https://sputniknews.com.tr/20231209/ensarullah-israil-ile-baglantisi-olmayan-tum-gemilerin-gecisine-izin-vermeye-haziriz-1078259711.html

Ensarullah: İsrail ile bağlantısı olmayan tüm gemilerin geçişine izin vermeye hazırız

Ensarullah: İsrail ile bağlantısı olmayan tüm gemilerin geçişine izin vermeye hazırız

Yemen’in kuzeyinde faaliyet gösteren Ensarullah (Husiler) Sözcüsü Yahya Saria, Husi güçlerinin Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde İsrail'le bağlantılı olanların... 09.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-09T23:16+0300

2023-12-09T23:16+0300

2023-12-09T23:16+0300

israil- filistin çatışması

gazze şeridi

israil

ensarullah

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Arap televizyonlarının yayınladığı konuşma sırasında Saria, Husi güçlerinin Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde İsrail'le bağlantılı olanların dışında tüm gemilerin geçişine izin vermeye hazır olduklarını söyledi.Saria, “Yemen Silahlı Kuvvetleri, İsrail ile bağlantılı veya İsrail limanlarına mal taşıyacak olan gemilerin dışında tüm gemiler ve tüm ülkeler için Kızıldeniz ve Umman Denizi üzerinden küresel ticaret trafiğini sürdürme konusundaki tam kararlılığını bir kez daha teyit ediyor” diye konuştu.Sözcü ayrıca ‘Gazze Şeridi'ne gıda ve ilaç ulaştırılmaması halinde’ Husi güçlerinin İsrail'e giden tüm gemilerin geçişini yasaklayacağını sözlerine ekledi.Husiler geçen hafta, Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin sona ermesinin ardından İsrail'e yönelik saldırılara yeniden başlayacaklarını açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231208/israil-ile-catismadaki-hizbullah-4-mensubunun-daha-oldugunu-belirtti-1078236470.html

gazze şeridi

israil

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gazze şeridi, israil, ensarullah