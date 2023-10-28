https://sputniknews.com.tr/20231028/bidendan-suriyeye-bombalariz-mesaji-gerekli-ve-uygun-gordugumuz-takdirde-daha-fazlasini-yapariz-1076807623.html
Biden'dan Suriye'ye 'Bombalarız' mesajı: Gerekli ve uygun gördüğümüz takdirde daha fazlasını yaparız
Biden'dan Suriye'ye 'Bombalarız' mesajı: Gerekli ve uygun gördüğümüz takdirde daha fazlasını yaparız
ABD Başkanı Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı ve Senato Geçici Başkanı' İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı milis gruplarına yapılan ABD saldırılarına... 28.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-28T09:29+0300
2023-10-28T09:29+0300
2023-10-28T09:29+0300
dünya
joe biden
iran devrim muhafızları
iran
birleşmiş milletler (bm)
51.madde
suriye
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ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'ye yazdığı mektupta, Suriye'deki hedeflere yönelik son hava saldırılarının gerekli ve uluslararası hukuka uygun olduğunu söyledi.Biden mektupta şu cümlelere yer verdi:Biden bu mektupta söz konusu askeri harekatı, Başkomutan ve İcra Kurulu Başkanı olarak anayasal yetkim uyarınca ve Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikalarını yürütme yetkisine uygun olarak, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarını hem yurtiçinde hem de yurtdışında koruma ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliği ve dış politika çıkarlarını ilerletme sorumluluğumla tutarlı olarak gerçekleştirildiğini vurguladı.Biden Cuma kaleme aldığı mektubunda, "ABD, uluslararası hukuka uygun ve Birleşmiş Milletler Tüzüğü'nün 51. maddesinde yansıtıldığı üzere ABD'nin doğal meşru müdafaa hakkının kullanılmasıyla uyumlu bu gerekli ve orantılı eylemi gerçekleştirdi" ifadelerine yer verdi.Son olarak mektupta Biden, ABD'nin daha fazla tehdit veya saldırıya karşı gerekli ve uygun olduğu takdirde daha fazla adım atmaya hazır olacağının altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20231012/biden-suriye-kaynakli-ulusal-acil-durumu-uzatma-karari-aldi-1076289396.html
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Biden'dan Suriye'ye 'Bombalarız' mesajı: Gerekli ve uygun gördüğümüz takdirde daha fazlasını yaparız
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ABD Başkanı Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı ve Senato Geçici Başkanı' İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı milis gruplarına yapılan ABD saldırılarına ilişkin sebebiyle bir mektup kaleme aldı.
ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'ye yazdığı mektupta, Suriye'deki hedeflere yönelik son hava saldırılarının gerekli ve uluslararası hukuka uygun olduğunu söyledi.
Biden mektupta şu cümlelere yer verdi:
Bu dizi saldırıya ve devam eden saldırı tehditlerine yanıt olarak, benim talimatım doğrultusunda 26 Ekim 2023 gecesi ABD güçleri doğu Suriye'deki tesislere yönelik hedefli saldırılar düzenledi. Bu saldırılar, Devrim Muhafızları ve Devrim Muhafızları'na bağlı gruplar tarafından komuta ve kontrol, mühimmat depolama ve diğer amaçlarla kullanılan tesisleri hedef aldı. Saldırıların caydırıcılık oluşturması amaçlanmıştı. Saldırıların tırmanma riskini sınırlayacak ve sivil kayıplarını önleyecek şekilde gerçekleştirildi. Personelimizi korumak ve savunmak, ABD'ye ve ortaklarımıza yönelik devam eden saldırı dizisini bozmak ve İran'ı ve İran destekli milis gruplarını ABD personeline yönelik başka saldırılar düzenlemekten veya desteklemekten caydırmak için saldırıları yönettim.
Biden bu mektupta söz konusu askeri harekatı, Başkomutan ve İcra Kurulu Başkanı olarak anayasal yetkim uyarınca ve Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikalarını yürütme yetkisine uygun olarak, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarını hem yurtiçinde hem de yurtdışında koruma ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliği ve dış politika çıkarlarını ilerletme sorumluluğumla tutarlı olarak gerçekleştirildiğini vurguladı.
Biden Cuma kaleme aldığı mektubunda, "ABD, uluslararası hukuka uygun ve Birleşmiş Milletler Tüzüğü'nün 51. maddesinde yansıtıldığı üzere ABD'nin doğal meşru müdafaa hakkının kullanılmasıyla uyumlu bu gerekli ve orantılı eylemi gerçekleştirdi" ifadelerine yer verdi.
Son olarak mektupta Biden, ABD'nin daha fazla tehdit veya saldırıya karşı gerekli ve uygun olduğu takdirde daha fazla adım atmaya hazır olacağının altını çizdi.