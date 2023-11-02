https://sputniknews.com.tr/20231102/israilli-milletvekilinden-gazze-yer-yuzunden-silinsin-cagrisi-1076999550.html

İsrailli milletvekilinden 'Gazze yer yüzünden silinsin' çağrısı

İsrailli milletvekilinden 'Gazze yer yüzünden silinsin' çağrısı

İsrail’de iktidardaki Likud partisi milletvekili Galit Distel Atbaryan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Gazze'nin yer yüzünden silinmesi... 02.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-02T17:02+0300

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2023-11-02T17:02+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

gazze

gazze şeridi

hamas

mısır

israil savunma kuvvetleri (idf)

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İsrail'in iktidardaki Likud Partisi'nden bir milletvekili ve yakın zamanda bakanlık yapmış bir isim olan Galit Distel Atbaryan Gazze'nin tamamının yeryüzünden silinmesi çağrısında bulunarak kıyı bölgesinin yok edilmesi gerektiğini söyledi.İki hafta öncesine kadar Kamu Diplomasisi Bakanı olan Atbaryan, Facebook'ta paylaştığı videoda İsrailli takipçilerine bir mesaj göndererek onları iç tartışmalara son vermeye ve Gazze'deki 'canavarlara' odaklanmaya çağrısı yaptı.İsrail halkının enerjisini tek bir şeye odaklaması gerektiğini belirten Atbaryan, bu odağın 'Gazze'nin tamamını yeryüzünden silmek' olması gerektiğini dile getirdi. Filistinlilere 'Naziler' diyerek atıfta bulunan Atbaryan, "Bu cesur canavarların Gazze'nin Güney bariyerini aşarak Mısır'a kaçtıklarını görmek istediğini ya da ölmeleri" gerektiğini söyledi.İsrail ordusuna da çağrı yapan Atbaryan, ordunun 'intikamcı ve zalim' olması gerektiğini vurgulayarak bundan daha azının ahlaksızlık olduğunu ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20231019/israil-savunma-bakani-gorevi-basariyla-tamamlayana-kadar-devam-edecegiz-1076518739.html

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

mısır

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