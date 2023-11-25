https://sputniknews.com.tr/20231125/ispanya-basbakani-sanchez-ab-filistini-tanimazsa-kendi-kararimizi-alacagiz-1077768129.html

İspanya Başbakanı Sanchez: AB, Filistin'i tanımazsa kendi kararımızı alacağız

İspanya Başbakanı Sanchez: AB, Filistin'i tanımazsa kendi kararımızı alacağız

Belçika Başbakanı Alexander De Croo ve İspanya Başbakanı Sanchez, dün İsrail ve Filistin'de yaptıkları görüşmelerin ardından bugün de Mısır'da temaslarda... 25.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-25T09:56+0300

2023-11-25T09:56+0300

2023-11-25T09:56+0300

israil- filistin çatışması

pedro sanchez

ispanya başbakanı pedro sanchez

ispanya

avrupa birliği

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

israil

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "AB, Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacaktır" dedi.Mısır'da basına açıklamalarda bulunan Sanchez, İspanya'nın kısa zamanda Filistin devletini tanıyabileceğine dair işaretler verdi.Sanchez, "Uluslararası toplumun ve Avrupa Birliği'nin artık Filistin devletini tanımasının zamanı geldi. Buna değer ve önemli olan bir şey. Bunu AB ile birlikte yapmalıyız ama AB, Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacaktır" diye konuştu.Sanchez, geçen hafta İspanya Meclisinde hükümetinin güvenoyu oturumunda yaptığı konuşmada da yeni kurulan hükümetin önceliklerinden birinin Filistin devletinin tanınması olacağını söylemişti.Filistin'de yüzbinlerce insanın çektiği korkunç acılaınr dehşet verici olduğunun altını çizen Sanchez, İsrail ve Filistin arasında kalıcı ateşkes sağlanması halinde, iki devletli çözüm temeline dayalı uluslararası barış konferansı düzenlenmesini dile getirmişti.Sanchez hem İspanya'da hem de Avrupa'da Filistin'in bir devlet olarak tanınması için çalışacağına söz vermişti.

https://sputniknews.com.tr/20231115/ispanya-basbakanindan-filistini-tanima-vaadi-1077422194.html

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avrupa birliği

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