https://sputniknews.com.tr/20231019/israil-savunma-bakani-gorevi-basariyla-tamamlayana-kadar-devam-edecegiz-1076518739.html
İsrail Savunma Bakanı: Kesin, keskin ve ölümcül olacağız, görevi tamamlayana kadar durmayacağız
İsrail Savunma Bakanı: Kesin, keskin ve ölümcül olacağız, görevi tamamlayana kadar durmayacağız
Bakan Gallant, İsrail Savunma Kuvvetleri askerlerinin Hamas'ı yenmek için gerekli motivasyonlara sahip olduğunu belirtti. 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T16:44+0300
2023-10-19T16:44+0300
2023-10-19T16:47+0300
dünya
yoav gallant
israil savunma bakanı
israil savunma kuvvetleri (idf)
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
israil
gazze
gazze şeridi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0b/1076219360_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8bdb5f800ff7f4bac8fef04e5c9a8bd9.jpg
Savunma Bakanı Yoav Gallant Gazze sınırı yakınlarındaki İsrail Savunma Kuvvetleri hazırlık bölgelerini ziyaret etti ve terör örgütleriyle savaşmak üzere Gazze Şeridi'ne girmeyi bekleyen askerlerle görüştü.Gallant görüştüğü askerler hakkında şunları söyledi: "Hamas'ı yenmek, terörist altyapıyı ortadan kaldırmak ve görevi gerektiği gibi yerine getirmek için gereken her şeyi yapma kararlılığını, savaş ruhunu ve hepsinden önemlisi motivasyonu görüyorum."Gallant açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:Gallant ayrıca sözlerine, "Kesin, keskin, ölümcül olacağız ve görevi tamamen yerine getirene kadar devam edeceğiz" cümlesiyle son verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230808/israil-savunma-bakani-gallant-hizbullahi-tehdit-etti-lubnani-tas-devrine-ceviririz-1074487404.html
filistin
israil
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0b/1076219360_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_5f6804229553733c590dcb1e14c51879.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yoav gallant, israil savunma bakanı, israil savunma kuvvetleri (idf), filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, gazze, gazze şeridi
yoav gallant, israil savunma bakanı, israil savunma kuvvetleri (idf), filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, gazze, gazze şeridi
İsrail Savunma Bakanı: Kesin, keskin ve ölümcül olacağız, görevi tamamlayana kadar durmayacağız
16:44 19.10.2023 (güncellendi: 16:47 19.10.2023) Abone ol
Bakan Gallant, İsrail Savunma Kuvvetleri askerlerinin Hamas'ı yenmek için gerekli motivasyonlara sahip olduğunu belirtti.
Savunma Bakanı Yoav Gallant Gazze sınırı yakınlarındaki İsrail Savunma Kuvvetleri hazırlık bölgelerini ziyaret etti ve terör örgütleriyle savaşmak üzere Gazze Şeridi'ne girmeyi bekleyen askerlerle görüştü.
Gallant görüştüğü askerler hakkında şunları söyledi: "Hamas'ı yenmek, terörist altyapıyı ortadan kaldırmak ve görevi gerektiği gibi yerine getirmek için gereken her şeyi yapma kararlılığını, savaş ruhunu ve hepsinden önemlisi motivasyonu görüyorum."
Gallant açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:
Ben savunma teşkilatından sorumluyum. Son iki haftadır bunun sorumluluğunu üstleniyorum, zorlu olaylarda da teşkilatı zafere taşımakla yükümlüyüm.
Gallant ayrıca sözlerine, "Kesin, keskin, ölümcül olacağız ve görevi tamamen yerine getirene kadar devam edeceğiz" cümlesiyle son verdi.