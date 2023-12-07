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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231207/israil-ile-catisan-hizbullah-2-mensubunun-daha-oldugunu-duyurdu-1078198066.html
İsrail ile çatışan Hizbullah, 2 mensubunun daha öldüğünü duyurdu
İsrail ile çatışan Hizbullah, 2 mensubunun daha öldüğünü duyurdu
Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ile sınırda yaşanan çatışmalarda 2 mensubunun daha öldüğünü duyurdu. İsrail ordusu ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan... 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T19:42+0300
2023-12-07T19:42+0300
israil- filistin çatışması
hizbullah
nebil isra
israil-filistin
israil
çatışma
silahlı çatışma
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Hizbullah, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyinde meydana gelen çatışmalardaki kayıplarına ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, Hatım Ali Cafer ve İmad Muhammed Reşini isimli 2 Hizbullah mensubunun "Kudüs yolunda" hayatını kaybettiği ifade edildi.Lübnan’dan İsrail’e düzenlenen roket saldırısında bir kişi öldüÖte yandan, Lübnan’dan İsrail’e düzenlenen tanksavar füzesi saldırısında bir İsraillinin öldüğü bildirildi.İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan’dan İsrail’in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine tanksavar füzeleri ile saldırı düzenlendiği belirtildi.Açıklamada, saldırının düzenlendiği bölgelerin İsrail ordusuna ait helikopter, tank ve top ateşiyle vurulduğu kaydedildi. İsrail acil yardım servisinden yapılan açıklamada ise saldırıcı sonucu bir İsraillinin öldüğü aktarıldı.Hizbullah, İsrail'e ait 4 askeri noktaya saldırı düzenlediDiğer yandan Hizbullah, İsrail'e ait 4 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği saldırılar hakkında açıklama yaptı.Açıklamada, sınır hattında yer alan İsrail'e ait Ramim, Merc ve Baruk askeri noktaların "uygun silahlarla" vurulduğu ifade edildi.Hizbullah bir başka açıklamasında ise Mitan askeri noktasının da hedef alındığını kaydetti.Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre ise İsrail ordusu, Lübnan'ın sınır bölgesinde yer alan Kunin beldesindeki bazı noktalara yoğun hava saldırısı düzenledi.Saldırıda bir enstitüde eğitim alan öğrencilerin kırılan cam parçalarının isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandıkları belirtildi.Lübnan medyasında yer alan görüntülerde ise İsrail saldırısı nedeniyle Kunin beldesinde büyük bir patlama meydana geldiği görülüyor.Ayrıca NNA'nın başka bir haberinde İsrail'in Lübnan'ın yine güneyinde yer alan Rmeyş beldesinin çevresindeki tepeleri "beyaz fosfor" bombasıyla vurduğu aktarıldı.İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana Lübnan-İsrail sınırında çatışmalar yaşanıyor. Çatışmalarda 92 Hizbullah mensubu, 1 Lübnan askeri ve 6 İsrail askeri öldü. Çatışmalar ayrıca Lübnan'da 3'ü çocuk, 3'ü gazeteci 23 sivilin, İsrail'de de 5 sivilin hayatını kaybetmesine yol açtı.
https://sputniknews.com.tr/20231204/hizbullah-israile-ait-4-askeri-noktaya-saldiri-duzenledi-1078054521.html
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hizbullah, nebil isra, israil-filistin, israil, çatışma, silahlı çatışma
hizbullah, nebil isra, israil-filistin, israil, çatışma, silahlı çatışma

İsrail ile çatışan Hizbullah, 2 mensubunun daha öldüğünü duyurdu

19:42 07.12.2023
© AAİsrail Lübnan
İsrail Lübnan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2023
© AA
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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ile sınırda yaşanan çatışmalarda 2 mensubunun daha öldüğünü duyurdu. İsrail ordusu ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 92'ye yükseldi. Lübnan’dan İsrail’e düzenlenen bir roket saldırısında ise bir kişi öldü.
Hizbullah, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyinde meydana gelen çatışmalardaki kayıplarına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, Hatım Ali Cafer ve İmad Muhammed Reşini isimli 2 Hizbullah mensubunun "Kudüs yolunda" hayatını kaybettiği ifade edildi.

Lübnan’dan İsrail’e düzenlenen roket saldırısında bir kişi öldü

Öte yandan, Lübnan’dan İsrail’e düzenlenen tanksavar füzesi saldırısında bir İsraillinin öldüğü bildirildi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan’dan İsrail’in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine tanksavar füzeleri ile saldırı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, saldırının düzenlendiği bölgelerin İsrail ordusuna ait helikopter, tank ve top ateşiyle vurulduğu kaydedildi.
İsrail acil yardım servisinden yapılan açıklamada ise saldırıcı sonucu bir İsraillinin öldüğü aktarıldı.

Hizbullah, İsrail'e ait 4 askeri noktaya saldırı düzenledi

Diğer yandan Hizbullah, İsrail'e ait 4 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.
Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği saldırılar hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada, sınır hattında yer alan İsrail'e ait Ramim, Merc ve Baruk askeri noktaların "uygun silahlarla" vurulduğu ifade edildi.
Hizbullah bir başka açıklamasında ise Mitan askeri noktasının da hedef alındığını kaydetti.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre ise İsrail ordusu, Lübnan'ın sınır bölgesinde yer alan Kunin beldesindeki bazı noktalara yoğun hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda bir enstitüde eğitim alan öğrencilerin kırılan cam parçalarının isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandıkları belirtildi.
Lübnan medyasında yer alan görüntülerde ise İsrail saldırısı nedeniyle Kunin beldesinde büyük bir patlama meydana geldiği görülüyor.
Ayrıca NNA'nın başka bir haberinde İsrail'in Lübnan'ın yine güneyinde yer alan Rmeyş beldesinin çevresindeki tepeleri "beyaz fosfor" bombasıyla vurduğu aktarıldı.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana Lübnan-İsrail sınırında çatışmalar yaşanıyor.
Çatışmalarda 92 Hizbullah mensubu, 1 Lübnan askeri ve 6 İsrail askeri öldü. Çatışmalar ayrıca Lübnan'da 3'ü çocuk, 3'ü gazeteci 23 sivilin, İsrail'de de 5 sivilin hayatını kaybetmesine yol açtı.
İsrail Lübnan sınır bölgesi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hizbullah İsrail'e ait 4 askeri noktaya saldırı düzenledi
4 Aralık, 12:49
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