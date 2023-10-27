https://sputniknews.com.tr/20231027/abdden-hamasa-yeni-yaptirimlari-duyurdu-listede-yer-alan-turkler-de-hedefte-1076793661.html

ABD, Hamas'a yeni yaptırımlarını duyurdu: Listede yer alan Türkler de hedefte

ABD, Hamas'a yeni yaptırımlarını duyurdu: Listede yer alan Türkler de hedefte

ABD, 'Hamas'la bağlantılı kilit yetkililer ve finans ağları' olduğunu iddia ettiği kişilere yönelik yaptırım kararı aldı. 27.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-27T16:02+0300

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Yaptırım listesinde İran'daki bir Hamas yetkilisi, İran Devrim Muhafızları Ordusu üyeleri ve ABD Hazinesi'nin Hamas ve Filistin İslami Cihad grubuna yasadışı İran fonları için bir kanal olarak hizmet ettiğini söylediği Gazze merkezli bir kuruluş yer aldı.Yaptırımlar ile birlikte adı geçen kişi ve kuruluşların sahip olduğu ya da kontrol ettiği ABD merkezli tüm varlıklarının dondurulacağı ifade edildi. Ayrıca bu kişilerle yapılan mali işlemlerin engellendiği ve bu kişilere fon, mal ve hizmet sağlanmasının da yasaklandığı vurgulandı.Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Yardımcısı Wally Adeyemo yaptığı açıklamada, "Bu eylem, ABD'nin terörle mücadele yaptırım yetkilerimizi kullanarak ve Hamas'ın uluslararası finans sisteminden yararlanmasını engellemek için küresel ortaklarımızla birlikte çalışarak Hamas'ın finansman ağlarını dağıtma kararlılığının altını çizmektedir" dedi.Adeyemo, ABD'nin "Hamas'ın mali faaliyetlerini ve finansman kaynaklarını acımasızca hedef alarak korkunç terör saldırıları gerçekleştirme kabiliyetini daha da azaltmak" için harekete geçeceğini de sözlerine ekledi.ABD'nin yaptırım listesinde Türkler de varYaptırımlar ile alakalı olarak yapılan resmi açıklamada, Mayıs 2022'de Hamas'ın yatırım portföyü kapsamında belirlenen Türkiye merkezli bir şirketin de, Hamas'ın daha önce değeri '500 milyon doların üzerinde olduğu tahmin edilen küresel varlık varlıklarının önemli bir bileşenini oluşturduğu' iddia edildi.Bu kişilere de 'Hamas'a maddi destek, sponsorluk veya mali, maddi veya teknolojik destek ya da Hamas'ı destekleyen mal veya hizmet sağladıkları' gerekçesiyle yaptırım kararı alındığı belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20231023/abd-ateskese-karsiyiz-hamas-ateskesten-yararlanarak-saldirilara-devam-edebilir-1076646379.html

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