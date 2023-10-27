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https://sputniknews.com.tr/20231027/birlesmis-milletler-gazzeye-gonderilen-yakitin-hamas-tarafindan-calindigi-iddiasini-yalanladi-1076786513.html
Birleşmiş Milletler, Gazze'ye gönderilen yakıtın Hamas tarafından çalındığı iddiasını yalanladı
Birleşmiş Milletler, Gazze'ye gönderilen yakıtın Hamas tarafından çalındığı iddiasını yalanladı
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı Genel Komiseri Lazzarini bir basın toplantısı düzenleyerek Gazze'deki durum... 27.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-27T14:08+0300
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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini, BM'nin Gazze'ye temel hizmetlerin sağlanması için yakıt tedariki görmek istediğini açıkladı. İsrail, Hamas'ın UNRWA'dan yakıt çaldığını ve elinde 500 bin litre kadar yakıt olduğunu iddia etmişti. Bu hususa değinen Lazzarini açıklamasında, "Hamas'ın Gazze'de neye sahip olup olmadığını bilmiyorum" dedi.Lazzarini, UNRWA'nın yakıta erişebilmek için İsrail ile "çatışmasızlık" anlaşmalarına ihtiyaç duyduğunu, yani BM'nin İsraillilerden bölgenin personeli için güvenli olduğuna ve bombalanmayacağına dair garanti alması gerektiğini söyledi.Daha fazla yakıt alabilmelerinin tamamen İsrail'e bağlı olduğunu ifade Lazzarini, Hamas'ın BM yakıtını çalıp çalmadığı sorusuna ise 'hayır' diyerek yanıt verdi.Lazzarini: Biz burada konuşurken Gazze'de insanlar ölüyorBirleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini düzenlediği basın toplantısında Gazze'deki durumdan ve bölgeye daha fazla insani yardımın girmesine duyulan acil ihtiyaçtan da bahsetti.Lazzarini açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Lazzarini açıklamasında, "Gazze büyük bir sağlık tehlikesinin eşiğinde ve hastalık riski giderek artıyor" cümkesinin altını çizdi.Birkaç gün evvel yakıt tedarik edilmemesi halinde insani yardım operasyonlarının devam edemeyeceği konusuda uyarıda bulunan Lazzarini, uyarısının hala geçerliliğini koruduğu vurguladı. Son birkaç gün içinde yakıt tüketimlerini "büyük ölçüde sınırladığını" belirten Lazzarini, "Ancak bunun bir bedeli oldu. Ekibimiz hiçbir insani yardım çalışanının yapmaması gereken zor kararlar almak zorunda kaldı" açıklmasında bulundu.Lazzarini: İnsani yardım kamyonları dikkat dağıtıyorLazzarini sözlerine Gazze'ye daha fazla yardım girmesine izin verilmesini talep ederek devam ederek, "Gazze boğuluyor ve halkı dışlanmış, yabancılaşmış ve terk edilmiş hissediyor" dedi.Yeni insani yardım hatlarının açılması için yoğun müzakereler yürütüldüğünü belirten Lazzarini, sadece "bir avuç yardım konvoyunun" girişine izin verildiğini söyledi. Gelen yardım tırlarında umut ışığı gördüğü ancak bunların dikkat dağıtıcı olduğunun altını çizerek, bu yardım tırlarının kırıntılardan başka bir şey olmadığına dikkat çekti.Mevcut sistemin "başarısızlığa ayarlı" olduğunu vurgulayan Lazzarini, başarılı olmak için insani bir ateşkese ihtiyaç olduğunu yineledi.Umutsuzluk canlı yayınlanırken insani yardımın sürekli sorgulanmasının kendisine acı verdiğini belirten Lazzarini, UNRWA teşkilatının hiçbir insani yardımı yanlış ellere yönlendirmeyeceğini altını çizdi.Lazzarini: Kayıplar hususunda BM istatislikleri ile Filistin makamlarının sayıları örtüşüyorBasın toplantısında Philippe Lazzarini'ye Gazze'deki can kayıpları ve Hamas yönetimindeki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan rakamların güvenilir olup olmadığı da soruldu.Geçmişte Gazze Şeridi'nden gelen rakamların güvenilir kabul edildiğini ve "hiç kimsenin bu rakamlara gerçekten itiraz etmediğini" belirten Lazzarini, BM tarafından yapılan bir korelasyonda, Gazze'de çalışan personel sayısı ile nüfus içinde öldürülen personel sayısı ve toplam nüfusun karşılaştırıldığını belirterek analizlerinin 'aşağı yukarı aynı orana sahip' olduğu sonucuna vardıklarını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20231027/filistinin-bm-daimi-gozlemcisi-olenlerin-yuzde-70i-kadin-ve-cocuk-bu-savasi-mi-savunuyorsunuz-1076774626.html
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Birleşmiş Milletler, Gazze'ye gönderilen yakıtın Hamas tarafından çalındığı iddiasını yalanladı

14:08 27.10.2023
© AA / Ali Hassan JadallahUNRWA'nın faaliyet gösterdiği Gazze, Batı Şeria, Lübnan, Suriye ve Ürdün'de ‘iş sağlama çalışmalarını’ askıya alma ve yardımları azaltma kararı aldığına dair basında haberler yer almış, ancak iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapılmamıştı.
UNRWA'nın faaliyet gösterdiği Gazze, Batı Şeria, Lübnan, Suriye ve Ürdün'de ‘iş sağlama çalışmalarını’ askıya alma ve yardımları azaltma kararı aldığına dair basında haberler yer almış, ancak iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapılmamıştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2023
© AA / Ali Hassan Jadallah
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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı Genel Komiseri Lazzarini bir basın toplantısı düzenleyerek Gazze'deki durum hakkında geniş açıklamalarda bulundu.
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini, BM'nin Gazze'ye temel hizmetlerin sağlanması için yakıt tedariki görmek istediğini açıkladı.
İsrail, Hamas'ın UNRWA'dan yakıt çaldığını ve elinde 500 bin litre kadar yakıt olduğunu iddia etmişti. Bu hususa değinen Lazzarini açıklamasında, "Hamas'ın Gazze'de neye sahip olup olmadığını bilmiyorum" dedi.
Lazzarini, UNRWA'nın yakıta erişebilmek için İsrail ile "çatışmasızlık" anlaşmalarına ihtiyaç duyduğunu, yani BM'nin İsraillilerden bölgenin personeli için güvenli olduğuna ve bombalanmayacağına dair garanti alması gerektiğini söyledi.
Daha fazla yakıt alabilmelerinin tamamen İsrail'e bağlı olduğunu ifade Lazzarini, Hamas'ın BM yakıtını çalıp çalmadığı sorusuna ise 'hayır' diyerek yanıt verdi.

Lazzarini: Biz burada konuşurken Gazze'de insanlar ölüyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini düzenlediği basın toplantısında Gazze'deki durumdan ve bölgeye daha fazla insani yardımın girmesine duyulan acil ihtiyaçtan da bahsetti.
Lazzarini açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Biz konuşurken Gazze'de insanlar ölüyor, temel hizmetler çöküyor. Gıda ve suyu tükeniyor. Sokaklar 'kanalizasyonla dolup taşmaya' başladı.

Lazzarini açıklamasında, "Gazze büyük bir sağlık tehlikesinin eşiğinde ve hastalık riski giderek artıyor" cümkesinin altını çizdi.
Birkaç gün evvel yakıt tedarik edilmemesi halinde insani yardım operasyonlarının devam edemeyeceği konusuda uyarıda bulunan Lazzarini, uyarısının hala geçerliliğini koruduğu vurguladı. Son birkaç gün içinde yakıt tüketimlerini "büyük ölçüde sınırladığını" belirten Lazzarini, "Ancak bunun bir bedeli oldu. Ekibimiz hiçbir insani yardım çalışanının yapmaması gereken zor kararlar almak zorunda kaldı" açıklmasında bulundu.

Lazzarini: İnsani yardım kamyonları dikkat dağıtıyor

Lazzarini sözlerine Gazze'ye daha fazla yardım girmesine izin verilmesini talep ederek devam ederek, "Gazze boğuluyor ve halkı dışlanmış, yabancılaşmış ve terk edilmiş hissediyor" dedi.
Yeni insani yardım hatlarının açılması için yoğun müzakereler yürütüldüğünü belirten Lazzarini, sadece "bir avuç yardım konvoyunun" girişine izin verildiğini söyledi. Gelen yardım tırlarında umut ışığı gördüğü ancak bunların dikkat dağıtıcı olduğunun altını çizerek, bu yardım tırlarının kırıntılardan başka bir şey olmadığına dikkat çekti.
Mevcut sistemin "başarısızlığa ayarlı" olduğunu vurgulayan Lazzarini, başarılı olmak için insani bir ateşkese ihtiyaç olduğunu yineledi.
Umutsuzluk canlı yayınlanırken insani yardımın sürekli sorgulanmasının kendisine acı verdiğini belirten Lazzarini, UNRWA teşkilatının hiçbir insani yardımı yanlış ellere yönlendirmeyeceğini altını çizdi.

Lazzarini: Kayıplar hususunda BM istatislikleri ile Filistin makamlarının sayıları örtüşüyor

Basın toplantısında Philippe Lazzarini'ye Gazze'deki can kayıpları ve Hamas yönetimindeki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan rakamların güvenilir olup olmadığı da soruldu.
Geçmişte Gazze Şeridi'nden gelen rakamların güvenilir kabul edildiğini ve "hiç kimsenin bu rakamlara gerçekten itiraz etmediğini" belirten Lazzarini, BM tarafından yapılan bir korelasyonda, Gazze'de çalışan personel sayısı ile nüfus içinde öldürülen personel sayısı ve toplam nüfusun karşılaştırıldığını belirterek analizlerinin 'aşağı yukarı aynı orana sahip' olduğu sonucuna vardıklarını belirtti.
Gazze bomba saldırı İsrail Gazze Şeridi insanlar şehir - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2023
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