https://sputniknews.com.tr/20231202/hamas-elimizde-israilli-kadin-ve-cocuk-kalmadi-1078020042.html
Hamas: Elimizde İsrailli kadın ve çocuk kalmadı
Hamas: Elimizde İsrailli kadın ve çocuk kalmadı
Hamas, İsrail’in iddia ettiğinin aksine örgütün, elindeki tüm İsrailli kadın ve çocukları serbest bıraktığını belirtti. 02.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-02T22:41+0300
2023-12-02T22:41+0300
2023-12-02T22:41+0300
israil- filistin çatışması
hamas
hamas
hamas
hamas
hamas hareketi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/01/1077971165_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_687d828355c8173fc43337344104d926.jpg
Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, Al Jazeera’ya açıklamasında, “İşgalciler, bazı kadın ve çocukların rehin kaldığında ısrar ediyor, ama biz elimizde onların olmadığını açıkladık. Elimizdeki tüm kadın ve çocukları değiştirdik. Herhangi bir vaka varsa bundan haberimiz yok ya da bu kişilere ulaşamadık” açıklamasında bulundu.Hamas’ın elinde sadece İsrailli asker ve daha önce İsrail ordusunda hizmet eden erkeklerin bulunduğunu anlatan el-Aruri, “Gazze Şeridi’ne karşı saldırganlık bitine kadar bu kişilerin serbest kalması konusunda görüşmeler olmayacak” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231202/hamas-israil-isledigi-korkunc-katliamlari-surdurme-planlarini-ort-bas-etmeye-calisiyor-1078018598.html
hamas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/01/1077971165_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_515bc1a801c869e94ce5fcd6266d0b4c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hamas, hamas, hamas, hamas, hamas hareketi
hamas, hamas, hamas, hamas, hamas hareketi
Hamas: Elimizde İsrailli kadın ve çocuk kalmadı
Hamas, İsrail’in iddia ettiğinin aksine örgütün, elindeki tüm İsrailli kadın ve çocukları serbest bıraktığını belirtti.
Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, Al Jazeera
’ya açıklamasında, “İşgalciler, bazı kadın ve çocukların rehin kaldığında ısrar ediyor, ama biz elimizde onların olmadığını açıkladık. Elimizdeki tüm kadın ve çocukları değiştirdik. Herhangi bir vaka varsa bundan haberimiz yok ya da bu kişilere ulaşamadık”
açıklamasında bulundu.
Hamas’ın elinde sadece İsrailli asker ve daha önce İsrail ordusunda hizmet eden erkeklerin bulunduğunu anlatan el-Aruri, “Gazze Şeridi’ne karşı saldırganlık bitine kadar bu kişilerin serbest kalması konusunda görüşmeler olmayacak” dedi.