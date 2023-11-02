https://sputniknews.com.tr/20231102/netanyahu-savas-bize-ekonomik-maliyetler-cikardi-bunlari-tereddut-etmeden-odeyecegiz-1077016444.html
Netanyahu: Savaş bize ekonomik maliyetler çıkardı, bunları tereddüt etmeden ödeyeceğiz
Netanyahu: Savaş bize ekonomik maliyetler çıkardı, bunları tereddüt etmeden ödeyeceğiz
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail’in havadan ve karadan saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi’ndeki savaşın kendilerine ekonomik maliyetler çıkardığını... 02.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-02T23:48+0300
2023-11-02T23:48+0300
2023-11-02T23:48+0300
israil- filistin çatışması
benyamin netanyahu
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
filistin
bezalel smotrich
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İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile ortak basın toplantısı yaptı.Savaş ekonomisine ilişkin konuşan Netanyahu, “para musluklarının açılması ve ihtiyacı olan herkese para dökülmesi” talimatı verdiğini kaydetti.Netanyahu, “Savaş bize ekonomik maliyetler çıkardı, ama bunları tereddüt etmeden ödeyeceğiz” diye konuştu.Maliye Bakanı Smotrich de, İsrail ordusunda yedek asker olarak göreve alınan kişilere, çatışma bölgelerinden tahliye olan İsraillilere ve ülke genelinde işletmelere bir dizi mali yardım ve destek paketi açıkladı.Smotrich, ülke genelinde gelir vergisi, sosyal sigorta ve diğer ödemelerin kasım için askıya alındığını ve silah altına alınan askerlerin vergilerinin ikinci bir emre kadar tahakkukunun durdurulduğunu ifade etti.Ülke genelindeki çatışma bölgelerinden tahliye edilen 160 bin kişinin yaklaşık 25 bininin hotellere yerleştirildiğini bunun da hazineye maliyetinin ayda yaklaşık 376 milyon dolar olduğuna işaret eden Smotrich, bu bölgelerden tahliye edilenlerin maaşlarının da hazineden ödeneceğini aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20231102/kizilhac-temsilcisi-gazzede-kuvozdeki-bebekler-elektriklerin-olmamasi-nedeniyle-her-an-olebilir-1077009510.html
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Netanyahu: Savaş bize ekonomik maliyetler çıkardı, bunları tereddüt etmeden ödeyeceğiz
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail’in havadan ve karadan saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi’ndeki savaşın kendilerine ekonomik maliyetler çıkardığını belirterek, bunları “tereddüt etmeden ödeyeceklerini” söyledi.
İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile ortak basın toplantısı yaptı.
Savaş ekonomisine ilişkin konuşan Netanyahu, “para musluklarının açılması ve ihtiyacı olan herkese para dökülmesi” talimatı verdiğini kaydetti.
Netanyahu, “Savaş bize ekonomik maliyetler çıkardı, ama bunları tereddüt etmeden ödeyeceğiz” diye konuştu.
Maliye Bakanı Smotrich de, İsrail ordusunda yedek asker olarak göreve alınan kişilere, çatışma bölgelerinden tahliye olan İsraillilere ve ülke genelinde işletmelere bir dizi mali yardım ve destek paketi açıkladı.
Smotrich, ülke genelinde gelir vergisi, sosyal sigorta ve diğer ödemelerin kasım için askıya alındığını ve silah altına alınan askerlerin vergilerinin ikinci bir emre kadar tahakkukunun durdurulduğunu ifade etti.
Ülke genelindeki çatışma bölgelerinden tahliye edilen 160 bin kişinin yaklaşık 25 bininin hotellere yerleştirildiğini bunun da hazineye maliyetinin ayda yaklaşık 376 milyon dolar olduğuna işaret eden Smotrich, bu bölgelerden tahliye edilenlerin maaşlarının da hazineden ödeneceğini aktardı.