https://sputniknews.com.tr/20231203/yemenden-abd-destroyerine-saldiri-iha-ve-fuzeler-firlatildi-1078039155.html

Yemen'den ABD destroyerine saldırı: İHA ve füzeler fırlatıldı

Yemen'den ABD destroyerine saldırı: İHA ve füzeler fırlatıldı

ABD Donanması’na ait USS Carney destroyerine Yemen tarafından fırlatılan insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle saldırıldığı bildirildi. 03.12.2023, Sputnik Türkiye

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dünya

yemen

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abd

iha

pentagon

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Katar merkezli El Cezire televizyonunun ABD Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD Donanması’na ait USS Carney destroyeri, Yemen tarafından fırlatılan İHA ve füzelerin saldırısına maruz kaldı.Haberde, “ABD destroyeri Carney'e ve Kızıldeniz'deki ticari gemilere Yemen'den füzeler ve İHA'lar ateşlendi” ifadelerine yer verildi.Ensarullah: Babülmendep Boğazı'nda 2 İsrail gemisine saldırdıkYemen’in kuzeyinde faaliyet gösteren Ensarullah (Husiler) Sözcüsü Yahya Saria, hareket güçlerinin Babülmendep Boğazı'nda 2 İsrail gemisine saldırdığını bildirdi.Arap televizyonlarının yayınladığı açıklamada, “Yemen Silahlı Kuvvetleri (Husiler) Donanması bugün Babülmendep Boğazı'nda 2 İsrail gemisine saldırdı” ifadeleri yer aldı.Gemilerden birine füzeli, diğerin ise İHA’lı saldırı düzenlendiğine dikkat çeken sözcü Saria, her iki İsrail gemisinin de Husi donanmasının uyarılarını reddetmesi üzerine operasyon düzenlendiğini sözlerine ekledi.Pentagon: Husilerin USS Carney destroyerine doğru ilerleyen İHA'sı düşürüldüABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise ABD ordusunun Husiler tarafından fırlatılan ve ABD’nin USS Carney destroyerine doğru ilerleyen İHA'sını düşürdüğünü bildirdi.Pentagon’un yaptığı açıklamayı yayınlayan Al Hadath televizyonunun haberinde, “Husilerin saldırı girişiminde bulunduğu ticari geminin adı Unity Explorer. Carney destroyerine ve Unity Explorer’e doğru ilerleyen Husilerin insansız hava aracını düşürdük” ifadelerine yer verildi.Husiler saldırılara devam edeceklerini açıklamıştıDaha önce Al Hadath televizyonu, kendi kaynaklarına atıfla Yemenli Şii hareketi Ensarullah destekçilerinin, Hint Okyanusu ile Güneydoğu Asya'yı Süveyş Kanalı yoluyla Akdeniz'e bağlayan en önemli deniz ticaret yollarından Babülmendep Boğazı'nda bir İngiliz ticaret gemisine saldırdığını bildirmişti. ABD ve İsrail savaş gemilerinin bu saldırıya karşılık verdiği kaydedilmişti.Husiler bugün Gazze Şeridi'nde ateşkesin sona ermesinin ardından İsrail'e yönelik saldırılara devam edeceklerini açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231126/yemen-aciklarinda-israille-baglantili-bir-kargo-gemisine-daha-el-koyuldu--1077799212.html

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