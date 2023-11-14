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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231114/canli--gazzede-esir-takasi-cikmaza-girdi-hamas-ateskes-isterken-israil-erteliyor-1077370021.html
CANLI | Gazze’de esir takası çıkmaza girdi: Hamas ateşkes isterken, İsrail erteliyor
CANLI | Gazze’de esir takası çıkmaza girdi: Hamas ateşkes isterken, İsrail erteliyor
Hamas, Gazze Şeridi'nde tutulan 100 rehineden 50'sinin serbest bırakılabileceğini duyururken, İsrail'in bu konuyu ertelediği iddia ediliyor. 14.11.2023, Sputnik Türkiye
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filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, türkiye, iran, rusya, abd, biden, gazze şeridi, bm, ab
Gazze Filistin İsrail Birleşmiş Milletler - Sputnik Türkiye

CANLI | Gazze’de esir takası çıkmaza girdi: Hamas ateşkes isterken, İsrail erteliyor

09:00 14.11.2023
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Hamas, Gazze Şeridi'nde tutulan 100 rehineden 50'sinin serbest bırakılabileceğini duyururken, İsrail'in bu konuyu ertelediği iddia ediliyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana İsrail ablukası altında bulunan Gazze’deki hastanelere yakın zamanda yardım ulaştırılmaması halinde, bölgede faaliyet gösteren tüm hastanelerin 48 saat içinde kapatılacağını aktarırken, İsrail'in bölgeyi yakıttan mahrum bıraktığı ifade ediliyor.
Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze Direktörü Thomas White, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Gazze'ye yakıt girişine izin verilmediği için insani operasyonlar 48 saat içinde duracak. Gazze'ye 7 Ekim'den beri yakıt verilmiyor. İkisi de hayat kurtaracak: Hastane için mi yoksa temiz su için mi yakıt kullanılması, zor bir karar. Ne yazık ki bu farazi bir soru değil" ifadesini kullandı.
Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'ndeki El-Amal Hastanesi'ndeki tek elektrik jeneratörünün de çalışmayı durdurduğunu açıklarken, Gazze'de İsrail güçleri tarafından kuşatılan Şifa Hastanesi'nden çıkmayı başaran Filistinli, 'Şifa'da yaşamanın ölmekten zor' olduğunu belirtti.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) İşgal Altındaki Filistin Topraklarındaki İnsani İşler Koordinatörü Andrea de Domenico, "Hastaları, Gazze'nin herhangi bir yerine güvenli bir şekilde taşıma imkanı yok" dedi.
7 Ekim’den bu yana süren çatışmalarda son durum:
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08:52 14.11.2023
İsrail'in Gazze Şeridi'nde öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 11 bin 240'a yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 39 gündür sürdürdüğü saldırılarda 4 bin 630’u çocuk, 3 bin 130'u kadın olmak üzere 11 bin 240 kişinin öldürüldüğü bildirildi.
Gazze’deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail’in saldırılarında 198 sağlık, 21 sivil savunma çalışanı ile 51 gazetecinin de öldürüldüğü kaydedildi.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana 11 bin 240 Filistinliyi öldürdüğü aktarılan açıklamada, ölenlerden 4 bin 630’unun çocuk, 3 bin 130'unun da kadın olduğu belirtildi.
08:50 14.11.2023
ABD Başkanı Biden, Gazze'deki hastanelerin korunması gerektiğini belirtti
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'deki hastanelerin korunması gerektiğini belirterek, İsrail'den ‘daha az müdahale etmesi’ beklentisini dile getirdi.
Washington’daki Oval Ofis'te gazetecilerin, İsrail ordusunun Gazze'deki sivilleri ve sağlık kuruluşlarını hedef almasına yönelik sorularını cevaplayan Biden, "Bildiğimiz gibi, olup bitenlerle ilgili endişelerimi dile getirmekten çekinmedim. Umudum ve beklentim, hastanelere yönelik müdahale eylemlerinin daha az olması ve İsraillilerle temas halinde kalmamızdır" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden üzgün - Sputnik Türkiye
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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