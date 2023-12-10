https://sputniknews.com.tr/20231210/netanyahunun-danismani-filistinlilerin-yari-ciplak-gozaltina-alinmasini-savundu-1078276084.html
Netanyahu'nun danışmanı, Filistinlilerin yarı çıplak gözaltına alınmasını savundu
Netanyahu'nun danışmanı, Filistinlilerin yarı çıplak gözaltına alınmasını savundu
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun danışmanı Mark Regev, İsrail ordusunun onlarca Filistinliyi yarı çıplak ve elleri kelepçeli şekilde alıkoyduğu, sosyal... 10.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-10T17:47+0300
2023-12-10T17:47+0300
2023-12-10T17:49+0300
israil- filistin çatışması
benyamin netanyahu
israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
sky news
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ortadoğu
mark regev
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Sky News'e konuşan Regev, sunucunun, sosyal medyada tepki toplayan, elleri kelepçeli, iç çamaşırlarıyla yan yana dizilmiş onlarca Filistinlinin görüntülerine ilişkin sorusunu yanıtladı.Regev, "Öncelikle, unutmayın ki burası Ortadoğu ve hava oldukça sıcak. Özellikle güneşli günlerde gömleğinizi çıkarmanızın istenmesi hoş olmayabilir ama bu, dünyanın sonu da değil" cevabını verdi.Alıkonan Filistinlilerin bir kısmının Hamas üyesi olmadıkları anlaşıldığı için salıverildiğini hatırlatan sunucu, İsrail ordusunun böyle bir hakkı olmadığını belirterek, danışmana Cenevre Sözleşmesini ihlal edip etmediklerini sordu.Danışman Regev, görüntülerin resmi materyal olmadığını ve videonun nasıl yayıldığına bakılması gerektiğini belirterek, İsrail'in bu konuda sorumlu tutulamayacağını ima etti.Sunucu, "Eğer İsrail ordusu tarafından çekildiği ortaya çıkmışsa, bunun konuyla ilgisi yok, Ortadoğu'daki sıcaklığın da" diyerek Regev'e tepki gösterdi.Sunucunun İsrail'in Cenevre Sözleşmesini ihlal ettiği yönündeki sorularını yinelemesi üzerine, Regev, "O seviyede uluslararası hukuk bilmediğini" söyledi.İsrail devlet televizyonu KAN'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde alıkoyduğu onlarca Filistinliyi yarı çıplak ve elleri kelepçeli şekilde yan yana dizildiği anlar yer almıştı. Görüntüler sosyal medyada tepki toplamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231210/putin-israil-basbakani-netanyahuyla-telefonda-gorustu-1078271526.html
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benyamin netanyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, sky news, skynews, ortadoğu, mark regev, hamas, hamas, hamas, hamas, hamas hareketi, cenevre sözleşmesi, cenevre sözleşmesi
Netanyahu'nun danışmanı, Filistinlilerin yarı çıplak gözaltına alınmasını savundu
17:47 10.12.2023 (güncellendi: 17:49 10.12.2023)
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun danışmanı Mark Regev, İsrail ordusunun onlarca Filistinliyi yarı çıplak ve elleri kelepçeli şekilde alıkoyduğu, sosyal medyada tepki toplayan görüntülere ilişkin, "Burası Ortadoğu ve hava oldukça sıcak" dedi.
Sky News'e konuşan Regev, sunucunun, sosyal medyada tepki toplayan, elleri kelepçeli, iç çamaşırlarıyla yan yana dizilmiş onlarca Filistinlinin görüntülerine ilişkin sorusunu yanıtladı.
Regev, "Öncelikle, unutmayın ki burası Ortadoğu ve hava oldukça sıcak. Özellikle güneşli günlerde gömleğinizi çıkarmanızın istenmesi hoş olmayabilir ama bu, dünyanın sonu da değil" cevabını verdi.
Alıkonan Filistinlilerin bir kısmının Hamas üyesi olmadıkları anlaşıldığı için salıverildiğini hatırlatan sunucu, İsrail ordusunun böyle bir hakkı olmadığını belirterek, danışmana Cenevre Sözleşmesini ihlal edip etmediklerini sordu.
Danışman Regev, görüntülerin resmi materyal olmadığını ve videonun nasıl yayıldığına bakılması gerektiğini belirterek, İsrail'in bu konuda sorumlu tutulamayacağını ima etti.
Sunucu, "Eğer İsrail ordusu tarafından çekildiği ortaya çıkmışsa, bunun konuyla ilgisi yok, Ortadoğu'daki sıcaklığın da" diyerek Regev'e tepki gösterdi.
Sunucunun İsrail'in Cenevre Sözleşmesini ihlal ettiği yönündeki sorularını yinelemesi üzerine, Regev, "O seviyede uluslararası hukuk bilmediğini" söyledi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde alıkoyduğu onlarca Filistinliyi yarı çıplak ve elleri kelepçeli şekilde yan yana dizildiği anlar yer almıştı. Görüntüler sosyal medyada tepki toplamıştı.