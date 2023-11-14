https://sputniknews.com.tr/20231114/beyaz-saray-duyurdu-bidenin-ortadogu-ve-kuzey-afrika-koordinatoru-brett-mcgurk-israile-gidiyor-1077399355.html
Beyaz Saray: Biden'ın Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, İsrail'e gidiyor
Beyaz Saray: Biden'ın Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, İsrail'e gidiyor
ABD’nin Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, Başkan Joe Biden’ın Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk’'ün, Gazze Şeridi'ne insani... 14.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-14T20:08+0300
2023-11-14T20:08+0300
2023-11-14T20:10+0300
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Beyaz Saray: Biden'ın Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, İsrail'e gidiyor
20:08 14.11.2023 (güncellendi: 20:10 14.11.2023)
Ayrıntılar geliyor
ABD’nin Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, Başkan Joe Biden’ın Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk’'ün, Gazze Şeridi'ne insani yardımı ve Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması konusunu ele almak üzere İsrail ve Batı Şeria'ya gideceğini duyurdu.