylül'den bu yana şu ana kadar 100 bin 514 kişinin Dağlık Karabağ'dan Ermenistan'a geçtiğini kaydeden Bagdasaryan, yerinden edilmiş 48 bin 649 kişiye ise geçici konut sağlandığını vurguladı.
Rusya Savunma Bakanlığı: Karabağ’da bir günde 45 zırhlı araç ve yaklaşık 14 milyon mühimmat teslim edildi
Diğer yandan Rusya Savunma Bakanlığı, bugün itibarı ile Dağlık Karabağ’da 45 zırhlı araç ve yaklaşık 14 milyon adet mühimmat teslim edildiğini bildirdi.
Karabağ’daki silahlı oluşumların Rus barış gücü birliğinin kontrolünde silah ve askeri teçhizatın teslim sürecinin devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, “1 Ekim itibarıyla 45 adet zırhlı araç, 87 adet otomobil, 28 adet hava savunma teçhizatı, 63 adet sahra topu, çok namlulu roketatar sistemi ve havan topu, 5.7 binin üzerinde hafif silah, anti-tank silahı, yaklaşık 14 milyon adet mühimmat teslim edildi” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca son bir günde hiç ateşkes ihlalinin kaydedilmediği vurgulandı.