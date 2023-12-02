https://sputniknews.com.tr/20231202/hamas-elimizde-israilli-kadin-ve-cocuk-kalmadi-1078020042.html

Hamas: Elimizde İsrailli kadın ve çocuk kalmadı

Hamas: Elimizde İsrailli kadın ve çocuk kalmadı

Hamas, İsrail’in iddia ettiğinin aksine örgütün, elindeki tüm İsrailli kadın ve çocukları serbest bıraktığını belirtti. 02.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-02T22:41+0300

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israil- filistin çatışması

hamas

hamas

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hamas hareketi

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Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, Al Jazeera’ya açıklamasında, “İşgalciler, bazı kadın ve çocukların rehin kaldığında ısrar ediyor, ama biz elimizde onların olmadığını açıkladık. Elimizdeki tüm kadın ve çocukları değiştirdik. Herhangi bir vaka varsa bundan haberimiz yok ya da bu kişilere ulaşamadık” açıklamasında bulundu.Hamas’ın elinde sadece İsrailli asker ve daha önce İsrail ordusunda hizmet eden erkeklerin bulunduğunu anlatan el-Aruri, “Gazze Şeridi’ne karşı saldırganlık bitine kadar bu kişilerin serbest kalması konusunda görüşmeler olmayacak” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231202/hamas-israil-isledigi-korkunc-katliamlari-surdurme-planlarini-ort-bas-etmeye-calisiyor-1078018598.html

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