https://sputniknews.com.tr/20231203/yemenden-abd-destroyerine-saldiri-iha-ve-fuzeler-firlatildi-1078039155.html
Yemen'den ABD destroyerine saldırı: İHA ve füzeler fırlatıldı
Yemen'den ABD destroyerine saldırı: İHA ve füzeler fırlatıldı
ABD Donanması’na ait USS Carney destroyerine Yemen tarafından fırlatılan insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle saldırıldığı bildirildi. 03.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-03T20:32+0300
2023-12-03T20:32+0300
2023-12-03T21:00+0300
dünya
yemen
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abd
iha
pentagon
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Katar merkezli El Cezire televizyonunun ABD Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD Donanması’na ait USS Carney destroyeri, Yemen tarafından fırlatılan İHA ve füzelerin saldırısına maruz kaldı.Haberde, “ABD destroyeri Carney'e ve Kızıldeniz'deki ticari gemilere Yemen'den füzeler ve İHA'lar ateşlendi” ifadelerine yer verildi.Ensarullah: Babülmendep Boğazı'nda 2 İsrail gemisine saldırdıkYemen’in kuzeyinde faaliyet gösteren Ensarullah (Husiler) Sözcüsü Yahya Saria, hareket güçlerinin Babülmendep Boğazı'nda 2 İsrail gemisine saldırdığını bildirdi.Arap televizyonlarının yayınladığı açıklamada, “Yemen Silahlı Kuvvetleri (Husiler) Donanması bugün Babülmendep Boğazı'nda 2 İsrail gemisine saldırdı” ifadeleri yer aldı.Gemilerden birine füzeli, diğerin ise İHA’lı saldırı düzenlendiğine dikkat çeken sözcü Saria, her iki İsrail gemisinin de Husi donanmasının uyarılarını reddetmesi üzerine operasyon düzenlendiğini sözlerine ekledi.Pentagon: Husilerin USS Carney destroyerine doğru ilerleyen İHA'sı düşürüldüABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise ABD ordusunun Husiler tarafından fırlatılan ve ABD’nin USS Carney destroyerine doğru ilerleyen İHA'sını düşürdüğünü bildirdi.Pentagon’un yaptığı açıklamayı yayınlayan Al Hadath televizyonunun haberinde, “Husilerin saldırı girişiminde bulunduğu ticari geminin adı Unity Explorer. Carney destroyerine ve Unity Explorer’e doğru ilerleyen Husilerin insansız hava aracını düşürdük” ifadelerine yer verildi.Husiler saldırılara devam edeceklerini açıklamıştıDaha önce Al Hadath televizyonu, kendi kaynaklarına atıfla Yemenli Şii hareketi Ensarullah destekçilerinin, Hint Okyanusu ile Güneydoğu Asya'yı Süveyş Kanalı yoluyla Akdeniz'e bağlayan en önemli deniz ticaret yollarından Babülmendep Boğazı'nda bir İngiliz ticaret gemisine saldırdığını bildirmişti. ABD ve İsrail savaş gemilerinin bu saldırıya karşılık verdiği kaydedilmişti.Husiler bugün Gazze Şeridi'nde ateşkesin sona ermesinin ardından İsrail'e yönelik saldırılara devam edeceklerini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231126/yemen-aciklarinda-israille-baglantili-bir-kargo-gemisine-daha-el-koyuldu--1077799212.html
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yemen, destroyer, abd, iha, pentagon
yemen, destroyer, abd, iha, pentagon
Yemen'den ABD destroyerine saldırı: İHA ve füzeler fırlatıldı
20:32 03.12.2023 (güncellendi: 21:00 03.12.2023)
ABD Donanması’na ait USS Carney destroyerine Yemen tarafından fırlatılan insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle saldırıldığı bildirildi.
Katar merkezli El Cezire televizyonunun ABD Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD Donanması’na ait USS Carney destroyeri, Yemen tarafından fırlatılan İHA ve füzelerin saldırısına maruz kaldı.
Haberde, “ABD destroyeri Carney'e ve Kızıldeniz'deki ticari gemilere Yemen'den füzeler ve İHA'lar ateşlendi” ifadelerine yer verildi.
Ensarullah: Babülmendep Boğazı'nda 2 İsrail gemisine saldırdık
Yemen’in kuzeyinde faaliyet gösteren Ensarullah (Husiler) Sözcüsü Yahya Saria, hareket güçlerinin Babülmendep Boğazı'nda 2 İsrail gemisine saldırdığını bildirdi.
Arap televizyonlarının yayınladığı açıklamada, “Yemen Silahlı Kuvvetleri (Husiler) Donanması bugün Babülmendep Boğazı'nda 2 İsrail gemisine saldırdı” ifadeleri yer aldı.
Gemilerden birine füzeli, diğerin ise İHA’lı saldırı düzenlendiğine dikkat çeken sözcü Saria, her iki İsrail gemisinin de Husi donanmasının uyarılarını reddetmesi üzerine operasyon düzenlendiğini sözlerine ekledi.
Pentagon: Husilerin USS Carney destroyerine doğru ilerleyen İHA'sı düşürüldü
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise ABD ordusunun Husiler tarafından fırlatılan ve ABD’nin USS Carney destroyerine doğru ilerleyen İHA'sını düşürdüğünü bildirdi.
Pentagon’un yaptığı açıklamayı yayınlayan Al Hadath televizyonunun haberinde, “Husilerin saldırı girişiminde bulunduğu ticari geminin adı Unity Explorer. Carney destroyerine ve Unity Explorer’e doğru ilerleyen Husilerin insansız hava aracını düşürdük” ifadelerine yer verildi.
Husiler saldırılara devam edeceklerini açıklamıştı
Daha önce Al Hadath televizyonu, kendi kaynaklarına atıfla Yemenli Şii hareketi Ensarullah destekçilerinin, Hint Okyanusu ile Güneydoğu Asya'yı Süveyş Kanalı yoluyla Akdeniz'e bağlayan en önemli deniz ticaret yollarından Babülmendep Boğazı'nda bir İngiliz ticaret gemisine saldırdığını bildirmişti. ABD ve İsrail savaş gemilerinin bu saldırıya karşılık verdiği kaydedilmişti.
Husiler bugün Gazze Şeridi'nde ateşkesin sona ermesinin ardından İsrail'e yönelik saldırılara devam edeceklerini açıklamıştı.