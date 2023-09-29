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Bakan Yerlikaya 7 ilde eş zamanlı operasyonu duyurdu: 'Şahinler suç örgütü çökertildi'
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Karabağ'daki Ermenilerin yaklaşık yüzde 70'i Ermenistan'a gitti
Karabağ'daki Ermenilerin yaklaşık yüzde 70'i Ermenistan'a gitti
Ermenistan Hükümet Sözcüsü Nazeli Bagdasaryan, Dağlık Karabağ'da ikamet eden yaklaşık 85 bin kişinin Ermenistan topraklarına geçtiğini açıkladı. 29.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-29T10:34+0300
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dağlık karabağ
ermenistan
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Ermenistan Hükümet Sözcüsü Nazeli Bagdasaryan, "Saat 05:00 itibarıyla Dağlık Karabağ'dan Ermenistan'a 84 bin 770 kişi geldi" dedi.Bölgede 120 bin Ermeni vatandaşının yaşadığı dikkate alındığında, 24 Eylül'de başlayan tahliye sürecinde Dağlık Karabağ sakinlerinin yüzde yaklaşık 70'i Ermenistan'a geçiş yapmış oldu.20 Eylül'de anlaşma sağlanmıştı19 Eylül'de Karabağ'da yeniden alevlenen çatışmalar, 20 Eylül'de Rus barış gücünün arabuluculuğunda varılan anlaşmayla sona ermiş, Dağlık Karabağ'daki silahlı oluşumların tümüyle silahsızlandırılması kararlaştırılmıştı.Anlaşmanın ardından Azerbaycan ve Dağlık Karabağ temsilcileri, yeniden entegrasyon konusunda iki görüşme gerçekleştirirken 24 Eylül'den itibaren Dağlık Karabağ sakinleri bölgeden ayrılarak Ermenistan'a taşınmaya başlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230927/aliyev-karabagdaki-ermenilerin-haklari-guvence-altina-alinacak-1075815120.html
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dağlık karabağ, ermenistan
dağlık karabağ, ermenistan

Karabağ'daki Ermenilerin yaklaşık yüzde 70'i Ermenistan'a gitti

10:34 29.09.2023
© Sputnik / Григорий Печорин / Multimedya arşivine gidinDağlık Karabağ'dan gelenler
Dağlık Karabağ'dan gelenler - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2023
© Sputnik / Григорий Печорин
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Ermenistan Hükümet Sözcüsü Nazeli Bagdasaryan, Dağlık Karabağ'da ikamet eden yaklaşık 85 bin kişinin Ermenistan topraklarına geçtiğini açıkladı.
Ermenistan Hükümet Sözcüsü Nazeli Bagdasaryan, "Saat 05:00 itibarıyla Dağlık Karabağ'dan Ermenistan'a 84 bin 770 kişi geldi" dedi.
Bölgede 120 bin Ermeni vatandaşının yaşadığı dikkate alındığında, 24 Eylül'de başlayan tahliye sürecinde Dağlık Karabağ sakinlerinin yüzde yaklaşık 70'i Ermenistan'a geçiş yapmış oldu.

20 Eylül'de anlaşma sağlanmıştı

19 Eylül'de Karabağ'da yeniden alevlenen çatışmalar, 20 Eylül'de Rus barış gücünün arabuluculuğunda varılan anlaşmayla sona ermiş, Dağlık Karabağ'daki silahlı oluşumların tümüyle silahsızlandırılması kararlaştırılmıştı.
Anlaşmanın ardından Azerbaycan ve Dağlık Karabağ temsilcileri, yeniden entegrasyon konusunda iki görüşme gerçekleştirirken 24 Eylül'den itibaren Dağlık Karabağ sakinleri bölgeden ayrılarak Ermenistan'a taşınmaya başlamıştı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak için Bakü'ye gelen ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Başkanı Samantha Power, ABD Dışişleri Bakanı'nın Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Yuri Kim ile ABD Dışişleri Bakanlığının Kafkasya Müzakereleri Başdanışmanı Louis Bono'yu kabul etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2023
TÜRKİYE
Aliyev: Karabağ'daki Ermenilerin hakları güvence altına alınacak
27 Eylül, 21:27
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