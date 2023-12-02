https://sputniknews.com.tr/20231202/hamas-israil-isledigi-korkunc-katliamlari-surdurme-planlarini-ort-bas-etmeye-calisiyor-1078018598.html
Hamas: İsrail işlediği korkunç katliamları sürdürme planlarını ört bas etmeye çalışıyor
Hamas: İsrail işlediği korkunç katliamları sürdürme planlarını ört bas etmeye çalışıyor
Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, ateşkesin uzatılamamasından sorumlu olduğunu belirterek, "İsrail, savunmasız sivillere karşı işlediği vahşi saldırı... 02.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-02T21:45+0300
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2023-12-02T21:45+0300
israil- filistin çatışması
israil-filistin
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Hamas, Gazze Şeridi'nde "insani ara"nın uzatılamamasının sorumlusu olarak İsrail'i gösterdi.Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail'in Gazze'de "insani ara"nın sona ermesiyle saldırılarına yeniden başlamasının ardından yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, "Hamas'ın, geçici ateşkesin uzatılması için müzakerelere olumlu yanıt verdiği" belirtildi.İsrail'in saldırılarını aklamak için "asılsız iddialar ve gerekçeler" ortaya koyduğunu anlatan Rişk, "İsrail'in arabulucuların tekliflerini reddettiğini ve ateşkesin uzatılamamasından sorumlu olduğunu" vurguladı.Rişk, "İsrail'in, savunmasız sivillere karşı işlediği vahşi saldırı ve korkunç katliamları sürdürme planlarını ört bas etmeye çalıştığını" ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20231202/israil-ordusu-duyurdu-ust-duzey-komutan-olduruldu-1078018314.html
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israil-filistin, israil, hamas, hamas, hamas, hamas, hamas hareketi
israil-filistin, israil, hamas, hamas, hamas, hamas, hamas hareketi
Hamas: İsrail işlediği korkunç katliamları sürdürme planlarını ört bas etmeye çalışıyor
Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, ateşkesin uzatılamamasından sorumlu olduğunu belirterek, "İsrail, savunmasız sivillere karşı işlediği vahşi saldırı ve korkunç katliamları sürdürme planlarını ört bas etmeye çalışıyor" dedi.
Hamas, Gazze Şeridi'nde "insani ara"nın uzatılamamasının sorumlusu olarak İsrail'i gösterdi.
Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail'in Gazze'de "insani ara"nın sona ermesiyle saldırılarına yeniden başlamasının ardından yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Hamas'ın, geçici ateşkesin uzatılması için müzakerelere olumlu yanıt verdiği" belirtildi.
İsrail'in saldırılarını aklamak için "asılsız iddialar ve gerekçeler" ortaya koyduğunu anlatan Rişk, "İsrail'in arabulucuların tekliflerini reddettiğini ve ateşkesin uzatılamamasından sorumlu olduğunu" vurguladı.
Rişk, "İsrail'in, savunmasız sivillere karşı işlediği vahşi saldırı ve korkunç katliamları sürdürme planlarını ört bas etmeye çalıştığını" ifade etti.