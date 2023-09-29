https://sputniknews.com.tr/20230929/karabagdaki-ermenilerin-yaklasik-yuzde-70i-ermenistana-gitti-1075863032.html
Karabağ'daki Ermenilerin yaklaşık yüzde 70'i Ermenistan'a gitti
Karabağ'daki Ermenilerin yaklaşık yüzde 70'i Ermenistan'a gitti
Ermenistan Hükümet Sözcüsü Nazeli Bagdasaryan, Dağlık Karabağ'da ikamet eden yaklaşık 85 bin kişinin Ermenistan topraklarına geçtiğini açıkladı. 29.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-29T10:34+0300
2023-09-29T10:34+0300
2023-09-29T10:34+0300
dünya
dağlık karabağ
ermenistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1a/1075783164_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_82d121129f0bd184e5d636b62799fd48.jpg
Ermenistan Hükümet Sözcüsü Nazeli Bagdasaryan, "Saat 05:00 itibarıyla Dağlık Karabağ'dan Ermenistan'a 84 bin 770 kişi geldi" dedi.Bölgede 120 bin Ermeni vatandaşının yaşadığı dikkate alındığında, 24 Eylül'de başlayan tahliye sürecinde Dağlık Karabağ sakinlerinin yüzde yaklaşık 70'i Ermenistan'a geçiş yapmış oldu.20 Eylül'de anlaşma sağlanmıştı19 Eylül'de Karabağ'da yeniden alevlenen çatışmalar, 20 Eylül'de Rus barış gücünün arabuluculuğunda varılan anlaşmayla sona ermiş, Dağlık Karabağ'daki silahlı oluşumların tümüyle silahsızlandırılması kararlaştırılmıştı.Anlaşmanın ardından Azerbaycan ve Dağlık Karabağ temsilcileri, yeniden entegrasyon konusunda iki görüşme gerçekleştirirken 24 Eylül'den itibaren Dağlık Karabağ sakinleri bölgeden ayrılarak Ermenistan'a taşınmaya başlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230927/aliyev-karabagdaki-ermenilerin-haklari-guvence-altina-alinacak-1075815120.html
dağlık karabağ
ermenistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1a/1075783164_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f56b98276893ed0fee8e514256354589.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dağlık karabağ, ermenistan
dağlık karabağ, ermenistan
Karabağ'daki Ermenilerin yaklaşık yüzde 70'i Ermenistan'a gitti
Abone ol
Ermenistan Hükümet Sözcüsü Nazeli Bagdasaryan, Dağlık Karabağ'da ikamet eden yaklaşık 85 bin kişinin Ermenistan topraklarına geçtiğini açıkladı.
Ermenistan Hükümet Sözcüsü Nazeli Bagdasaryan, "Saat 05:00 itibarıyla Dağlık Karabağ'dan Ermenistan'a 84 bin 770 kişi geldi" dedi.
Bölgede 120 bin Ermeni vatandaşının yaşadığı dikkate alındığında, 24 Eylül'de başlayan tahliye sürecinde Dağlık Karabağ sakinlerinin yüzde yaklaşık 70'i Ermenistan'a geçiş yapmış oldu.
20 Eylül'de anlaşma sağlanmıştı
19 Eylül'de Karabağ'da yeniden alevlenen çatışmalar, 20 Eylül'de Rus barış gücünün arabuluculuğunda varılan anlaşmayla sona ermiş, Dağlık Karabağ'daki silahlı oluşumların tümüyle silahsızlandırılması kararlaştırılmıştı.
Anlaşmanın ardından Azerbaycan ve Dağlık Karabağ temsilcileri, yeniden entegrasyon konusunda iki görüşme gerçekleştirirken 24 Eylül'den itibaren Dağlık Karabağ sakinleri bölgeden ayrılarak Ermenistan'a taşınmaya başlamıştı.