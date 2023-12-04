https://sputniknews.com.tr/20231204/hizbullah-israile-ait-4-askeri-noktaya-saldiri-duzenledi-1078054521.html
Hizbullah İsrail'e ait 4 askeri noktaya saldırı düzenledi
Hizbullah İsrail'e ait 4 askeri noktaya saldırı düzenledi
İsrail- Filistin gerilimi, giderek bölgesel çatışmaya dönüşürken, ABD ve İsrail’e karşı Kızıldeniz ve komşu ülkelerde saldırıların yoğunlaştığı gözlemleniyor. 04.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-04T12:49+0300
2023-12-04T12:49+0300
2023-12-04T12:49+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
ortadoğu
şii milisler
hizbullah
husiler
yemen
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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, sınır bölgesinde İsrail'e ait 4 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyururken, sabah saatlerinde Irak merkezli Şii grupların Suriye ve Irak'taki ABD üslerine saldırdığı, Yemen'deki Husilerin ise Kızıldeniz’deki ticari gemilere saldırdığı bildirilmişti.Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail güçlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, Ştula, El Bağdadi, Er-Rahib ve Ruveysat el Alem askeri noktalarının ‘uygun silahlarla’ hedef alındığını ifade etti.Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde ise İsrail'e ait topçu birliklerinin Lübnan'ın sınır bölgesinde yer alan Meys el Cebel beldesi civarını vurduğu aktarıldı.İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana Lübnan sınırında karşılıklı saldırılar yaşanıyor.Bu saldırılarda 89 Hizbullah mensubu ile 6 İsrail askeri öldü.
https://sputniknews.com.tr/20231204/hamas-cok-sayida-israil-askerini-oldurduk-1078052225.html
israil
gazze
gazze şeridi
yemen
suriye
irak
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, şii milisler, hizbullah, husiler, yemen, suriye, irak, abd
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, şii milisler, hizbullah, husiler, yemen, suriye, irak, abd
Hizbullah İsrail'e ait 4 askeri noktaya saldırı düzenledi
İsrail- Filistin gerilimi, giderek bölgesel çatışmaya dönüşürken, ABD ve İsrail’e karşı Kızıldeniz ve komşu ülkelerde saldırıların yoğunlaştığı gözlemleniyor.
Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, sınır bölgesinde İsrail'e ait 4 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyururken, sabah saatlerinde Irak merkezli Şii grupların
Suriye ve Irak'taki ABD üslerine saldırdığı, Yemen'deki Husilerin
ise Kızıldeniz’deki ticari gemilere saldırdığı bildirilmişti.
Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail güçlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, Ştula, El Bağdadi, Er-Rahib ve Ruveysat el Alem askeri noktalarının ‘uygun silahlarla’ hedef alındığını ifade etti.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde ise İsrail'e ait topçu birliklerinin Lübnan'ın sınır bölgesinde yer alan Meys el Cebel beldesi civarını vurduğu aktarıldı.
İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana Lübnan sınırında karşılıklı saldırılar yaşanıyor.
Bu saldırılarda 89 Hizbullah mensubu ile 6 İsrail askeri öldü.