https://sputniknews.com.tr/20231210/netanyahunun-danismani-filistinlilerin-yari-ciplak-gozaltina-alinmasini-savundu-1078276084.html

Netanyahu'nun danışmanı, Filistinlilerin yarı çıplak gözaltına alınmasını savundu

Netanyahu'nun danışmanı, Filistinlilerin yarı çıplak gözaltına alınmasını savundu

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun danışmanı Mark Regev, İsrail ordusunun onlarca Filistinliyi yarı çıplak ve elleri kelepçeli şekilde alıkoyduğu, sosyal... 10.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-10T17:47+0300

2023-12-10T17:47+0300

2023-12-10T17:49+0300

israil- filistin çatışması

benyamin netanyahu

israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu

sky news

skynews

ortadoğu

mark regev

hamas

hamas

hamas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/16/1077684608_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9db14f1ece209e87ddbd3361026fa761.jpg

Sky News'e konuşan Regev, sunucunun, sosyal medyada tepki toplayan, elleri kelepçeli, iç çamaşırlarıyla yan yana dizilmiş onlarca Filistinlinin görüntülerine ilişkin sorusunu yanıtladı.Regev, "Öncelikle, unutmayın ki burası Ortadoğu ve hava oldukça sıcak. Özellikle güneşli günlerde gömleğinizi çıkarmanızın istenmesi hoş olmayabilir ama bu, dünyanın sonu da değil" cevabını verdi.Alıkonan Filistinlilerin bir kısmının Hamas üyesi olmadıkları anlaşıldığı için salıverildiğini hatırlatan sunucu, İsrail ordusunun böyle bir hakkı olmadığını belirterek, danışmana Cenevre Sözleşmesini ihlal edip etmediklerini sordu.Danışman Regev, görüntülerin resmi materyal olmadığını ve videonun nasıl yayıldığına bakılması gerektiğini belirterek, İsrail'in bu konuda sorumlu tutulamayacağını ima etti.Sunucu, "Eğer İsrail ordusu tarafından çekildiği ortaya çıkmışsa, bunun konuyla ilgisi yok, Ortadoğu'daki sıcaklığın da" diyerek Regev'e tepki gösterdi.Sunucunun İsrail'in Cenevre Sözleşmesini ihlal ettiği yönündeki sorularını yinelemesi üzerine, Regev, "O seviyede uluslararası hukuk bilmediğini" söyledi.İsrail devlet televizyonu KAN'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde alıkoyduğu onlarca Filistinliyi yarı çıplak ve elleri kelepçeli şekilde yan yana dizildiği anlar yer almıştı. Görüntüler sosyal medyada tepki toplamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231210/putin-israil-basbakani-netanyahuyla-telefonda-gorustu-1078271526.html

hamas

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

benyamin netanyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, sky news, skynews, ortadoğu, mark regev, hamas, hamas, hamas, hamas, hamas hareketi, cenevre sözleşmesi, cenevre sözleşmesi