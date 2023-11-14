https://sputniknews.com.tr/20231114/abd-ve-ingiltereden-hamasa-yeni-yaptirimlar--1077396347.html

ABD ve İngiltere'den Hamas'a yeni yaptırımlar

ABD ve İngiltere'den Hamas'a yeni yaptırımlar

Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere, Hamas'ın finansmanını kesmek maksadıyla bir dizi yaptırım açıkladı. 14.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-14T18:04+0300

2023-11-14T18:04+0300

2023-11-14T18:04+0300

israil- filistin çatışması

abd

abd hazine bakanlığı

ingiltere

janet yellen

antony blinken

lübnan

hamas

iran

şam

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ABD, saldırıdan bu yana Hamas'ın kilit yetkilileri ile İran'ın Hamas'a ve Filistin İslami Cihat Örgütü'ne destek sağladığı mekanizmaları hedef alan üçüncü tur yaptırımları açıkladı. İngiltere de terörle mücadele yaptırım listesine Hamas'la bağlantılı dört kişi de dahil olmak üzere altı yeni isim ekledi.ABD Hazine Bakanı Janet Yellen yaptığı açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri, Hamas'ın saldırılarını gerçekleştirmek için fon toplama ve kullanma kabiliyetini engellemek için İngiltere de dahil olmak üzere ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edecektir" diyerek şu açıklamalarda bulundu:Washington'un bu eylemi özellikle Hamas'ın üst düzey üyesi ve kurucularından, Filistin İslami Cihat Örgütü'nün İran temsilcisi ve Filistin İslami Cihat Örgütü'nün Şam merkezli Genel Sekreter Yardımcısı ve militan kanadının lideri Mahmud Halid Zahhar'ı hedef aldı.Lübnan merkezli para değişim şirketi Nabil Chouman & Co da sahibi ve kurucusu ile birlikte hedef yaptırımlar listesine eklendi. Hazine Bakanlığı, Hamas'ın bu şirketi İran'dan Gazze'ye para transferi için kullandığını söyleyerek şirketi örgüte on milyonlarca dolar aktarmakla suçladı.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise yaptığı ayrı bir açıklamada İran'ın desteğinin Hamas ve Filistin İslami Cihat Örgütü'nün faaliyetlerine fon transferi, silah ve operasyonel eğitim vermesi de dahil olmak üzere olanak sağladığını söyleyerek Tahran'ın Filistin İslami Cihat Örgütü savaşçılarını Gazze'de füze üretmek ve geliştirmek üzere eğittiğini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20231027/abdden-hamasa-yeni-yaptirimlari-duyurdu-listede-yer-alan-turkler-de-hedefte-1076793661.html

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abd, abd hazine bakanlığı, ingiltere, janet yellen, antony blinken, lübnan, hamas, iran, şam, suriye, tahran