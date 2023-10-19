https://sputniknews.com.tr/20231019/israil-savunma-bakani-gorevi-basariyla-tamamlayana-kadar-devam-edecegiz-1076518739.html

İsrail Savunma Bakanı: Kesin, keskin ve ölümcül olacağız, görevi tamamlayana kadar durmayacağız

İsrail Savunma Bakanı: Kesin, keskin ve ölümcül olacağız, görevi tamamlayana kadar durmayacağız

Bakan Gallant, İsrail Savunma Kuvvetleri askerlerinin Hamas'ı yenmek için gerekli motivasyonlara sahip olduğunu belirtti. 19.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-19T16:44+0300

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israil savunma kuvvetleri (idf)

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israil-filistin sorunu

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Savunma Bakanı Yoav Gallant Gazze sınırı yakınlarındaki İsrail Savunma Kuvvetleri hazırlık bölgelerini ziyaret etti ve terör örgütleriyle savaşmak üzere Gazze Şeridi'ne girmeyi bekleyen askerlerle görüştü.Gallant görüştüğü askerler hakkında şunları söyledi: "Hamas'ı yenmek, terörist altyapıyı ortadan kaldırmak ve görevi gerektiği gibi yerine getirmek için gereken her şeyi yapma kararlılığını, savaş ruhunu ve hepsinden önemlisi motivasyonu görüyorum."Gallant açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:Gallant ayrıca sözlerine, "Kesin, keskin, ölümcül olacağız ve görevi tamamen yerine getirene kadar devam edeceğiz" cümlesiyle son verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230808/israil-savunma-bakani-gallant-hizbullahi-tehdit-etti-lubnani-tas-devrine-ceviririz-1074487404.html

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