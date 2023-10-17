Bahçeli İsrail-Filistin çatışmalarını değerlendirdi: 'Gazze'de çocuklar, kurşunların canlı hedefi'

İttifak olarak yeni bir Türk mucizesine birlikte imza atacağız. İttifak olarak yeni bir Türk mucizesine birlikte imza atacağız.

Davamız büyük, davamız kutlu, davamız doğrudur. Her şart altında, halkın yanındayız. Her zaman insanımızın huzur, refah ve mutluluğunu hedefledik. Buna da devam edeceğiz. Geceyi gündüze, yılları önümüze katıp, hep bir adım önde olmanın mücadelesiyle bugünlere geldik. Davamız büyük, davamız kutlu, davamız doğrudur. Her şart altında, halkın yanındayız. Her zaman insanımızın huzur, refah ve mutluluğunu hedefledik. Buna da devam edeceğiz. Geceyi gündüze, yılları önümüze katıp, hep bir adım önde olmanın mücadelesiyle bugünlere geldik.

81 ilde aday çıkarma iddiaları sadece tantanadır. Tarih bunları bir gün mutlaka yazacaktır. Bir dava ilk zorlukta hakkından vazgeçmiş olsaydı, tarih diye bir şey olamazdı. 81 ilde aday çıkarma iddiaları sadece tantanadır. Tarih bunları bir gün mutlaka yazacaktır. Bir dava ilk zorlukta hakkından vazgeçmiş olsaydı, tarih diye bir şey olamazdı.

Kudüs düştü demekle düşmez, İsrail'in demekle olmaz. Sanmasınlar sadece Gazze İslam'dır, buraların toprağı İslam'dır, koruyucusu Allah'tır. Kudüs düştü demekle düşmez, İsrail'in demekle olmaz. Sanmasınlar sadece Gazze İslam'dır, buraların toprağı İslam'dır, koruyucusu Allah'tır.

Kıyamet günü senaryoları tedavüle sokuldu. Beyaz fosfor bombası kullanıldığı kanıtlandı. İnsan hakları vurgun yedi. Gazze'deki çocuklar, siviller kurşunların canlı hedefidir. Sivillerin bulunduğu binalar bombalandı. Kıyamet günü senaryoları tedavüle sokuldu. Beyaz fosfor bombası kullanıldığı kanıtlandı. İnsan hakları vurgun yedi. Gazze'deki çocuklar, siviller kurşunların canlı hedefidir. Sivillerin bulunduğu binalar bombalandı.

Cinayete ses çıkarmayan caninin suç ortağıdır. Cinayete ses çıkarmayan caninin suç ortağıdır.

ABD Dışişleri Bakanı İsrail ziyaretinde 'Yahudi olarak buradayım' dedi, Müslüman Türk milleti, oraya giderse olacakları hesap eden bir akıl sahibi karşımıza çıkacak mı? ABD Dışişleri Bakanı İsrail ziyaretinde 'Yahudi olarak buradayım' dedi, Müslüman Türk milleti, oraya giderse olacakları hesap eden bir akıl sahibi karşımıza çıkacak mı?

Hamas'ın sivillere saldırmasına da karşı çıkıyoruz, masumların dini, milli aidiyetlerine bakmıyoruz. Hamas'ın sivillere saldırmasına da karşı çıkıyoruz, masumların dini, milli aidiyetlerine bakmıyoruz.

HDP'nin makyaj yapmış hali olan bölücü yapının kongresi yapıldı. Terör gösterisinin yapıldığı salonda Türk bayrağı asılması, bebek katilinin posteri sahneye çıkarıldı. Kılıçdaroğlu'ndan ve ortaklarından ses çıkmadı. HDP'nin makyaj yapmış hali olan bölücü yapının kongresi yapıldı. Terör gösterisinin yapıldığı salonda Türk bayrağı asılması, bebek katilinin posteri sahneye çıkarıldı. Kılıçdaroğlu'ndan ve ortaklarından ses çıkmadı.

Gördüğüm kadarıyla CHP Genel Başkanı laf olsun, torba dolsun derdindedir. Geçen hafta grup toplantısında bize sorular yöneltmiş. Allah var, pek ciddiye almadım. Sorular iyi hazırlanmamış. Kılıçdaroğlu onu bırak; bugün görüşlecek Suriye ve Irak tezkeresine ne diyeceksin? Onu söyle. “Evet” mi “hayır” mı oyu kullanacaksın. Onu açıkla. Söyle de duyalım, paylaş da bilelim. Gördüğüm kadarıyla CHP Genel Başkanı laf olsun, torba dolsun derdindedir. Geçen hafta grup toplantısında bize sorular yöneltmiş. Allah var, pek ciddiye almadım. Sorular iyi hazırlanmamış. Kılıçdaroğlu onu bırak; bugün görüşlecek Suriye ve Irak tezkeresine ne diyeceksin? Onu söyle. “Evet” mi “hayır” mı oyu kullanacaksın. Onu açıkla. Söyle de duyalım, paylaş da bilelim.