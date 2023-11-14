https://sputniknews.com.tr/20231114/abd-ve-ingiltereden-hamasa-yeni-yaptirimlar--1077396347.html
ABD ve İngiltere'den Hamas'a yeni yaptırımlar
ABD ve İngiltere'den Hamas'a yeni yaptırımlar
Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere, Hamas'ın finansmanını kesmek maksadıyla bir dizi yaptırım açıkladı. 14.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-14T18:04+0300
2023-11-14T18:04+0300
2023-11-14T18:04+0300
israil- filistin çatışması
abd
abd hazine bakanlığı
ingiltere
janet yellen
antony blinken
lübnan
hamas
iran
şam
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ABD, saldırıdan bu yana Hamas'ın kilit yetkilileri ile İran'ın Hamas'a ve Filistin İslami Cihat Örgütü'ne destek sağladığı mekanizmaları hedef alan üçüncü tur yaptırımları açıkladı. İngiltere de terörle mücadele yaptırım listesine Hamas'la bağlantılı dört kişi de dahil olmak üzere altı yeni isim ekledi.ABD Hazine Bakanı Janet Yellen yaptığı açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri, Hamas'ın saldırılarını gerçekleştirmek için fon toplama ve kullanma kabiliyetini engellemek için İngiltere de dahil olmak üzere ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edecektir" diyerek şu açıklamalarda bulundu:Washington'un bu eylemi özellikle Hamas'ın üst düzey üyesi ve kurucularından, Filistin İslami Cihat Örgütü'nün İran temsilcisi ve Filistin İslami Cihat Örgütü'nün Şam merkezli Genel Sekreter Yardımcısı ve militan kanadının lideri Mahmud Halid Zahhar'ı hedef aldı.Lübnan merkezli para değişim şirketi Nabil Chouman & Co da sahibi ve kurucusu ile birlikte hedef yaptırımlar listesine eklendi. Hazine Bakanlığı, Hamas'ın bu şirketi İran'dan Gazze'ye para transferi için kullandığını söyleyerek şirketi örgüte on milyonlarca dolar aktarmakla suçladı.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise yaptığı ayrı bir açıklamada İran'ın desteğinin Hamas ve Filistin İslami Cihat Örgütü'nün faaliyetlerine fon transferi, silah ve operasyonel eğitim vermesi de dahil olmak üzere olanak sağladığını söyleyerek Tahran'ın Filistin İslami Cihat Örgütü savaşçılarını Gazze'de füze üretmek ve geliştirmek üzere eğittiğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20231027/abdden-hamasa-yeni-yaptirimlari-duyurdu-listede-yer-alan-turkler-de-hedefte-1076793661.html
ingiltere
lübnan
iran
şam
suriye
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abd, abd hazine bakanlığı, ingiltere, janet yellen, antony blinken, lübnan, hamas, iran, şam, suriye, tahran
abd, abd hazine bakanlığı, ingiltere, janet yellen, antony blinken, lübnan, hamas, iran, şam, suriye, tahran
ABD ve İngiltere'den Hamas'a yeni yaptırımlar
Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere, Hamas'ın finansmanını kesmek maksadıyla bir dizi yaptırım açıkladı.
ABD, saldırıdan bu yana Hamas'ın kilit yetkilileri ile İran'ın Hamas'a ve Filistin İslami Cihat Örgütü'ne destek sağladığı mekanizmaları hedef alan üçüncü tur yaptırımları açıkladı. İngiltere de terörle mücadele yaptırım listesine Hamas'la bağlantılı dört kişi de dahil olmak üzere altı yeni isim ekledi.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen yaptığı açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri, Hamas'ın saldırılarını gerçekleştirmek için fon toplama ve kullanma kabiliyetini engellemek için İngiltere de dahil olmak üzere ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edecektir" diyerek şu açıklamalarda bulundu:
Hamas'ın eylemleri büyük acılara neden oldu ve terörizmin tek başına gerçekleşmediğini gösterdi. Ortaklarımızla birlikte Hamas'ın mali altyapısını çökertmek, dış finansmanla ilişkilerini kesmek ve eylemlerini finanse etmek için aradıkları yeni finansman kanallarını engellemek için kararlı bir şekilde hareket ediyoruz.
Washington'un bu eylemi özellikle Hamas'ın üst düzey üyesi ve kurucularından, Filistin İslami Cihat Örgütü'nün İran temsilcisi ve Filistin İslami Cihat Örgütü'nün Şam merkezli Genel Sekreter Yardımcısı ve militan kanadının lideri Mahmud Halid Zahhar'ı hedef aldı.
Lübnan merkezli para değişim şirketi Nabil Chouman & Co da sahibi ve kurucusu ile birlikte hedef yaptırımlar listesine eklendi. Hazine Bakanlığı, Hamas'ın bu şirketi İran'dan Gazze'ye para transferi için kullandığını söyleyerek şirketi örgüte on milyonlarca dolar aktarmakla suçladı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise yaptığı ayrı bir açıklamada İran'ın desteğinin Hamas ve Filistin İslami Cihat Örgütü'nün faaliyetlerine fon transferi, silah ve operasyonel eğitim vermesi de dahil olmak üzere olanak sağladığını söyleyerek Tahran'ın Filistin İslami Cihat Örgütü savaşçılarını Gazze'de füze üretmek ve geliştirmek üzere eğittiğini vurguladı.