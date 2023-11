https://sputniknews.com.tr/20231102/kizilhac-temsilcisi-gazzede-kuvozdeki-bebekler-elektriklerin-olmamasi-nedeniyle-her-an-olebilir-1077009510.html

Kızılhaç temsilcisi: Gazze’de kuvözdeki bebekler elektriklerin olmaması nedeniyle her an ölebilir

Kızılhaç temsilcisi: Gazze’de kuvözdeki bebekler elektriklerin olmaması nedeniyle her an ölebilir

Kızılhaç Ortadoğu Temsilcisi İman El Tarablusi, Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin, "Sağlık hizmetleri, yakıt kıtlığı ve elektrik eksikliği nedeniyle tamamen... 02.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-02T22:12+0300

2023-11-02T22:12+0300

2023-11-02T22:12+0300

israil- filistin çatışması

uluslararası kızılhaç komitesi

uluslararası kızılhaç komitesi (icrc)

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

israil

gazze

gazze şeridi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/02/1076994018_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cedfb8e5dad6be2498d7fe555559f7a9.jpg

Kızılhaç Ortadoğu Temsilcisi İman El Tarablusi, Gazze'ye gönderilen insani yardımın temel insani ihtiyaçları karşılamaya yetmediğini söyledi. Sputnik'e konuşan El Tarablusi, “Yapılan yardımlar elbette iyi ama her geçen gün artan ihtiyaçları karşılamaya yetmiyor. Sağlık hizmetleri, yakıt kıtlığı ve elektrik eksikliği nedeniyle tamamen çökmenin eşiğinde. Elektrik olmazsa hastanelerin çalışması tamamen durur, kuvözdeki bebekler her an ölebilir” dedi.Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin geçen cuma gününden pazar gününe kadar üç gün içinde Gazze'ye tıbbi malzeme ve su filtreleri de dahil olmak üzere 60 ton insani yardım ulaştırdığını belirten El Tarablusi, “Kızılhaç, askeri cerrahlar ve su arıtma uzmanlarının yanı sıra silahlardan kaynaklı toksinler ve ağır metallerle çevre kirliliği oluşması konusunda uzmanlardan oluşan bir ekibi getirmeyi başardı” diye konuştu.Gazze'de güvenli yer olmadığı için herkesin stres altında olduğunu vurgulayan Kızılhaç temsilcisi, “Binlerce çocuk ve yaşlı, hastanelerin duvarlarının yanına sığınıyor. Örneğin Kudüs Hastanesi yakınında yerlerinden edilmiş binlerce Filistinli var. İsrailli yetkililer tahliye emri verdi. Tahliye emri verildiğinde sonuçlarının sorumluluğunun da üstlenilmesi gerekiyor. Hastanenin yakınında bulunan tüm bu insanlar nereye gidecek? Gazze’deki tüm hastanelerin zaten aşırı dolu olduğu bu durumda hastalar nereye nakledilecek?” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231102/bm-gazzedeki-turk-filistin-dostluk-hastanesinin-yakiti-bitti-1076999379.html

filistin

israil

gazze

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, abd, kızılhaç