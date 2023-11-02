https://sputniknews.com.tr/20231102/kizilhac-temsilcisi-gazzede-kuvozdeki-bebekler-elektriklerin-olmamasi-nedeniyle-her-an-olebilir-1077009510.html
Kızılhaç temsilcisi: Gazze’de kuvözdeki bebekler elektriklerin olmaması nedeniyle her an ölebilir
Kızılhaç temsilcisi: Gazze’de kuvözdeki bebekler elektriklerin olmaması nedeniyle her an ölebilir
Kızılhaç Ortadoğu Temsilcisi İman El Tarablusi, Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin, "Sağlık hizmetleri, yakıt kıtlığı ve elektrik eksikliği nedeniyle tamamen... 02.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-02T22:12+0300
2023-11-02T22:12+0300
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Kızılhaç Ortadoğu Temsilcisi İman El Tarablusi, Gazze'ye gönderilen insani yardımın temel insani ihtiyaçları karşılamaya yetmediğini söyledi. Sputnik'e konuşan El Tarablusi, “Yapılan yardımlar elbette iyi ama her geçen gün artan ihtiyaçları karşılamaya yetmiyor. Sağlık hizmetleri, yakıt kıtlığı ve elektrik eksikliği nedeniyle tamamen çökmenin eşiğinde. Elektrik olmazsa hastanelerin çalışması tamamen durur, kuvözdeki bebekler her an ölebilir” dedi.Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin geçen cuma gününden pazar gününe kadar üç gün içinde Gazze'ye tıbbi malzeme ve su filtreleri de dahil olmak üzere 60 ton insani yardım ulaştırdığını belirten El Tarablusi, “Kızılhaç, askeri cerrahlar ve su arıtma uzmanlarının yanı sıra silahlardan kaynaklı toksinler ve ağır metallerle çevre kirliliği oluşması konusunda uzmanlardan oluşan bir ekibi getirmeyi başardı” diye konuştu.Gazze'de güvenli yer olmadığı için herkesin stres altında olduğunu vurgulayan Kızılhaç temsilcisi, “Binlerce çocuk ve yaşlı, hastanelerin duvarlarının yanına sığınıyor. Örneğin Kudüs Hastanesi yakınında yerlerinden edilmiş binlerce Filistinli var. İsrailli yetkililer tahliye emri verdi. Tahliye emri verildiğinde sonuçlarının sorumluluğunun da üstlenilmesi gerekiyor. Hastanenin yakınında bulunan tüm bu insanlar nereye gidecek? Gazze’deki tüm hastanelerin zaten aşırı dolu olduğu bu durumda hastalar nereye nakledilecek?” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231102/bm-gazzedeki-turk-filistin-dostluk-hastanesinin-yakiti-bitti-1076999379.html
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Kızılhaç temsilcisi: Gazze’de kuvözdeki bebekler elektriklerin olmaması nedeniyle her an ölebilir
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Kızılhaç Ortadoğu Temsilcisi İman El Tarablusi, Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin, "Sağlık hizmetleri, yakıt kıtlığı ve elektrik eksikliği nedeniyle tamamen çökmenin eşiğinde. Elektrik olmazsa hastanelerin çalışması tamamen durur, kuvözdeki bebekler her an ölebilir” ifadelerini kullandı.
Kızılhaç Ortadoğu Temsilcisi İman El Tarablusi, Gazze'ye gönderilen insani yardımın temel insani ihtiyaçları karşılamaya yetmediğini söyledi.
Sputnik'e konuşan El Tarablusi, “Yapılan yardımlar elbette iyi ama her geçen gün artan ihtiyaçları karşılamaya yetmiyor. Sağlık hizmetleri, yakıt kıtlığı ve elektrik eksikliği nedeniyle tamamen çökmenin eşiğinde. Elektrik olmazsa hastanelerin çalışması tamamen durur, kuvözdeki bebekler her an ölebilir” dedi.
Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin geçen cuma gününden pazar gününe kadar üç gün içinde Gazze'ye tıbbi malzeme ve su filtreleri de dahil olmak üzere 60 ton insani yardım ulaştırdığını belirten El Tarablusi, “Kızılhaç, askeri cerrahlar ve su arıtma uzmanlarının yanı sıra silahlardan kaynaklı toksinler ve ağır metallerle çevre kirliliği oluşması konusunda uzmanlardan oluşan bir ekibi getirmeyi başardı” diye konuştu.
Gazze'de güvenli yer olmadığı için herkesin stres altında olduğunu vurgulayan Kızılhaç temsilcisi, “Binlerce çocuk ve yaşlı, hastanelerin duvarlarının yanına sığınıyor. Örneğin Kudüs Hastanesi yakınında yerlerinden edilmiş binlerce Filistinli var. İsrailli yetkililer tahliye emri verdi. Tahliye emri verildiğinde sonuçlarının sorumluluğunun da üstlenilmesi gerekiyor. Hastanenin yakınında bulunan tüm bu insanlar nereye gidecek? Gazze’deki tüm hastanelerin zaten aşırı dolu olduğu bu durumda hastalar nereye nakledilecek?” ifadelerini kullandı.