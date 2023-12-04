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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231204/hizbullah-israile-ait-4-askeri-noktaya-saldiri-duzenledi-1078054521.html
Hizbullah İsrail'e ait 4 askeri noktaya saldırı düzenledi
Hizbullah İsrail'e ait 4 askeri noktaya saldırı düzenledi
İsrail- Filistin gerilimi, giderek bölgesel çatışmaya dönüşürken, ABD ve İsrail’e karşı Kızıldeniz ve komşu ülkelerde saldırıların yoğunlaştığı gözlemleniyor. 04.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-04T12:49+0300
2023-12-04T12:49+0300
israil- filistin çatışması
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ortadoğu
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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, sınır bölgesinde İsrail'e ait 4 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyururken, sabah saatlerinde Irak merkezli Şii grupların Suriye ve Irak'taki ABD üslerine saldırdığı, Yemen'deki Husilerin ise Kızıldeniz’deki ticari gemilere saldırdığı bildirilmişti.Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail güçlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, Ştula, El Bağdadi, Er-Rahib ve Ruveysat el Alem askeri noktalarının ‘uygun silahlarla’ hedef alındığını ifade etti.Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde ise İsrail'e ait topçu birliklerinin Lübnan'ın sınır bölgesinde yer alan Meys el Cebel beldesi civarını vurduğu aktarıldı.İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana Lübnan sınırında karşılıklı saldırılar yaşanıyor.Bu saldırılarda 89 Hizbullah mensubu ile 6 İsrail askeri öldü.
https://sputniknews.com.tr/20231204/hamas-cok-sayida-israil-askerini-oldurduk-1078052225.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, şii milisler, hizbullah, husiler, yemen, suriye, irak, abd
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, şii milisler, hizbullah, husiler, yemen, suriye, irak, abd

Hizbullah İsrail'e ait 4 askeri noktaya saldırı düzenledi

12:49 04.12.2023
© AFP 2023 / JALAA MAREYİsrail Lübnan sınır bölgesi
İsrail Lübnan sınır bölgesi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2023
© AFP 2023 / JALAA MAREY
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İsrail- Filistin gerilimi, giderek bölgesel çatışmaya dönüşürken, ABD ve İsrail’e karşı Kızıldeniz ve komşu ülkelerde saldırıların yoğunlaştığı gözlemleniyor.
Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, sınır bölgesinde İsrail'e ait 4 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyururken, sabah saatlerinde Irak merkezli Şii grupların Suriye ve Irak'taki ABD üslerine saldırdığı, Yemen'deki Husilerin ise Kızıldeniz’deki ticari gemilere saldırdığı bildirilmişti.
Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail güçlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, Ştula, El Bağdadi, Er-Rahib ve Ruveysat el Alem askeri noktalarının ‘uygun silahlarla’ hedef alındığını ifade etti.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde ise İsrail'e ait topçu birliklerinin Lübnan'ın sınır bölgesinde yer alan Meys el Cebel beldesi civarını vurduğu aktarıldı.
İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana Lübnan sınırında karşılıklı saldırılar yaşanıyor.
Bu saldırılarda 89 Hizbullah mensubu ile 6 İsrail askeri öldü.
Filistin Gazze tünel Hamas - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas: Çok sayıda İsrail askerini öldürdük
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