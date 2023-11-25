https://sputniknews.com.tr/20231125/ispanya-basbakani-sanchez-ab-filistini-tanimazsa-kendi-kararimizi-alacagiz-1077768129.html
İspanya Başbakanı Sanchez: AB, Filistin'i tanımazsa kendi kararımızı alacağız
İspanya Başbakanı Sanchez: AB, Filistin'i tanımazsa kendi kararımızı alacağız
Belçika Başbakanı Alexander De Croo ve İspanya Başbakanı Sanchez, dün İsrail ve Filistin'de yaptıkları görüşmelerin ardından bugün de Mısır'da temaslarda... 25.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-25T09:56+0300
2023-11-25T09:56+0300
2023-11-25T09:56+0300
israil- filistin çatışması
pedro sanchez
ispanya başbakanı pedro sanchez
ispanya
avrupa birliği
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
israil
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "AB, Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacaktır" dedi.Mısır'da basına açıklamalarda bulunan Sanchez, İspanya'nın kısa zamanda Filistin devletini tanıyabileceğine dair işaretler verdi.Sanchez, "Uluslararası toplumun ve Avrupa Birliği'nin artık Filistin devletini tanımasının zamanı geldi. Buna değer ve önemli olan bir şey. Bunu AB ile birlikte yapmalıyız ama AB, Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacaktır" diye konuştu.Sanchez, geçen hafta İspanya Meclisinde hükümetinin güvenoyu oturumunda yaptığı konuşmada da yeni kurulan hükümetin önceliklerinden birinin Filistin devletinin tanınması olacağını söylemişti.Filistin'de yüzbinlerce insanın çektiği korkunç acılaınr dehşet verici olduğunun altını çizen Sanchez, İsrail ve Filistin arasında kalıcı ateşkes sağlanması halinde, iki devletli çözüm temeline dayalı uluslararası barış konferansı düzenlenmesini dile getirmişti.Sanchez hem İspanya'da hem de Avrupa'da Filistin'in bir devlet olarak tanınması için çalışacağına söz vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20231115/ispanya-basbakanindan-filistini-tanima-vaadi-1077422194.html
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pedro sanchez, ispanya başbakanı pedro sanchez, ispanya, avrupa birliği, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil
pedro sanchez, ispanya başbakanı pedro sanchez, ispanya, avrupa birliği, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil
İspanya Başbakanı Sanchez: AB, Filistin'i tanımazsa kendi kararımızı alacağız
Belçika Başbakanı Alexander De Croo ve İspanya Başbakanı Sanchez, dün İsrail ve Filistin'de yaptıkları görüşmelerin ardından bugün de Mısır'da temaslarda bulundu. Sanchez Mısır'da yaptığı açıklamalarda İspanya'nın Filistin'i tanıma konusunda kendi kararını vereceğini vurguladı.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "AB, Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacaktır" dedi.
Mısır'da basına açıklamalarda bulunan Sanchez, İspanya'nın kısa zamanda Filistin devletini tanıyabileceğine dair işaretler verdi.
Sanchez, "Uluslararası toplumun ve Avrupa Birliği'nin artık Filistin devletini tanımasının zamanı geldi. Buna değer ve önemli olan bir şey. Bunu AB ile birlikte yapmalıyız ama AB, Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacaktır" diye konuştu.
Sanchez, geçen hafta İspanya Meclisinde hükümetinin güvenoyu oturumunda yaptığı konuşmada da yeni kurulan hükümetin önceliklerinden birinin Filistin devletinin tanınması olacağını söylemişti.
Filistin'de yüzbinlerce insanın çektiği korkunç acılaınr dehşet verici olduğunun altını çizen Sanchez, İsrail ve Filistin arasında kalıcı ateşkes sağlanması halinde, iki devletli çözüm temeline dayalı uluslararası barış konferansı düzenlenmesini dile getirmişti.
Sanchez hem İspanya'da hem de Avrupa'da Filistin'in bir devlet olarak tanınması için çalışacağına söz vermişti.