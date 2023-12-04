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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231204/kizildenizde-gerilim-yukseliyor-abd-3-iha-dusurdu-1078044234.html
Kızıldeniz’de gerilim yükseliyor: ABD, 3 İHA düşürdü
Kızıldeniz’de gerilim yükseliyor: ABD, 3 İHA düşürdü
İsrail- Filistin geriliminin bölgelere doğru genişleme tehdidi gün geçtikçe artarken, ABD ordusu, Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarda insansız... 04.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-04T08:33+0300
2023-12-04T08:50+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
ortadoğu
kızıldeniz
abd
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
yemen
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, dün Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası kara sularda 3 ticari gemiye 4 saldırı düzenlendiği belirtildi.Kızıldeniz'in güneyinde ABD donanmasına bağlı ‘USS Carney’ destroyerinin ticari gemilerin yardım çağrısına yanıt verdiği aktarılan açıklamada, destroyerin gemilere yardım ederken kendisine doğru ilerleyen 3 İHA'yı düşürdüğü ifade edildi.Yemen'deki Husilerin kontrolündeki bölgeden ateşlenen bir füzenin Bahamalar bayraklı ‘Unity Explorer’ gemisinin yakınlarına düştüğü vurgulanan açıklamada, daha sonra farklı bir füzeyle vurulan gemide hafif hasar oluştuğu belirtildi.Yemen'den fırlatılan bir füzeyle Panama bayraklı ‘M/V Number 9’ gemide de hasar oluştuğuna işaret edilen açıklamada, Panama bayraklı ‘M/V Sophie II’ gemisinin de vurulduğu ancak herhangi bir zayiat oluşmadığı kaydedildi.Söz konusu saldırıların deniz güvenliğine ve uluslararası ticarete karşı tehdit oluşturduğuna dikkat çekilen açıklamada, Yemen'deki Husilerin düzenlediği saldırıların İran destekli gerçekleştirildiğine inanmak için de birçok nedenin olduğuna işaret edildi.Yemen'deki İran destekli Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda ‘Unity Explorer’ ve ‘Number Nine’ adlı iki İsrail gemisini hedef aldıklarını duyurmuştu. Husiler, gemilerden birinin İHA'yla diğerinin deniz füzesi ile vurulduğu aktarmıştı.Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.Yemen'deki Husiler, 31 Ekim'den bu yana birçok kez İsrail'e yönelik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini duyurmuşlardı.
https://sputniknews.com.tr/20231203/ingiltereden-kizildenizdeki-tum-gemilere-uyari-1078032257.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, kızıldeniz, abd, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), yemen
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, kızıldeniz, abd, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), yemen

Kızıldeniz’de gerilim yükseliyor: ABD, 3 İHA düşürdü

08:33 04.12.2023 (güncellendi: 08:50 04.12.2023)
© AFP 2023 / -Kızıldeniz Husi gemi saldırı İsrail Filistin
Kızıldeniz Husi gemi saldırı İsrail Filistin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2023
© AFP 2023 / -
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İsrail- Filistin geriliminin bölgelere doğru genişleme tehdidi gün geçtikçe artarken, ABD ordusu, Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarda insansız hava araçları düşürdüğünü duyurdu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, dün Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası kara sularda 3 ticari gemiye 4 saldırı düzenlendiği belirtildi.
Kızıldeniz'in güneyinde ABD donanmasına bağlı ‘USS Carney’ destroyerinin ticari gemilerin yardım çağrısına yanıt verdiği aktarılan açıklamada, destroyerin gemilere yardım ederken kendisine doğru ilerleyen 3 İHA'yı düşürdüğü ifade edildi.
Yemen'deki Husilerin kontrolündeki bölgeden ateşlenen bir füzenin Bahamalar bayraklı ‘Unity Explorer’ gemisinin yakınlarına düştüğü vurgulanan açıklamada, daha sonra farklı bir füzeyle vurulan gemide hafif hasar oluştuğu belirtildi.
Yemen'den fırlatılan bir füzeyle Panama bayraklı ‘M/V Number 9’ gemide de hasar oluştuğuna işaret edilen açıklamada, Panama bayraklı ‘M/V Sophie II’ gemisinin de vurulduğu ancak herhangi bir zayiat oluşmadığı kaydedildi.
Söz konusu saldırıların deniz güvenliğine ve uluslararası ticarete karşı tehdit oluşturduğuna dikkat çekilen açıklamada, Yemen'deki Husilerin düzenlediği saldırıların İran destekli gerçekleştirildiğine inanmak için de birçok nedenin olduğuna işaret edildi.
Yemen'deki İran destekli Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda ‘Unity Explorer’ ve ‘Number Nine’ adlı iki İsrail gemisini hedef aldıklarını duyurmuştu. Husiler, gemilerden birinin İHA'yla diğerinin deniz füzesi ile vurulduğu aktarmıştı.
Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.
Yemen'deki Husiler, 31 Ekim'den bu yana birçok kez İsrail'e yönelik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini duyurmuşlardı.
insansız hava aracı casus keşif uçağı İsrail - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2023
İsrail- Filistin çatışması
İngiltere’den Kızıldeniz'deki tüm gemilere uyarı
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