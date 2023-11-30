https://sputniknews.com.tr/20231130/ispanya-basbakani-sanchez-israil-filistinin-topraklarini-sistematik-bir-sekilde-isgal-ediyor-1077949754.html

İspanya Başbakanı Sanchez: İsrail Filistin'in topraklarını sistematik bir şekilde işgal ediyor

İspanya Başbakanı Sanchez: İsrail Filistin'in topraklarını sistematik bir şekilde işgal ediyor

İspanya Başbakanı Sanchez, İsrail'in Filistin'in topraklarını sistematik şekilde işgal ettiğini söyledi. 30.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-30T13:17+0300

2023-11-30T13:17+0300

2023-11-30T13:17+0300

israil- filistin çatışması

ispanya

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gazze şeridi

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'in sistematik bir şekilde Filistin topraklarını işgal ettiğini belirterek, "Bu şiddet sarmalının bitmesinden sonra İsrail'in Gazze'de yapacakları kabul edilemez" ifadelerini kullandı.Sanchez, devlet televizyonu RTVE'ye verdiği demeçte, İspanya hükümeti olarak Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarını ilk andan itibaren kınadıklarını ve reddettiklerini vurgulayarak, "Hamas'ın elindeki rehineleri koşulsuz ve hemen serbest bırakması gerektiğini her zaman söyledik. Ama aynı şekilde İsrail'e de yaptığı eylemleri insan hakları temellerine dayandırması gerektiğini söylememiz gerekir" dedi.Sanchez, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına atıfta bulunarak, "İzlediğimiz görüntüler ve özellikle kız, erkek çocukların ölümleri, İsrail tarafından uluslararası insan haklarının yerine getirilmesinde açıkçası bende şüphe bırakıyor" şeklinde konuştu.İsrail ve Filistin arasındaki krizin sonlandırılması için siyasi bir çözümün zorunlu olduğunu bunun da Filistin devletinin tanınmasından geçtiğini kaydeden Sanchez, sözlerine şöyle devam etti:Arap ülkelerinin tepkilerine hak verdiğini ifade eden Sanchez, "İsrail'in sistematik bir şekilde Filistin'in topraklarını, Batı Şeria'yı işgal ettiğini gördük. Şimdi de Gazze'de olanları görüyoruz. Bizim için 'İspanya, Avrupa'nın en Filistin yanlısı hükümeti' diyenler var. Bence bu doğru değil. Biz Avrupa yanlısı bir hükümetiz ve bunun (Filistin yanlısı olmanın) bir Avrupa meselesi olduğuna inanıyoruz. İlk olarak ahlaki açıdan bunu yapmalıyız. Çünkü gördüklerimiz kabul edilemez. Ayrıca bu şiddet sarmalının bitmesinden sonra İsrail'in Gazze'de yapacakları kabul edilemez. İkinci olarak bu konu Avrupa'nın jeopolitik çıkarınadır. Bölgenin istikrarı önemlidir. Çatışmalar, Lübnan'a, Ürdün'e, Mısır'a yayılırsa, bizim için çok önemli olan Akdeniz de tehlikeye girer" dedi.İspanya Başbakanı, Avrupa'nın kuzeyde Ukrayna ve güneyde Orta Doğu'da iki çatışma bölgesi açılmasına izin vermemesi gerektiğini, bunu önlemek için diplomatik yolları zorlamasının şart olduğunu, hükümetinin de bunu yapmaya çalıştığını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20231125/ispanya-basbakani-sanchez-ab-filistini-tanimazsa-kendi-kararimizi-alacagiz-1077768129.html

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