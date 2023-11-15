https://sputniknews.com.tr/20231115/ispanya-basbakanindan-filistini-tanima-vaadi-1077422194.html

İspanya Başbakanı'ndan Filistin'i tanıma vaadi

İspanya Başbakanı'ndan Filistin'i tanıma vaadi

İspanyol Sosyalist İşçi Partisi lideri Sanchez hem İspanya'da hem de Avrupa'da Filistin'in bir devlet olarak tanınması için çalışacağını açıkladı. 15.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-15T15:42+0300

2023-11-15T15:42+0300

2023-11-15T15:42+0300

israil- filistin çatışması

pedro sanchez

ispanya başbakanı pedro sanchez

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

gazze

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İspanya'da Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri ve mevcut Başbakan Pedro Sanchez'in azınlık sol koalisyon hükümetine güvenoyu istemesi için Meclis Genel Kurulu'nda bir konuşma yaptı.İspanyol Sosyalist İşçi Partisi lideri Pedro Sanchez, Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmasında, yasama dönemi boyunca hem İspanya'da hem de Avrupa'da Filistin'in bir devlet olarak tanınması için çalışacağına söz verdi. Sanchez böylece 2015 yılında verdiği bir sözü yinelemiş oldu.Hükümet Başkanlığı adayı, bunun bu yasama organının ilk taahhüdü olduğuna dikkat çekere uluslararası toplumun, Sanchez'in çatışmaya bir çözüm olarak gördüğü ve Filistin halkı tarafından haklı olarak talep edilen Filistin'in bir devlet olarak kabul edilmesini onaylamasını istedi.Ayrıca Filistin'de derhal ateşkes ve diplomasinin önünü açacak" bir barış konferansı ve insani yardımların ulaştırılması çağrısında bulunan Sanchez, Gazze ve Batı Şeria'da Filistinlilerin ayrım gözetmeksizin öldürülmesini reddettiğini vurgulayarak uluslararası insancıl hukuka açıkça saygı gösterilmediği sebebiyle İsrail'i kınadı. Sanchez aynı zamanda, Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği terör saldırısını 'karşılık verme' konusunda İsrail'in yanında olduğunu söyleyerek rehinelerin serbest bırakılmasını talep etti.Sanchez tarafından açıklanan bu taahhüt karşısında Podemos lideri Ione Belarra, "İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği planlı soykırıma son vermek için kelimelerden daha fazlasını" talep etti. Belarra açıklamasında, "Diplomatik ilişkileri kesin, silah alımını durdurun, ekonomik yaptırımlar uygulayın. Bu sözler ve eylemsizlik arasındaki mesafe acı vericidir" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231016/ispanya-basbakani-sanchez-filistin-sorunu-iki-devlet-formulu-temelinde-cozume-kavusturulmali-1076401575.html

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filistin

gazze

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