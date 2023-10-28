https://sputniknews.com.tr/20231028/bidendan-suriyeye-bombalariz-mesaji-gerekli-ve-uygun-gordugumuz-takdirde-daha-fazlasini-yapariz-1076807623.html

Biden'dan Suriye'ye 'Bombalarız' mesajı: Gerekli ve uygun gördüğümüz takdirde daha fazlasını yaparız

Biden'dan Suriye'ye 'Bombalarız' mesajı: Gerekli ve uygun gördüğümüz takdirde daha fazlasını yaparız

ABD Başkanı Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı ve Senato Geçici Başkanı' İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı milis gruplarına yapılan ABD saldırılarına... 28.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-28T09:29+0300

2023-10-28T09:29+0300

2023-10-28T09:29+0300

dünya

joe biden

iran devrim muhafızları

iran

birleşmiş milletler (bm)

51.madde

suriye

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ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'ye yazdığı mektupta, Suriye'deki hedeflere yönelik son hava saldırılarının gerekli ve uluslararası hukuka uygun olduğunu söyledi.Biden mektupta şu cümlelere yer verdi:Biden bu mektupta söz konusu askeri harekatı, Başkomutan ve İcra Kurulu Başkanı olarak anayasal yetkim uyarınca ve Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikalarını yürütme yetkisine uygun olarak, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarını hem yurtiçinde hem de yurtdışında koruma ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliği ve dış politika çıkarlarını ilerletme sorumluluğumla tutarlı olarak gerçekleştirildiğini vurguladı.Biden Cuma kaleme aldığı mektubunda, "ABD, uluslararası hukuka uygun ve Birleşmiş Milletler Tüzüğü'nün 51. maddesinde yansıtıldığı üzere ABD'nin doğal meşru müdafaa hakkının kullanılmasıyla uyumlu bu gerekli ve orantılı eylemi gerçekleştirdi" ifadelerine yer verdi.Son olarak mektupta Biden, ABD'nin daha fazla tehdit veya saldırıya karşı gerekli ve uygun olduğu takdirde daha fazla adım atmaya hazır olacağının altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20231012/biden-suriye-kaynakli-ulusal-acil-durumu-uzatma-karari-aldi-1076289396.html

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