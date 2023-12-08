https://sputniknews.com.tr/20231208/israil-ile-catismadaki-hizbullah-4-mensubunun-daha-oldugunu-belirtti-1078236470.html
İsrail ile çatışmadaki Hizbullah, 4 mensubunun daha öldüğünü belirtti
İsrail ile çatışmadaki Hizbullah, 4 mensubunun daha öldüğünü belirtti
Hizbullah Hareketi, İsrail ile Lübnan’ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 4 mensubunun daha öldüğünü duyurdu. 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T22:08+0300
2023-12-08T22:08+0300
2023-12-08T22:08+0300
israil- filistin çatışması
israil-filistin
israil
hizbullah
lübnan
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Hizbullah, İsrail ile yaşanan çalışmalardaki kayıpları hakkında yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, 4 Hizbullah mensubunun "Kudüs yolunda" hayatını kaybettiği ifade edildi.İsrail ordusu ile 8 Ekim’den bu yana yaşanan çatışmalarda, Hizbullah’tan ölenlerin sayısı 97’ye yükseldi.
https://sputniknews.com.tr/20231207/israil-ile-catisan-hizbullah-2-mensubunun-daha-oldugunu-duyurdu-1078198066.html
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israil-filistin, israil, hizbullah, lübnan
israil-filistin, israil, hizbullah, lübnan
İsrail ile çatışmadaki Hizbullah, 4 mensubunun daha öldüğünü belirtti
Hizbullah Hareketi, İsrail ile Lübnan’ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 4 mensubunun daha öldüğünü duyurdu.
Hizbullah, İsrail ile yaşanan çalışmalardaki kayıpları hakkında yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, 4 Hizbullah mensubunun "Kudüs yolunda" hayatını kaybettiği ifade edildi.
İsrail ordusu ile 8 Ekim’den bu yana yaşanan çatışmalarda, Hizbullah’tan ölenlerin sayısı 97’ye yükseldi.