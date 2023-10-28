https://sputniknews.com.tr/20231028/erdogan-insani-kriz-derinlesti-israil-derhal-bu-cinnet-halinden-cikarak-saldirilari-durdurmali-1076809161.html
Erdoğan: İnsani kriz derinleşti, İsrail derhal bu cinnet halinden çıkarak saldırıları durdurmalı
Erdoğan: İnsani kriz derinleşti, İsrail derhal bu cinnet halinden çıkarak saldırıları durdurmalı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail derhal bu cinnet halinden... 28.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-28T10:13+0300
2023-10-28T10:13+0300
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israil-filistin sorunu
çatışma
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İstanbul Büyük Filistin Mitingi'nin bugün AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmesi beklenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi. Erdoğan, İsrail'e seslenerek, "Derhal bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır" dedi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla açıklamalarına devam eden Erdoğan şunları aktardı:
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recep tayyip erdoğan, insani kriz, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, çatışma, türkiye
recep tayyip erdoğan, insani kriz, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, çatışma, türkiye
Erdoğan: İnsani kriz derinleşti, İsrail derhal bu cinnet halinden çıkarak saldırıları durdurmalı
10:13 28.10.2023 (güncellendi: 11:02 28.10.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail derhal bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır" dedi.
İstanbul Büyük Filistin Mitingi'nin bugün AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmesi beklenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi. Erdoğan, İsrail'e seslenerek, "Derhal bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır" dedi.
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla açıklamalarına devam eden Erdoğan şunları aktardı:
"Gazze’ye yönelik sürekli artan ve dün gece yoğunlaşan İsrail bombardımanları yine kadınları, çocukları, masum sivilleri hedef almış, yaşanan insani krizi derinleştirmiştir. İsrail derhâl bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır. Tüm kardeşlerimi bugün, bu çağrılarımızı daha güçlü yapacağımız, İsrail zulmü karşısında Filistin halkının yanında olduğumuzu haykıracağımız Büyük Filistin Mitingi’ne, İstanbul Atatürk Havalimanı’na davet ediyorum."