Beyaz Saray: Biden'ın Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, İsrail'e gidiyor

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ABD’nin Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, Başkan Joe Biden’ın Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk’'ün, Gazze Şeridi'ne insani yardımı ve Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması konusunu ele almak üzere İsrail ve Batı Şeria'ya gideceğini duyurdu.