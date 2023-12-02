https://sputniknews.com.tr/20231202/israil-ordusu-duyurdu-ust-duzey-komutan-olduruldu-1078018314.html
İsrail ordusu duyurdu: Üst düzey komutan öldürüldü
İsrail ordusu duyurdu: Üst düzey komutan öldürüldü
İsrail ordusu, Güney Tugayı Gazze Tümeni Komutanı Albay Asaf Hamami'nin 7 Ekim'de öldürüldüğünü ve cesedinin Hamas'ın elinde olduğunu bildirdi. 02.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-02T20:33+0300
2023-12-02T20:33+0300
2023-12-02T20:33+0300
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İsrail ordusu, Gazze Tümeni Komutanı'nın 7 Ekim'de öldürüldüğünü duyurdu.Ordudan yapılan açıklamada, Albay Hamami'nin 7 Ekim'de öldürüldüğü ve cesedinin de Hamas'ın elinde bulunduğu ifade edildi.İsrail basınında yer alan haberlerde, Albay Hamami'nin, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim'de düzenlenen saldırının ardından esir alınan en üst düzey rütbeli İsrail askeri olduğu belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20231202/israil-savunma-bakanligi-gazzedeki-askeri-harekat-bolgesini-genisletiyoruz-1078018091.html
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israil, israil-filistin
İsrail ordusu duyurdu: Üst düzey komutan öldürüldü
İsrail ordusu, Güney Tugayı Gazze Tümeni Komutanı Albay Asaf Hamami'nin 7 Ekim'de öldürüldüğünü ve cesedinin Hamas'ın elinde olduğunu bildirdi.
İsrail ordusu, Gazze Tümeni Komutanı'nın 7 Ekim'de öldürüldüğünü duyurdu.
Ordudan yapılan açıklamada, Albay Hamami'nin 7 Ekim'de öldürüldüğü ve cesedinin de Hamas'ın elinde bulunduğu ifade edildi.
İsrail basınında yer alan haberlerde, Albay Hamami'nin, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim'de düzenlenen saldırının ardından esir alınan en üst düzey rütbeli İsrail askeri olduğu belirtildi.